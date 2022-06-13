Выжженное информационное пространство

Вырубка деревьев в очень живописном местечке на берегу поселка Агудзера стала сенсацией последних дней. Активисты выложили в сеть результаты «расчистки» прибрежной территории от зеленных насаждений, и общественность подключилась к гневной полемике. Власти, как местные, так и республиканские, на полемику не реагировали до тех пор, пока непонятно какой коллективный разум не призвал людей к акции протеста.

Как и ожидалось, после протеста в социальных сетях появились стандартные «разъяснения» главы администрации района Беслана Барателия. Он сообщал, что все происходящее не выходит за пределы закона, на побережье санитарная чистка и вообще не ваше это дело – территория, оказывается, чуть ли не полвека принадлежит частному лицу, которое, в соответствии со своими священными правами частного собственника, делает то, что считает нужным. Конечно, «частное лицо», которое является маркизом Карабасом прибрежных гектаров, названо не было, а неорганизованная инициатива граждан вряд ли будет иметь успех.

К сожалению, партии и движения оппозиционного толка в Абхазии не отмечены особой активностью в вопросах экологии и редко протестуют против беспредела, «заквашенного» на больших деньгах – будь то коррупционные схемы представителей власти, мутные «инвестиции», выделение лучших земель российскому бизнесмену, нефтяных скважин или энергетических объектов действующему чиновнику или депутату. Наша оппозиция до момента «Х» характеризуется повышенной осторожностью. Поэтому вопрос закрыт, и нет сомнения, что и в этой парковой зоне когда-нибудь появится глухая ограда, преграждающая местным жителям путь к морю, возникнет очередной отель или комплекс многоэтажных гостиниц.

Но я продолжу о сенсациях выходного дня. На них общественность узнала не только о «санитарной расчистке», но и о существовании очередного помощника по особым поручениям у президента Аслана Бжания. На сей раз им оказался гражданин России Александр Мирелли, который коллекционирует непрезентабельные должности помощников и советников. Широкая общественность Абхазии этого помощника никогда и в глаза не видела, но всемирная паутина сообщает, что Мирелли числился в помощниках и советниках депутатов Госдумы России – Говорухина, Аршиновой, Умаханова. Однако в этом перечне нет упоминаний о том, что Мирелли является еще и помощником президента Абхазии по особым поручениям, и становится непонятно, является ли этот помощник гражданином Абхазии и как он несет на себе столько помощи?

Не буду вдаваться в размышления о том, зачем нашему весьма недеятельному президенту такая армия помощников по особым поручениям, отмечу лишь, что по Конституции особыми поручениями президента занимается вице-президент Абхазии. Почему нынешний президент не доверяет свои «особые поручения» вице-президенту и продолжает собирать себе помощников по всему свету, понятно, думаю, только самому Аслану Бжания. А общественности, которая содержит и президента, и его помощников, неизвестно, ни сколько их, ни по какому принципу он их собирает, какие поручения исполняют эти люди, сколько средств из бюджета уходит на их содержание. Этой информации нет на официальных ресурсах, об этом не сообщают государственные СМИ.

Эти две разные «новости» отобраны по временному принципу – «недавно стало известно». То есть это последняя информация, которая просочилась каким-то образом в социальные сети, а затем попала в электронные СМИ. Я обращаю на нее внимание по одной причине: эти два события свидетельствуют о том, что в стране серьезные проблемы с доступом к информации. Наша власть скрывает от народа все, даже то, что не имеет смысла скрывать. Для журналистов созданы такие барьеры, что на их преодоление у небогатых абхазских СМИ не хватает ни человеческих, ни финансовых ресурсов. Прийти на мероприятие и потратить время на то, чтобы тебе дали поприсутствовать на торжественной части обмена рукопожатиями, просидеть в приемной несколько часов, чтобы задать вопрос и не получить ответа, прийти на суд и выключить камеру – очень большая роскошь. А системный отказ чиновников от комментариев и интервью – этим возмущены не только представители негосударственных и оппозиционных СМИ, но и наши коллеги на государственных ресурсах.

В информационное пространство запихиваются безликие неинформативные пресс-релизы, из которых выпадают цифры, имена, координаты, цели и задачи. После каждой официальной информации надо проводить отдельное расследование и преодолевать упорство пресс-служб, чтобы, к примеру, тебя допустили к начальнику, владеющему темой, и чтобы ему его главный начальник дал разрешение на беседу с журналистом. Все это надо делать, долго и нудно общаясь с пресс-службой и высылая на утверждение перечень вопросов. А меня-то, собственно, интересует техническая информация: сколько было пожаров, сколько вывезено угля, кто является учредителем компании, судьба запроса, поступившего в прокуратуру, статистика по ДТП. Не может ни один журналист тратить на это часы, дни, месяцы и годы. Эта бесконтактная информация должна быть на сайтах в открытом доступе.

На последнем совещании у президента, на которое приглашались лишь зарекомендовавшие себя преданностью СМИ, Аслан Бжания журил чиновников. В числе этих чиновников оказался и начальник ГАИ. После слов президента стало понятно, что где-то в недрах власти все же есть статистика о ДТП и тема по-прежнему актуальна для Абхазии. Эта информация была всегда доступна на сайте МВД, но в последнее время общественность может судить об авариях лишь по рассылкам, поступающим абонентам сотовой связи, – «срочно требуется кровь…», некрологам с лицами молодых людей, собственным наблюдениям и в некоторых случаях по сообщениям МЧС. По моим наблюдениям, количество ДТП за последнее время только увеличилось, но общественности об этом перестали сообщать. Потому как наш нынешний президент обещал покинуть должность, в случае если количество аварий не уменьшится в два раза. Количество аварий если не увеличилось, то точно не уменьшилось, а вот информации о них нет. Цель достигнута не в результате хорошей работы МВД, а в результате сокрытия информации и нарушения закона о доступе к информации. Теперь сайт МВД рассказывает только об успехах ведомства в борьбе с наркотиками.

Не знаем мы не только о ДТП, но и о расходах муниципальных и государственного бюджетов, фондов президента и правительства, приватизации объектов государственной собственности, доходах и расходах приватизационного фонда при президенте. Я опять говорю об информации, которая должна находиться в открытом доступе. Если мы о чем-то и узнаем, то либо не официально, либо постфактум, как с отданными 40 гектарами лучшей земли в Пицунде или повышением цен на нефтепродукты и хлебобулочные изделия.

Нам неизвестен даже внешний долг государства и количество людей, скончавшихся от пандемии и ее последствий. Кстати, на это указала в своем выступлении перед депутатами Уполномоченный по правам человека. Здесь я должна выразить сожаление, что Асида Шаркыл, отметившая недоступность органов государственной власти, правоохранительных органов, мест заключения и так далее для правозащитников, не уделила внимания и проблеме полной закрытости власти, недоступности информации для СМИ, давлению на них, хотя фактов, свидетельствующих о нарушении этого базового демократического права, больше чем достаточно. Это нарушение наших прав должно было привлечь внимание омбудсмена, как и то, что из информационного пространства вслед за печатными СМИ исчезают электронные ресурсы, из социальных сетей уходят активисты, создававшие полемический контент в группах. Мы очень быстро пересекли точку невозврата, и в стране уничтожен самый важный институт демократии – СМИ. Должна сказать, что вряд ли институт омбудсмена или оппозиция, или даже власть смогут чего-то добиться на (простите за патетику) выжженном информационном пространстве, на котором пресс-службы рапортуют об успехах в нищей стране. И я опасаюсь, что еще немного, и каждая публикация в СМИ будут заканчиваться лозунгом – «мы самые счастливые на свете!»

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