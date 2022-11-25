Обзор югоосетинской прессы

Газета «Республика» напоминает на этой неделе о приближающихся парламентских выборах, до них остается полтора года. В связи с этим издание прогнозирует всплеск политической активности в ближайшие полгода, так как для участия в выборах политическая партия должна быть зарегистрирована не менее чем за год до голосования. «За последние нелегкие годы в политическом пространстве Южной Осетии сформировались и закалились также и новые общественные силы, способные подключиться к политической борьбе. А учитывая, что к новым лицам, еще не «заматеревшим» в политических играх, избиратели проявляют обычно больше симпатий, борьба за парламент VIII созыва обещает быть жаркой», – пишет издание. На данный момент в республике есть семь действующих политических партий, каждая из которых, предположительно, включится в предвыборную гонку. Были озвучены и планы о создании новых партий, планы зарегистрировать политическое объединение озвучил депутат парламента Гарри Мулдаров, ожидают подобных шагов и от Георгия Кабисова. «К сожалению, в Южной Осетии пока не упрочились принципы строгого следования правилам политической борьбы как соревнования различных политических платформ и взглядов, все программы, как правило, бывают весьма привлекательны, состоят из искренних пожеланий процветания республике и заверений в планомерном проведении национальных интересов. Что ж, лидеры должны понимать, что политическая культура электората растет от выборов к выборам, особенно если выборы проходят в острой конкурентной борьбе, и у них вырабатывается иммунитет к демагогии, повышаются требования к кандидатам», – отмечает «Республика».

В социальных сетях активно обсуждают назначение Ибрагима Гассеева на пост министра по чрезвычайным ситуациям. Блогер Сармат Джуссоев напоминает в своем телеграм-канале о прошлом Гассеева, в частности, о том, что он в 2011 году, будучи заместителем министра обороны, фактически совершил попытку захвата власти, требуя от депутатов внести поправки в Конституцию, по которым тогдашний президент Кокойты смог бы баллотироваться на третий срок. «Этим событиям, как и последующим (преступная отмена результатов выборов 2011 года), до сих пор не дана правовая оценка. Но мы могли хотя бы рассчитывать на политическую оценку. Допустим, неназначение Гассеева как элемент политической ответственности за деяния 2011 года. Но и этого не произошло. Как видим, это не мешает вновь занять пост министра», – пишет Джуссоев и предостерегает, что такие назначение и являются ошибками, которые в будущем могут привести к исчезновению Южной Осетии: «Вот из таких малых казусов (где-то снесли памятник архитектуры, убили в застенках МВД, избили и выбросили в Грузию, закрыли оппозиционную партию и т.п.) мы складывали свою кубышку будущего. И оно, будущее, наступило. Открыв кубышку, мы увидим, что там отрицательный баланс. Мы сложили туда очень много ущербного. Шанс изменить это у нас есть. Но через признание действительности. Нам надо решиться открыть кубышку нации и признать, что так дальше нельзя. 20 лет мы воровали свое будущее, думали, Южная Осетия неисчерпаема, но оказалось, это не так», – пишет Джуссоев.

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Назначение Гассеева комментирует и канал «Бонварнон». Авторы напоминают, что в августе были возбуждены уголовные дела по материалам проверки законности расходования бюджетных средств, выделенных Министерству обороны республики на ремонтно-строительные работы и благоустройство территорий. «Очевидно, Ибрагим Гассеев не имел к коррупции в Минобороны никакого отношения, а ВС Южной Осетии при его министерстве достигли расцвета. Теперь такого же расцвета достигнет гражданская оборона», – иронизируют авторы.

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Блогер Алан Парастаев комментирует актуальную тему сноса Старого моста. Он критикует как строителей, так и протестующих против сноса Старого моста. «Было же понятно, что разрушение моста встретит неприятие со стороны части жителей Цхинвала, не то что это было понятно, это было очевидно, это уже просто было. Планы по сносу моста уже критиковались в обществе с самого начала их обнародования, в прошлом году», – пишет он и считает, что защитникам моста тоже следовало начать работу раньше и активнее. Город уже потерял многие знаковые архитектурные объекты из-за недостаточной активности общественности. «Мы, как говорится, пока не смогли приучить власть слушать глас народа и стараться не делать шаги вопреки этому гласу», – заключает блогер.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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