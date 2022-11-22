Цхинвальская общественность протестует против сноса Старого моста. Горожане не доверяют новой экспертизе сооружения, по которой мост через реку Лиахва не подлежит реставрации, и апеллируют к аналогичным исследованиям, по которым мост еще можно спасти. Дискуссия горожан и чиновников о судьбе моста грозит перейти в политическую плоскость. Сторонники новой власти переходят в протестный электорат.

Конфликт вокруг Старого моста – это история, выражаясь в бухгалтерских терминах, с нарастающим итогом, когда к текущим результатам добавляются проблемы предыдущих периодов.

Началась эта история в 2009 году с робких протестов местной интеллигенции против сноса исторических кварталов Цхинвала. Люди пытались уговорить власти не застраивать их однотипными коробками, не лишать город исторического облика, который создают старые камни.

Понятно, что реконструкция или восстановление полуразрушенных домиков XVIII-XIX веков предприятие небыстрое. В проект послевоенного восстановления его не втиснешь, но все-таки болеющие за город люди предлагали строить новоделы за пределами исторических кварталов, благо территория старого Цхинвала невеликая.

После пятидневной войны цхинвальцы из Израиля предлагали помощь в восстановлении еврейского квартала, приезжали осетинские бизнесмены из Москвы, которые брались восстанавливать сталинирские корпуса, в которых прошло их детство. Однако желающим помочь предложили ограничить свое участие в судьбе города исключительно денежными взносами в специальный фонд. Мол, вы деньги давайте, а мы сами разберемся, что с ними делать.

В итоге случилось то, что случилось – исчезли старые дома, а с ними и дух старого города, его неповторимый облик.

Старый мост – часть этого города, хотя, по меркам старого Цхинвала, построен он относительно недавно – в 1898 году. Признаться, я не встретил человека, кто бы объяснил мне, в чем его архитектурная и историческая ценность. Но, как бы там ни было, люди имеют полное право указать на камень и сказать, что он им дорог, потому что из камней и деревьев создается милая сердцу горожан среда обитания.

В этой битве за Старый мост собралась вся обида горожан на варварское отношение чиновников к их городу, к наследию, которым они дорожили и от которого теперь мало что осталось.

Это первая составляющая конфликта. Вторая – про отношения.

Чиновники, с которыми я обсуждал эту историю, совершено искренне считают, что никакой культурной ценности этот мост не представляет, поэтому не понимают, отчего такой резонанс. Им невдомек, что история, начавшаяся как кампания в защиту Старого моста, уже давно о другом. Она про отношения власти и общества, про неприемлемые для граждан кулуарные решения по общественно значимым вопросам.

Общество отказывает своей бюрократии в единоличном принятии решений без учета его мнения. Бюрократия же в принципе не пользуется ни авторитетом, ни доверием граждан. Это один из итогов послевоенного управления республикой.

Нынешние управленцы сами пришли к власти на волне протестных настроений, но почему-то, как и их предшественники, открытому диалогу с общественностью предпочитают прыгнуть на старые грабли. Теперь уже в их адрес звучат упреки защитников моста в жонглировании техническими экспертизами, в желании продавить общественное мнение, продемонстрировать соотечественникам, кто в доме хозяин.

«Вчерашний репортаж на местном ТВ удивил ... меня. Категорическое «сносить», со ссылкой на новую экспертизу, оказалось попыткой выдать желаемое за действительное. Очень жаль. Скоро парламентские выборы, ложь достала при экс-президенте, начинает доставать и сейчас. Sori», – пишет на свой странице в Facebook пользователь «Ирина Иринина».

Этот конфликт достался нынешнему руководству в наследство. Решение принимали предшественники и, по уверениям Генпрокуратуры, даже успели съесть часть денег, выделенных Москвой на снос старого и строительство нового моста.

Казалось бы, почему бы не показать гражданам, как новая управленческая команда прислушивается к их мнению, как понимает, что речь идет об их городе… Но нет. Вместо этого – бег по кругу. И теперь уже они в роли вандалов, а их предшественники – в рядах защитников исторической памяти.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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