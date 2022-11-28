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Запрещенные в Абхазии «Хаши» и «Рубец» появились в тбилисских магазинах
Российские консервы «Хаши» и «Рубец» появились на прилавках тбилисских магазинов, рассказал корреспондент «Эха Кавказа». Речь идёт о продукции, произведенной на Новоалександровском мясокомбинате в Ставропольском крае.
Ранее консервы, на которых изображены карта и флаг Грузии, спровоцировали скандал в Абхазии. Власти самопровозглашенной республики изъяли продукцию из магазина в Пицунде, заявив, что её завезли с нарушением таможенного законодательства.
Отметим, что директором Новоалександровского мясокомбината (ООО СХП «Югроспром») является российский предприниматель грузинского происхождения Торнике Гулуа.
Другие новости дня
При крушении вертолёта на Лазурном берегу погиб российский бизнесмен
Во Франции на Лазурном берегу при крушении вертолёта, летевшего из Швейцарии в Монако, погиб основатель компании Forex Club, российский бизнесмен Вячеслав Таран. Об этом сообщило издание Monaco Daily News со ссылкой на источник, близкий к расследованию. Информацию подтвердила компания Libertex Group, которую возглавлял Таран.
Вертолёт компании Monacair разбился в пятницу. Он следовал из швейцарского города Лозанна в Монако. О том, что на борту погиб Таран, который был единственным пассажиром, стало известно только в воскресенье. Также погиб пилот. Компания Monacair заявила, что на данном этапе не будет давать комментарии о причинах катастрофы, следствие продолжается.
Таран основал Forex Club в 1997 году. Компания была одним из ведущих операторов рынка форекс (валютного обмена) на территории России и других стран СНГ. В конце 2018 года Ценьробанк России аннулировал лицензии у пяти российских форекс-дилеров, в том числе у Forex Club. В сентябре 2020 года Роскомнадзор заблокировал домен fxclub.org. Сейчас компания продолжает работу в других странах в качестве онлайн-брокера под брендом Libertex Group. Таран также входил в правление швейцарской компании YouHodler SA, которая занималась криптовалютами. Monaco Daily News характеризует российского бизнесмена как настоящего "гражданина мира", который пользовался большим уважением сообщества иностранцев, живущих в Монако.
В ЕС заявили о возможном подключении Россельхозбанка к SWIFT
Евросоюз изучает возможность переподключения Россельхозбанка к системе международных платежей SWIFT для облегчения экспорта российских удобрений и продовольствия. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Петер Стано.
По словам Стано, Евросоюз услышал просьбу России, но изменение санкций, введённых в ответ на российское вторжение в Украину, требует единогласного одобрения всех 27 стран Евросоюза.
Также Стано отметил, что в санкциях Евросоюза есть исключение, позволяющее европейским банкам работать с российскими по сделкам в сфере продовольствия и удобрений, даже если те находятся под санкциями.
Кроме того, Стано подчеркнул, что "большинство российских банков не подпадают под санкции и не отключены от SWIFT", оставаясь открытыми для платежей.
Евросоюз ввёл санкции и отключил Россельхозбанк от SWIFT в начале июня 2022 года в рамках шестого пакета санкций. Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин говорил, что Москва требует исключения Россельхозбанка из санкционных списков, так как он является главным российским банком по финансированию аграрных сделок, которые не должны подпадать под санкции. Вершинин заявил, что Россельхозбанк даст "необходимые гарантии", что будет пользоваться SWIFT только для транзакций, связанных с продовольствием и удобрениями.
- Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. В ответ на это Евросоюз принял уже восемь пакетов санкций в отношении России. В рамках шестого от SWIFT отключили несколько российских банков, в том числе Россельхозбанк, Сбербанк и ВТБ.
- Также США и страны Европы регулярно вводят санкции, запрещающие или ограничивающие сотрудничество с российскими компаниями.
Большой адронный коллайдер остановили для экономии энергии
Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) остановила работу Большого адронного коллайдера раньше планового срока из-за риска нехватки энергии. Его работу должны были остановить через две недели.
ЦЕРН анонсировала отключение коллайдера в конце сентября. Первоначально его собирались провести в декабре. Досрочная остановка коллайдера была согласована с поставщиком электроэнергии — французской компанией "Электриситэ де Франс" (Electricite de France). ЦЕРН также предупредила, что в 2023 году эксплуатацию адронного коллайдера сократят на 20 процентов.
"В свете глобального кризиса с энергоснабжением и и ростом цен, а также в рамках своей социальной ответственности ЦЕРН будет осуществлять меры, которые значительно снизят потребление энергии организацией в 2022 и 2023 годах",— говорится в пресс-релизе организации. В частности, в ЦЕРН стали отключать уличное освещение по ночам, отсрочили на одну неделю запуск отопления.
ЦЕРН расположен на франко-швейцарской границе. Это один из крупнейших потребителей электроэнергии во Франции. The Wall Street Journal писала, что в пиковые часы ЦЕРН потребляет около трети объема энергии, необходимой для обеспечения Женевы - ближайшего города в Швейцарии.
Коллайдер планово отключают как минимум ежегодно, обычно это происходит зимой. Ранее в ЦЕРН допускали, что могут остановить работу Большого адронного коллайдера в случае необходимости.
Кличко: отключения электроэнергии в Киеве могут продолжаться до весны
Отключения электроэнергии в Киеве могут продолжаться до весны. Об этом заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко. Перебои со светом в Киеве, как и в других городах Украины - следствие российских ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры.
После последнего массированного удара 23 ноября электроснабжение в Киеве восстанавливали несколько дней. В энергетической компании ДТЭК заявили, что без отключений света в ближайшее время не обойтись, однако обещали, что электричество в домах не будет пропадать больше, чем на 5 часов.
Виталий Кличко в интервью изданию РБК-Украина также сказал, что полной эвакуации из Киева не будет, только частичная и при худшем сценарии - если разрушение энергетических объектов продолжатся. По его словам, речь идёт о том, что в крайнем случае отдельные категории людей перевезут в Киевскую область, но не в другие регионы.
Кличко добавил, что во избежание худшего сценария в городе уже оборудовали 430 пунктов обогрева, а школы, детские сады и другие важные учреждения снабжаются генераторами. Власти города также создали запас топлива для работы общественного транспорта и больниц. Мэр также призвал жителей подготовиться самостоятельно: сделать запасы воды, теплой одежды и еды, держать гаджеты заряженными и загрузить на них офлайн-карты.
Вечером в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении предупредил, что Россия на предстоящей неделе может нанести новые удары. По данным украинской разведки, на подготовку массированного удара России нужно около 10 дней. "Пока у них есть ракеты – они не успокоятся. Но наша способность помогать друг другу и заботиться о тех, кому сложнее всего – о пожилых людях, о семьях с детьми, о тех, у кого война забрала дом и родных... – наша взаимопомощь является одним из элементов защиты от террора и нашей силой", – сказал Зеленский.
С понедельника или вторника как минимум в Киеве власти планируют вернуться к обычному графику отключений энергии. Утром в понедельник, по данным "Укрэнерго", дефицит мощности в энергосистеме Украины составляет 27 процентов. Почти во всех областях происходят аварийные отключения с целью сбалансировать энергосистему.
Саакашвили может появиться на заседании суда в инвалидной коляске
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, возможно, будет присутствовать на сегодняшнем судебном заседании. Об этом сообщают грузинские СМИ со ссылкой на адвокатов политика.
Саакашвили не появлялся на публике с апреля текущего года. Его соратники и члены семьи говорят, что жизни экс-президента угрожает опасность. Сообщается также, что политик, возможно, был отравлен.
О том, что Саакашвили хочет присутствовать на судебном процессе по делу о незаконном пересечении границы, который назначен сегодня в Тбилисском городском суде, сообщил его адвокат Шота Тутберидзе.
Агентство «Новости-Грузия» напоминает, что в течение последних месяцев судебные заседания отменялись и переносились неоднократно из-за того, что Саакашвили не мог явиться в суд по состоянию здоровья.
«Если он решит появиться на процессе, то либо его принесут на носилках, или доставят в инвалидной коляске», – сказал еще один представитель защиты Шалва Хачапуридзе.
Хачапуридзе говорит, что состояние здоровья третьего президента очень тяжелое, и он будет ходатайствовать перед судом об отсрочке приговора.
«Есть несколько основных диагнозов, с которыми мы уже создали правовую основу для отсрочки приговора», – отметил адвокат.
Одновременно, по его словам, один из ведущих токсикологов США изучает результаты исследований, которые показали наличие отравляющих веществ в организме Саакашвили.
При этом он также подтвердил, что обсуждал с подзащитным его появление на одном из ближайших судебных процессов.
- Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что внимательно наблюдает за сообщениями о состоянии здоровья бывшего президента страны. Она считает, что заключение о состоянии здоровья Саакашвили должно быть представлено в суд, а суд, в свою очередь, должен вынести «достойное решение».
В Иране арестована племянница аятоллы Хаменеи
Племянницу духовного лидера и руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи, правозащитницу Фариде Морадхани арестовали после призывов к мировому сообществу разорвать все связи с властями страны. Об этом сообщили телеканал CNN и агентства Reuters и AFP со ссылкой на брата Морадхани.
По словам проживающего во Франции Махмуда Морадхани, он опубликовал записанное заранее видео уже после ареста сестры 23 ноября.
«Свободные люди, будьте с нами и скажите своим правительствам, чтобы они прекратили поддерживать этот кровавый режим, убивающий детей, – говорит Морадхани. – Этот режим не верен ни одному из своих религиозных принципов и не знает никаких законов и правил, кроме силы и сохранения своей власти любыми возможными способами», – заявила Морадхани. По её словам, иранцы находятся в состоянии войны с теми, кто поддерживает иранские власти, и призвала демократические страны отозвать своих представителей из Ирана и «прекратить любые сделки с Тегераном».
Из обращения неясно, когда именно был записан видеоролик.
Фариде и Махмуд Морадхани – дети умершего в октябре священнослужителя и оппозиционера Али Техрани, который был женат на сестре Хаменеи.
- Протесты в Иране начались в сентябре после гибели 22-летней защитницы прав женщин Махсы Амини из курдского меньшинства. Амини была задержана полицией нравов за распущенный хиджаб; из полицейского участка её увезли в больницу, где она через несколько дней скончалась. Протестующие считают, что причиной её смерти стало избиение.
- Иранцы по всей стране, включая столицу Тегеран, третий месяц продолжают выступать против полицейского насилия и шире – против борьбы иранских властей с инакомыслием, за свержение нынешнего главы государства аятоллы Али Хаменеи и за демократизацию страны.
- Полиция жестоко преследует несогласных: по данным правозащитников, в ходе протестов силы госбезопасности убили как минимум 326 человек, в том числе 43 ребёнка; более 15 тысяч человек арестовано. 14 ноября иранский суд вынес первый смертный приговор участнику протестов.
Чеченские госСМИ вновь призывают к строительству дороги в Грузию
Государственные СМИ Чеченской Республики продолжают агитировать в пользу строительства новой дороги из Чечни в Грузию. Агентство «Грозный-информ», учрежденное чеченским Министерством по национальной политике, внешним связям, печати и информации, на этот раз пишет, что новая магистраль «будет способствовать налаживанию, дружеских и взаимовыгодных отношений между различными регионами, странами и приведет к увеличению туристского потока в регион».
«Дорога от Итум-Кали-Шатили до границы с Грузией была проложена в конце 90-х годов. Во время войны она сильно пострадала от бомбежек. Эта автодорога местного значения, проходящая в верховьях Аргунского ущелья от районного центра Итум-Кали до российско-грузинской границы и это 45 километров. Строительство автомобильной дороги из Чеченской Республики в Грузию имеет значительную перспективу в будущем. Она поможет наладить социально-экономические, политические и культурные связи с Республикой Грузия, расширить и укрепить отношения с чеченской диаспорой Грузии, а также сэкономить время, затрачиваемое на преодоление расстояния между соседними регионами», – сказал в разговоре с агентством глава Итум-Калинского района Ибрагим Бурсагов.
По словам эсперта, кандидата экономических наук Евгения Золкина, дорога улучшит торгово-экономические отношения между Россией и Грузией, «позволит решить логистические задачи и сократить сроки доставки грузов не только в Грузию, но и в Закавказье».
«Автомобильная дорога Итум-Кали – Шатили поможет, как региону, так и России в целом, даст мощный импульс социально-экономического развития. Очевидно, окончательное решение по реконструкции и открытию дороги будет зависеть от договора между руководством России и Грузии», – добавил эксперт.
«Грозный-информ» пишет, что магистраль решит проблему многокилометровых пробок на дороге из Владикавказа в Тбилиси, благотворно скажется на развитии особой экономической зоны туристско-рекреационного комплекса «Ведучи», и напоминает, что в поддержку проекта ранее выступали глава Чечни Рамзан Кадыров и президент России Владимир Путин.
Отметим, что в Тбилиси не раз заявляли, что вопрос строительства автомобильной дороги, соединяющей Грузию с Чечней, никогда не стоял в повестке дня грузинской стороны. В марте текущего года об этом заявили в Министерстве регионального развития и инфраструктуры страны. Информацию о том, что Тбилиси допускает реализацию проекта, в ведомстве назвали ложной.
Вопрос строительства дороги и погранперехода на границе Грузии и Чеченской Республики обсуждался в марте на заседании Совета безопасности РФ, которое прошло в Грозном. Секретарь Совбеза Николай Патрушев и глава Чечни Рамзан Кадыров говорили о «стратегическом значении» дороги и ее важности для выхода на рынки зарубежных стран.
О возможности строительства дороги в 2018 году говорил и глава Росавтодора Роман Старовойт. Чиновник отмечал, что его ведомством будет прорабатываться вопрос о включении трассы из Чечни в Грузию в перечень объектов федерального значения.
Законопроекты по госдаче «Пицунда» внесены в абхазский парламент
В парламент самопровозглашенной республики Абхазия внесены законопроекты о ратификации соглашения о передаче России объектов в Пицунде. Об этом сообщили местные телеграм-каналы.
Речь идёт о документе, подписанном 19 января текущего года. «Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Абхазия о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Республики Абхазия и порядке его использования» требует ратификации абхазского парламента.
Ранее оппозиционеры, представители гражданского общества и молодежных организаций требовали от парламента не ратифицировать документ, а от абхазского лидера – отозвать соглашение.
Власти предложили внести в соглашение изменения: уточнить координаты, ошибочно указанные в документе, а также включить в него пункт о недопущении передачи объекта третьим лицам. В МИД России в ответ заявили, что внести изменения в соглашение можно лишь после его ратификации. Тему обсудили в Госдуме России и абхазские депутаты.
В законопроекте о ратификации, внесенном на днях в абхазский парламент, указано, что он теряет силу с 1 июня 2023 года, а президенту, Кабмину и МИДу рекомендовано подготовить изменения в соглашение и провести переговоры с Москвой. Кроме того, согласно документу, Акт о передаче объекта и договоры аренды не должны быть подписаны до внесения изменений в соглашение.
В сети опубликован еще один документ, подготовленный для принятия в парламенте. Это – проект постановления законодательного органа. Кроме инициатив о внесении в соглашение запрета на передачу объектов третьим лицам и уточнении границ земельных участков, он содержит пункт о возможности возвращения Абхазии зданий, строений и сооружений, расположенных в Пицунде – в случае прекращения действия соглашения.
По информации телеграм-канала D News Абхазия, планируется внести изменения и в абхазский закон «О международных договорах», в котором будет указано:
«Международный договор Республики Абхазия также может быть прекращен путём денонсации в случае, если его выполнение наносит ущерб суверенитету, угрожает безопасности либо противоречит публичному порядку республики Абхазия».
Внесенные в парламент законопроекты прокомментировал член Высшего совета Абхазского народного движения Омар Смыр.
«По сути, оба проекта законов устанавливают, что если в течение шести месяцев со дня принятия закона о Ратификации Соглашения, не будут выполнены предусмотренные меры, (которые носят рекомендательный характер) то, законы прекращают свое действие, что влечет за собой денонсацию Соглашения», – пишет оппозиционер в соцсети.
«Какими бы благими не были намерения авторов законопроектов, напоминаю, что ст. 26 Соглашения по передаче госдачи «Пицунда» гласит, что прекращение действия Соглашения не влечет за собой прекращения права собственности на объект. Соответственно, не существует варианта, при котором соглашение будет ратифицировано, а потом в него будут вноситься изменения и в случае не внесения изменений, Соглашение будет расторгнуто и имущественный комплекс вернется в собственность Республики Абхазия. Считаю, что соглашение, с ошибками и неточностями должно быть отозвано из Народного Собрания субъектом законодательной инициативы!» – заключил он.
- Ознакомиться с текстом самого соглашения, подписанного в январе, можно на сайте российского посольства – документ был опубликован в сентябре.
- В соглашении указано, что «объект», передаваемый в собственность РФ, включает в себя движимое и недвижимое имущество (за исключением земельных участков и участка акватории моря). Абхазская сторона передает его России на безвозмездной основе в 6-месячный срок после вступления в силу документа.
- Российской стороне передаются земельные участки, на которых размещен объект, и прилегающий к объекту участок акватории моря на условиях аренды на 49 лет с оплатой в размере 1 рубль в год за каждый участок.
- На земельных участках, передаваемых в аренду российской стороне, Москва имеет право осуществлять капитальное строительство по согласованию с абхазской стороной. Право собственности на построенные здания, строения, сооружения будет принадлежать российской стороне.
- В документе сказано, что российская сторона использует объект, земельные участки и участок акватории моря для проведения государственных мероприятий с участием лиц, подлежащих государственной охране, а также для их оздоровительного отдыха.
- Стороны договорились, что документ заключается на 49 лет и автоматически продлевается на последующие 15-летние периоды, если ни одна из сторон не менее чем за 6 месяцев до истечения периода не уведомит в письменной форме другую сторону о намерении прекратить его действие. Прекращение действия соглашения при этом не повлечет за собой прекращения права собственности на движимое и недвижимое имущество.
Российский футбольный союз может перейти в Азиатскую конфедерацию
Исполком Российского футбольного союза на ближайшем заседании может рассмотреть вопрос о переходе России из европейской футбольной ассоциации - УЕФА - в Азиатскую футбольную конфедерацию. Об этом в воскресенье сообщил журналистам глава исполкома РФС Александр Дюков.
«Не уверен, что будет принято решение, но ситуация требует обсуждения» - заявил он. По его словам, еще несколько месяцев назад он сам считал, что говорить о переходе в Азиатскую конфедерацию «преждевременно», но сейчас эту возможность необходимо рассмотреть. При этом, по словам Дюкова, с представителями Азии он еще не говорил о возможном вступлении России, поскольку в УЕФА, по его словам, ее считают «членом европейской семьи» - несмотря на отстранение российских команд от соревнований после вторжения России в Украину.
О возможности перехода Российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию в последнее время писал ряд российских СМИ. В воскресенье Дюков впервые заявил о такой возможности официально.
Будучи членом Азиатской конфедерации, Россия, вероятно, сможет участвовать в официальных матчах под ее эгидой - в отличие от Европы, большинство стран Азии занимает нейтральную позицию в войне в Украине, и маловероятно, чтобы российская сборная была отстранена от соревнований. При этом переход будет означать, что российские клубы потеряют даже теоретическую возможность участвовать в еврокубках - им придется участвовать в аналогичном состязании в Азии.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин не против идеи перехода: «Неизвестно, сколько нам ждать возвращения в Европу, поэтому давайте в Азию». Против - бывший глава РФС Вячеслав Колосков: «Если вы хотите опуститься в болото, то пожалуйста»
Российская сборная после своего отстранения от официальных матчей провела три товарищеских встречи - как раз с командами из Азии, Кыргызстаном, Узбекистаном и Таджикистаном. Футбольный союз Боснии и Герцеговины отказался от проведения товарищеского матча со сборной России.
- Федерация футбола СССР вступила в УЕФА в 1954 году, РФС остался в организации как ее правопреемник. Географически Россия расположена как в Европе, так и в Азии. Федерации ряда стран, территория которых расположена целиком или частично в Азии, являются членами УЕФА - Турции, Казахстана, Армении, Азербайджана, Грузии, Израиля. Обратных примеров нет.
В Хашури обнаружили фото, на котором, возможно, изображен Пиросмани
В городе Хашури обнаружили фотографию, на которой, возможно, изображен самый известный грузинский художник – Нико Пиросмани. Снимок был передан Краеведческому музею одной из местных семей, пишет SOVA.
Отмечается, что фото сделано в Хашури железнодорожниками, предположительно, в конце XIX века. При этом есть сведения, что в апреле-октябре 1890 года Пиросмани работал в этом городе тормозным кондуктором #2167 на Закавказской железной дороге. Фотография была найдена в районе башни Хидирбегишвили и церкви Иоанна Крестителя, где, как утверждается, в то время в одном из частных домов жил знаменитый художник-самоучка.
Сторонники версии о том, что один из мужчин, изображенных на снимке, является Нико Пиросмани, указывают: в период работы на железной дороге художнику было 28 лет. Человек с фото – примерно такого же возраста. Кроме того, представители музея отмечают, что на черно-белом снимке есть люди из того же круга общения, в котором вращался художник. Например, Иосеб Ломсадзе, в семье которого сохранилась фотография, и который по материнской линии является потомком известного купеческого рода Тевдорашвили. Прадед семьи был художником и актером Хашурского театра.
Впрочем, некоторые специалисты уже заявили, что Пиросмани не имеет отношения к человеку с новой фотографии. Так, к примеру, считает Анзор Мадзгарашвили, много лет изучавший жизнь грузинского примитивиста, написавший о нем книгу и руководивший Домом-музеем Пиросмани. С ним согласна и сотрудница музея Бела Лобжанидзе, создавшая не один портрет художника.
«Как известно, он действительно работал на железной дороге и не исключено, что попал в Хашури. Но все это – только предположения… Мне кажется, у Пиросмани – более глубокие, печальные, полные надежды глаза, чем у человека на этом фото», - сказала Лобжанидзе в беседе с изданием «Квирис палитра».
В настоящее время подлинным считаются только две фотографии с изображением Нико Пиросмани. На одной из них художник – в совсем юном возрасте, другая сделана незадолго до смерти – на ней мастеру около 54 лет (1916 год). Тогда же, в 1916 году, на заседании Общества грузинских художников были сделаны портреты-наброски Пиросмани с натуры. Авторы – Яков Николадзе, Шалва Кикодзе и Александр Мревлишвили.
Кроме того, есть предположение, что Пиросмани попал в объектив видеокамеры в 1911 году, когда присутствовал на похоронах предпринимателя и мецената Давида Сараджишвили. Несколько лет назад эксперты сравнили признанные подлинными фото с кадром из документальной кинохроники. По итогам антропологического анализа специалисты пришли к выводу, что на них, скорее всего, изображен один и тот же человек.
Глава «Энергоатома»: россияне, возможно, готовятся покинуть Запорожскую АЭС
Глава украинской компании «Энергоатом» Петр Котин утверждает, что наблюдаются признаки того, что российские войска готовятся покинуть Запорожскую атомную электростанцию. Слова чиновника, сказанные в телеэфире, цитирует «Украинская правда».
По словам Котина, в последнее время «очень много стало появляться публикаций в российской прессе о том, что ЗАЭС, возможно, стоит оставить, возможно, ее следует передать МАГАТЭ под контроль». Глава «Энергоатома» отметил, что в последнее время стало возникать впечатление, что российские военные «собирают чемоданы и воруют все, что могут найти».
Пять дней назад эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в ходе осмотра Запорожской АЭС после обстрелов 19-20 ноября обнаружили нерадиоактивную утечку из-за повреждения резервуаров для хранения конденсатов. При этом непосредственной угрозы ядерной безопасности не выявлено, несмотря на обширные повреждения станции, говорится в заявлении на сайте МАГАТЭ.
Российские войска захватили Запорожскую АЭС в марте 2022 года, вскоре после вторжения в Украину. С тех пор Россия и Украина неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах станции. Последний раз территорию АЭС обстреляли 19-20 ноября. Эти обстрелы, отмечает МАГАТЭ, стали едва ли не самыми сильными с начала войны. Специалисты агентства не могут определить, кто именно подвергает станцию обстрелам. МАГАТЭ призывает к выводу российских войск с территории станции и ее демилитаризации. Известно, что ситуация на АЭС обсуждалась, в частности, в телефонных разговорах президентов России и Франции. Официально российская сторона не говорила о возможности оставления Запорожской АЭС.
Самолет из Стамбула не смог сесть в Тбилиси из-за сильного ветра
Самолет авиакомпании Pegasus Airlines, совершавший рейс Стамбул-Тбилиси, не смог приземлиться в Тбилисском международном аэропорту. Причиной стал сильный ветер, передает Общественный вещатель.
По имеющейся информации, самолет вернулся в Турцию и совершил посадку в запасном аэропорту города Эрзурум. Рейс будет выполнен позже.
Два человека погибли при обстреле Курахова в Донецкой области
В результате обстрела со стороны российских войск в городе Курахово Донецкой области погибли два человека, еще один ранен - сообщил глава украинской областной администрации Павел Кириленко. На опубликованных фото последствий удара видно, что он пришелся в том числе по детской площадке. Пострадали жилые дома.
За последние сутки в Украине в результате боевых действий погибли семь мирных жителей, 19 получили ранения. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Пять человек погибли при обстрелах в Донецкой области, один в Херсонской и еще один погиб, наступив на мину, в Харьковской области.
Утром в воскресенье российские войска нанесли удар по объекту железнодорожной инфраструктуры в Кривом Роге. По данным местных властей, есть серьезные разрушения, о жертвах не сообщается. Также была повреждена линия электропередачи в Херсоне, однако, как утверждается, ее удалось быстро восстановить.
Губернатор российской Белгородской области Вячеслав Гладков написал в телеграме, что в результате обстрела было нарушено электро- и водоснабжение в поселке Ленинский на окраине города Шебекино. О пострадавших не сообщается. Сообщается также об обстреле контролируемого Россией Донецка.
Ни украинские, ни российские военные пока не комментировали сообщения об обстрелах 27 ноября.
Зураб Чиаберашвили не исключает, что выдвинет себя в выборах председателя ЕНД
Бывший член «Национального движения» Зураб Чиаберашвили не исключает участия в выборах председателя «Единого национального движения», сообщает Общественный вещатель Грузии.
Чиаберашвили пишет в соцсети, что размышления о его возможном участии в выборах связаны с несколькими вопросами, в том числе с тем, как «Национальное движение» может организованно действовать для освобождения Саакашвили, Ники Гварамия и других лиц, и как партия должна стать основой мирного, широкого протестного движения.
По словам Зураба Чиаберашвили, его окончательное решение также зависит от того, «насколько существует ресурс для проведения избирательного процесса в режиме политической дискуссии, а не поливания грязью».
«Лидером «Национального движения» должен быть человек, который превращает партию в ключевого актора мирного, ненасильственного, широкого протестного движения. В дальнейшей борьбе – будет ли она на избирательных участках или на улице – будет важна организованность и дисциплина партийного ресурса «Национального движения», но также будет важна и широкая общественная поддержка, которую партии должны обеспечить широкие связи будущего лидера «Национального движения» как внутри страны, так и за ее пределами», - написал Зураб Чиаберашвили.
Орбан: независимость Украины нужна для безопасности Европы
Сохранение независимости Украины необходимо для безопасности Европы, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время своего выступление на съезде Международного объединения христианских демократов.
По словам венгерского премьера, самое главное для Европы сейчас – отсутствие опасности со стороны России. «Для этого нам нужна суверенная Украина», - сказал Орбан.
Вместе с тем премьер признал, что в ЕС нет единого мнения о способах решения конфликта между Россией и Украиной. По словам Орбана, Венрия продолжит обсуждать санкции в отношении России с Брюсселем.
Виктора Орбана неоднократно обвиняли в пророссийской позиции в конфликте Москвы и Киева. Например, премьер Венгрии говорил, что не будет ставить интересы Украины выше интересов Венгрии и не поддержал план ЕС о выделении Киеву 18 миллионов евро. При этом Будапешт заявил о выделении украинской стороне 187 миллионов евро в качестве льготного кредита.
СБУ пришла с обыском в православную церковь в Ивано-Франковске
Служба безопасности Украины (СБУ) пришла с обыском в храм Украинской православной церкви Московского патриархата в Ивано-Франковске. Об этом сообщает пресс-служба областного управления СБУ.
«Правоохранители проводят осмотр территории и помещений епархии для выявления запрещенных к обращению предметов и проверяют лиц на территории епархии относительно их причастности к противоправной деятельности в ущерб государству», – цитирует заявление ведомства Украинская служба Радио Свобода.
СБУ отмечает, что все действия происходят в рамках действующего законодательства и проводятся для проверки данных об использовании епархии как ячейки «русского мира», использования помещений УПЦ для укрывательства граждан страны-агрессора, хранения запрещенных предметов и защиты людей от провокаций и терактов.
На этой неделе СБУ приходила с обыском в Киево-Печерскую лавру и еще несколько украинских монастырей. По мнению ведомства там могут укрываться диверсионно-разведывательные группы, например, россиян или белорусов.
Кроме того в украинский парламент внесен законопроект о запрете Русской православной церкви и всех учреждений и религиозных организаций, входящих в состав или признающих подчинение церкви.
Документ внесен на следующий день после обысков в Киево-Печерской лавре, Корецком женском монастыре и в помещениях Сарненско-Полесской епархии УПЦ в Ровненской области.
- В мае Украинская православная церковь объявила о независимости от Русской православной, но многие украинские политики продолжают критиковать ее за промосковскую, по их мнению, позицию.
- В октябре СБУ провела обыски у тульчинского митрополита Ионафа (Елецких), его обвинили в хранении «пророссийской литературы».
- Кремль назвал обыски очередным звеном в цепи военных действий против русского православия.
Патриархия Грузии возложила на СМИ вину за произошедшее в монастыре Цхрамуха
Народный защитник Грузии Нино Ломджария осудила заявление главы службы по связям с общественностью Патриархии ГПЦ Андрия Джагмаидзе. Омбудсмен назвала «крайне опасным» комментарий протоиерея в связи с ограблением и изнасилованием, произошедшими в женском монастыре Цхрамуха в Хашурском муниципалитете.
По информации агентства SOVA, Джагмаидзе возложил ответственность за инцидент, в том числе, на журналистов. В соцсети Facebook он написал, что случившееся – результат «скрытой и организованной антицерковной кампании», которую, по словам священнослужителя, проводят критически настроенные СМИ, «теологи» и «эксперты». Протоиерей назвал и конкретные телеканалы – оппозиционные Mtavari Arkhi, TV Pirveli и Formula.
«На наших глазах готовится картина того, что происходило в самые тяжелые периоды гонений на Церковь. Гонения при Диоклетиане мотивировались тем, что христиане были главным препятствием на пути экономических и политических побед Римской империи», - написал Андрия Джагмаидзе.
Нино Ломджария, однако, назвала эти слова спекуляциями и попыткой создать образ врага из невинных людей. Она предупредила, что такие заявления могут спровоцировать новые случаи насилия.
«Вскоре после трагедии в Терджоле в монастыре Цхрамуха произошло тяжелейшее, жесточайшее преступление, вся страна потрясена. Но перекладывать ответственность за это преступление на представителей конкретных СМИ крайне опасно и неправильно. Завтра какой-нибудь гражданин, возможно, подстрекаемый этим заявлением, может физически расправиться с журналистом, совершить насилие, что мы уже не раз видели», - заявила Народный защитник.
Напомним, по факту ограбления и изнасилования в монастыре были задержаны двое мужчин 39 и 27 лет, ранее судимые. 70-летняя монахиня госпитализирована в одну из клиник Тбилиси. Ее состояние оценивается как тяжелое.
Уголовное дело возбуждено по статьям 179, часть 2 (Разбой, совершенный группой лиц) и 137, часть 3 (Изнасилование, совершенное группой лиц). Обвиняемым грозит до 13 лет лишения свободы.
Давид Арахамия: Следующая неделя может быть очень сложной
Глава правящей фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия говорит, что предстоящая неделя может быть очень сложной. По его словам, к этому готовятся правительство, военные и экстренные службы.
«Следующая неделя может быть очень тяжелой. Россияне планируют новые теракты против объектов энергетики. Экстренные службы и органы власти прорабатывают различные сценарии. Проведено много тренировок, отработаны действия энергетиков и критической инфраструктуры, каждый знает, что должен делать. Мы готовимся. Готовятся военные», - написал Арахамия в Telegram-канале.
Давид Арахамия призвал каждого украинца позаботиться о себе и своих семьях. В частности, сделать запас воды, пищи длительного хранения, зарядить телефоны и павербанки, а также узнать, где ближайший «Пункт несокрушимости», пишет Общественный вещатель Грузии.
NYT: 20 из 30 стран НАТО исчерпали запасы военной помощи Украине
20 из 30 преимущественно небольших стран НАТО значительно исчерпали свои военные ресурсы для поставки оружия Украине. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на представителя военно-политического союза.
Собеседник газеты уточнил, что остальные страны – в основном крупные союзники – Франция, Германия, Италия, Нидерланды по-прежнему в состоянии предоставлять военную помощь Киеву. По словам источника, в общей сложности НАТО передало Украине оружия на сумму в 40 миллиардов долларов, что сопоставимо с оборонным бюджетом Франции.
Евросоюз утвердил более трех миллиардов евро компенсации государствам-членам за их помощь Украине из европейского фонда мира, но теперь он исчерпан почти на 90 процентов.
Эксперты The New York Times также отмечают, что в ходе боевых действий обе стороны конфликта расходуют оружие и боеприпасы невиданными со времен Второй мировой войны темпами. Страны Запада оказались не готовы к такому сценарию.
Газета приводит пример Афганистана, где войска НАТО выпускали по 300 артиллерийских выстрелов в день, не беспокоясь о противовоздушной обороне. Вооруженные силы Украины могут запускать тысячу ракет в день, и при этом они нуждаются в военной помощи и средствах защиты от российских снарядов.
«ВКонтакте» закрыл группу «Совета матерей и жен военнослужащих»
Социальная сеть «ВКонтакте» заблокировала группу общественного движения «Совет матерей и жен военнослужащих». Причиной блокировки стало требование Генеральной прокуратуры России. Группа продолжает быть доступной через VPN, также у «Совета» есть каналы в телеграме и твиттере.
«Совет матерей и жен военнослужащих» - неформальное общественное движение, образовавшееся после начала мобилизации российских резервистов для отправки на войну в Украине. Большинство его участниц - родственницы мобилизованных россиян или солдат срочной службы.
Матери и жены призывников не придерживаются резко антивоенных позиций, но рассказывают о многочисленных нарушениях в ходе мобилизации: об отправке необученных мобилизованных и солдат-срочников на передовую, перебоях с поставками обмундирования и экипировки, а также о проблемах с жилищными условиями и питанием.
На прошедшей неделе «Совет матерей и жен» провел съезд в Москве. Активистки требовали, чтобы на их круглый стол пришли представители Министерства обороны России, однако те не откликнулись. Также представительницы «Совета», как и представительницы «Комитета солдатских матерей», не были приглашены на встречу президента России Владимира Путина с матерями мобилизованных 25 ноября: как выяснили независимые издания, большинство приглашенных туда были чиновницами «Единой России» и местных администраций.
Основательница «Совета матерей и жен» Ольга Цуканова начала общественную деятельность после того, как ее сына мобилизовали и отправили в Украину. Она завела группы в социальных сетях и призвала присоединиться всех, чьи родственники оказались в той же ситуации. Сейчас в «Совет» входят представительницы 89 городов России.
14 ноября активистки «Совета» провели пикет в Петербурге у здания штаба Западного военного округа, чтобы передать военным свои требования вернуть плохо обученных мобилизованных с передовой.
«Совет матерей и жен» связан с общественным объединением «Общенародный союз возрождения России» под руководством Светланы Лады-Русь (Пеуновой), находящейся в розыске и заочно арестованной по обвинению в мошенничестве.
В Китае проходят протесты из-за коронавирусных локдаунов
В городах Китая проходят массовые протесты против политики «нулевой терпимости» к коронавирусной инфекции, которую проводит китайское правительство. Китайские власти объявляют жесткие локдауны в населенных пунктах, где есть заболевшие.
Протесты начались после того, как в городе Урумчи на северо-западе Китая при пожаре погибли 10 человек: из-за локдауна они не могли покинуть охваченные огнем квартиры.
Урумчи находится в локдауне уже более трех месяцев. В нем проживает около 4 миллионов человек. Из-за жестких ограничений многие из них уже около 100 дней не могут выходить из дома. 24 ноября в одном из многоэтажных домов возник пожар, и из-за , предположительно, закрытых на локдаун дверей многие жильцы не смогли выбраться наружу. Городские власти отвергли эту версию, заявив, что жильцы неправильно поняли правила техники безопасности.
Протесты, которые начались в Урумчи охватили многие крупные города и университетские кампусы Китая. Изначально митингующие требовали отмены локдаунов, но, например в Шанхае демонстранты стали требовать отставки главы Китая Си Цзиньпина и отмены руководства Коммунистической партии Китая в целом. Полиция разгоняет митинги и проводит задержания.
С начала пандемии коронавируса Китай придерживается максимально жестких мер, чтобы сдерживать распространение инфекции. В то время как большинство стран мира ослабили эпидемиологические правила, Китай по-прежнему объявляет строгие локдауны при выявлении заболевших, закрывая целые районы, жителям которых неделями и месяцами не разрешается выходить на улицу.
Задержанные в Швеции россияне могли жить рядом с отравителями Скрипалей
Недавно задержанная в Швеции по подозрению в шпионаже супружеская пара россиян, возможно, была знакома с сотрудниками ГРУ, которых подозревают в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Великобритании. Об этом сообщил сооснователь Bellingcat журналист Эллиот Хиггинс.
Задержанные россияне Сергей Скворцов и Елена Кулькова, как утверждают расследователи Bellingcat с 1999 года владеют квартирой в Москве, на улице Зорге 36. О том, жила ли семья когда-либо в этой квартире, неизвестно. 20 лет назад супруги переехали в Швецию.
Одна из квартир в том же доме зарегистрирована на Дениса Сергеева, предполагаемого сотрудника ГРУ, причастного к покушению на Скрипалей в 2018 году. Известно также, что Сергеев под именем Сергея Федотова несколько раз был в Болгарии. Один из визитов совпал по времени с отравлением «Новичком» болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева.
Еще одна квартира в доме 36 на улице Зорге, по сообщению Bellingcat, принадлежит Андрею Аверьянову, главе секретной воинской части. Расследователи связывают Аверьянова со взрывом на складах боеприпасов в чешском селе Врбетице в 2014 году.
Кроме того, по данным Bellingcat, в том же доме зарегистрирован офицер ГРУ Андрей Ильченко. Его, в частности, считают участником кампании по дезинформации вокруг крушения «Боинга» Малазийских авиалиний в небе над Донбассом в 2014 году.
Также в квартире на Зорге 36 зарегистрирована дочь Скворцова и Кульковой, которая работает в одной шведской компании вместе с отцом и бывшим высокопоставленным сотрудником шведской разведки.
- О задержании эмигрантов из России в Швеции сообщалось 22 ноября. Тогда же стало известно, что 59-летний Сергей Скворцов и 58-летняя Елена Кулькова живут в стране с 1997 года и имеют шведское гражданство.
- СМИ утверждают, что у обоих супругов образование в сфере электроники и техники. Они владели несколькими компаниями, некоторые из них производили и поставляли электронное оборудование. Среди стран, куда отправлялся товар была и Россия. Шведские журналисты предполагают, что супруги могли быть связаны с радиоэлектронной разведкой ГРУ.
Северная Корея стремится стать главной ядерной державой мира
Северная Корея должна стать самой мощной в мире ядерной державой. Об этом в воскресенье в своем обращении к военным и ученым заявил глава КНДР Ким Чен Ын. Он также поручил наградить технический персонал, который принимал участие в запуске межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17» 18 ноября.
Ким Чен Ын возлагает большие надежды на испытания «Хвасон-17». Ракета способна достичь территории США и отразить «американскую ядерную угрозу»- это Ким считает главной задачей для северокорейской армии. Он назвал «Хвасон-17» самым сильным стратегическим оружием в мире.
На испытаниях баллистической ракеты Ким Чен Ын присутствовал лично, с женой и 12-летней дочерью, чье имя не называется. Это было первое публичное появление дочери главы государства. Поскольку власть в КНДР фактически передается по наследству, эксперты высказали мнение, что таким способом Ким Чен Ын продемонстрировал свою возможную преемницу.
США 21 ноября потребовали созыва Совета безопасности ООН для обсуждения северокорейских ядерных испытаний. Заместитель главы ЦК Трудовой партии Северной Кореи Ким Ё Чжон, которая приходится Ким Чен Ыну сестрой, обвинила Совбез ООН в провокации и «политике двойных стандартов».
Глава МИД Армении выразил соболезнования в связи с кончиной белорусского коллеги
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян выразил соболезнования в связи с кончиной своего белорусского коллеги Владимира Макея.
«Глубоко потрясен сообщением о смерти министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Владимировича Макея. Выражаю свои искренние соболезнования родным и близким Владимира Владимировича», - написал Мирзоян в своем микроблоге.
Макей скоропостижно скончался накануне в возрасте 64 лет. Он занимал пост министра иностранных дел Беларуси с 22 августа 2012 года. Ранее на этой неделе Макей в составе белорусской делегации был в Ереване, где проходил саммит ОДКБ.
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