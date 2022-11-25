Вчера во второй половине дня внимание абхазской общественности не могло не привлечь опубликованное заявление Союза журналистов Абхазии, подписанное его председателем Русланом Хашигом. В нем СЖА выражает «обеспокоенность в связи с участившимися фактами вмешательства органов исполнительной власти республики в деятельность государственных средств массовой информации, грубо нарушающими действующее законодательство».

Вот несколько фрагментов из заявления:

«Руководствуясь надуманным правом учредителя государственных СМИ, представители органов государственной власти оказывают давление на редакции указанных СМИ. Подобные обстоятельства вынуждают Союз журналистов напомнить об основополагающем положении Закона о СМИ РА, о том, что цензура в Республике Абхазия недопустима (статья 3, Закон о СМИ РА). Ярким примером подобной цензуры является тот факт, что 23 ноября 2022 года на Собрании общественно-политических сил Республики Абхазия отсутствовали журналисты всех государственных СМИ республики. Из достоверных источников нам известно, что редакции СМИ получили указания не посещать и не освещать данное мероприятие. Данный факт ограничивает не только деятельность редакций, но и нарушает «права граждан на получение оперативной, достоверной информации через средства массовой информации о деятельности общественных объединений» (статья 35, Закон о СМИ РА)… Это нарушение законодательства Республики Абхазия о средствах массовой информации (статья 55, Закон РА о СМИ). Данным заявлением Союз журналистов Абхазии официально обращается к президенту Республики Абхазия, спикеру Народного Собрания – Парламента РА, генеральному прокурору РА с предложением незамедлительно отреагировать на факт нарушения действующего законодательства о СМИ РА, а также на действие, которое направлено на установление цензуры в государственных средствах массовой информации. Свобода слова является национальным достоянием независимой Республики Абхазия, закреплена в Конституции нашей страны, и ни при каких обстоятельствах не может быть допущено ущемление прав и свобод граждан, журналистов и редакций СМИ».

И одновременно вчера же в СМИ появилась информация о том, что администрация президента Абхазии объявила конкурс на замещение вакантных должностей начальника Управления по связям со СМИ, журналиста пресс-службы и старшего референта государственного правового управления. Заявки с необходимым перечнем прилагаемых документов претенденты должны представить до 1 декабря.

Такой конкурс администрация президента объявила впервые за всю историю Республики Абхазия. И хотя между ним и заявлением СЖА нет причинно-следственной связи, это совпадение во времени сыграло свою роль в том, что так называемая людская молва увязала их логически между собой и вызвала к жизни разговоры о «кризисе» в сфере информационного ресурса властной команды.

Я обменивался вчера и сегодня мнениями со многими представителями журналистского цеха Абхазии. Никто из них по разным и достаточно убедительно сформулированным причинам не захотел высказываться в данной ситуации публично, в том числе и Руслан Хашиг (он, впрочем, и так уже свою позицию четко обозначил). Но приведу, не называя собеседников, ряд цитат из их слов, которые позволяют более полно и всесторонне судить о происходящем:

«То, что это ошибка властной команды, вообще не подлежит сомнению. От того, что Абхазское телевидение, ГИА «Апсныпресс», государственные газеты не освещали это собрание, или съезд, как его еще называли, ровным счетом ничего не изменилось. Все люди, которым это интересно, даже в самом дальнем селе, в наше время могли познакомиться с ним благодаря массе других СМИ и интернет-ресурсов. Разница только в том, что сейчас ко всему прочему добавились пересуды о том, что власть пытается замолчать происходящее в стране»;

«Самое смешное и парадоксальное, что более широкое освещение именно этого мероприятия было бы как раз на руку властной команде, ибо всего одна фраза молодого оратора, что народ уже не доверяет ни власти, ни оппозиции, вызвала столько шуму и гнева у части оппозиционных политиков!.. То, что сами они привыкли власть постоянно «бомбить» и уничижать, кажется им абсолютно естественным. Ну, а то, что в народе нет к оппозиционерам большого доверия, доказывает их провал на нынешних парламентских выборах. Или они считают, что весь наш народ такой «продажный»?»;

«Насколько знаю, во властной команде копилось недовольство тем, что «мы сами предоставляем оппозиции трибуну», «надоело играть роль унтер-офицерской вдовы». Особенно это обострилось после недавней пресс-конференции оппозиционеров в связи с ремонтом высоковольтной линии «Ачгуара». Вот и активизировались разнообразные советчики президента, кредо которых «тащить и не пущать»;

«У обоих журналистов, которые ушли из администрации президента, были свои резоны. Найдутся ли молодые, честолюбивые и способные люди, которые удовлетворят требованиям власти? Ведь «хотеть» и «мочь» далеко не всегда совпадает. Как знать… Но попытка – не пытка»;

«У руководителей государственных СМИ – всегда нелегкая задача. С одной стороны, они должны проводить редакционную политику, отстаивая интересы власти. И это был их собственный выбор. С другой стороны, они, оставаясь настоящими журналистами, должны отстаивать принцип плюрализма мнений. И чем умнее и порядочнее руководитель, тем ему труднее совмещать в себе эти две ипостаси».

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с членом Общественной палаты Абессаломом Кварчия. Мы спросили о его мнении по поводу заявления Союза журналистов. Причем начали с очевидного плюса: никогда еще, ни при одной властной команде Союз журналистов Абхазии не решался так себя ей противопоставлять. И продолжили разговор:

«Мы помним, слава богу, разные времена. Когда вообще даже…

– Вы ключевую фразу сказали. Мы помним разные времена. Можем сравнивать и делать правильные выводы».

Действительно, не только молодое поколение у нас уже практически не знает, но и старшее стало забывать о том, что еще лет 20-25 назад в обществе многие по инерции советского мышления считали непредставимым, чтобы, скажем, государственное телевидение освещало какие-то мероприятия нарождавшейся политической оппозиции. И даже уже в конце нулевых годов был запомнившийся многим случай, когда на съезде провластной партии неожиданно для ее руководства прозвучало много острой критики в адрес и его, и власти. И тогда Абхазское телевидение вместо репортажа с этого съезда дало видеозапись отчетного доклада лидера партии, перемежая его фрагменты видеороликами о «достижениях народного хозяйства». Но люди-то уже активно читали независимые газеты, где все происходившее на съезде было описано в подробностях. Ничего, кроме конфуза, естественно, для власти и ТВ не получилось… Сколько же можно наступать на те же грабли? Кварчия говорит:

«Вы знаете как... Вот это то, чего не должно быть в нашей маленькой республике. Это наши люди, они могут ошибаться, могут быть и ангажированы, но почему я должен быть, скажем так, лишен права увидеть их, услышать их. Это, я считаю, уже отношение ко мне неуважительное со стороны государства.

– Сейчас мы просто привыкли к тому, что все освещается, что так должно быть.

– Знаете как… Вот, скажем, я – власть, да? Что-то было освещено. Но я же могу комментировать, я имею право сказать: в этой части люди неправы… А когда мы скрываем информацию, это никакой пользы, кроме вреда, не дает. И это делается, к сожалению, так неуклюже… Я всегда за объективную информацию. Если она будет звучать от оппозиции, что, она не может выдать что-то рациональное? Вот эта политика запретов никакой пользы не дает. Вот мое мнение».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях