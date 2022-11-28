В минувшую субботу, 26 ноября, в Абхазии отмечали День Конституции. По такому случаю ожил-задышал и занялся любимым делом обезглавленный сайт президента: Аслана Бжания поздравили посол России в Абхазии Шургалин и глава Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский. Президент, в свою очередь, поздравил народ Абхазии, перечислив некоторые пункты Конституции: суверенная и демократическая, гарантирующая права человека. Праздник – хороший повод похвалить себя, поэтому Аслан Бжания сообщил народу, что он «неукоснительно двигается по избранному пути созидания и дальнейшего становления, упрочняя гражданское согласие и стабильность, обеспечивая законность и правопорядок».

Спикер парламента пошел еще дальше. Он считает, что Конституция стала для народа гарантом его гражданских прав и свобод, целостности, неприкосновенности и неотчуждаемости территории республики. В контексте гонений на НПО, давления на СМИ, отчуждения части территории страны заявление прозвучало двусмысленно. Как, впрочем, и про укрепление международных позиций и развитие внутреннего потенциала.

На этом празднества и закончились. Народ восторга первых лиц государства явно не разделил и откликнулся на рассказы о своей хорошей жизни достаточно своеобразно: к примеру, вспомнил бравого солдата Швейка – «наше дело дрянь».

Наше дело действительно дрянь и одновременно наглядное пособие того, как быстро можно превратить страну в шарашкину контору. В этом деле чрезвычайной важности роль нашего президента, который вывел из-под всякой ответственности не только себя, но и все свое окружение, неоценима. Потому как после каждого провала кажется, что дальше так продолжаться не может и невозможно нарушать законы и Конституцию бесконечно. И любому другому президенту с лихвой хватило бы для отставки историй с его помощниками и сотрудниками администрации. Но Конституция, которая нам гарантирует права и свободы, суверенную страну и многое другое, ему почему-то совсем не мешает.

Иначе как возможно, чтобы начальник 9-го отдела президентской охраны таскал деньги в чемодане через государственную границу, чтобы министр культуры присвоил принадлежащие музею произведения Леже и Пикассо, чтобы президент раздавал своим друзьям «бизнесменам» гражданство и дипломатические паспорта или награждал на пикниках своих друзей государственными наградами? Где, в какой правовой демократической стране президент может позволить себе распоряжаться национальным достоянием, как своей собственностью, лоббировать законы, идущие в противоречие с национальными и государственными интересами, ущемляющие права граждан страны, проводить кадровые изменения в нарушение законов и игнорировать свои конституционные обязательства? В какой еще стране правительство проводит ремонтные работы без проектно-сметной документации и завышает стоимость материалов в два раза, и никто за все это ответственности не несет, потому как Конституция позволяет.

И пока население страны вымирало от пандемии, исполнительная власть подминала под себя парламент и судебную власть, превратив в бессмысленность (для общественности) существование таких институтов, как прокуратура, Конституционный суд, Уполномоченный по правам человека.

Хватило нескольких месяцев правления, чтобы правительственные сайты превратились в пиар-ресурсы отдельно взятых чиновников, несмотря на существование закона о праве граждан на доступ к информации. Государственные СМИ на республиканском и муниципальном уровне объединили и загнали под единоначалие – так удобней ими командовать. И, несмотря на то, что Конституция гарантирует, что «ни один закон, отменяющий или умаляющий права и свободы человека, не должен быть принят или издан в Республике Абхазия», власть решила урезонить граждан страны, работающих в международных и неправительственных организациях, законом об иноагентах. Все это мало похоже на демократическое правовое государство, прописанное в Конституции.

Забавно было наблюдать за информационной лентой государственных СМИ и российского «Спутника», вступившего в абхазское информационное поле под лозунгом «мы говорим о том, о чем другие молчат», 23 ноября. Когда в Сухуме проходило собрание общественности и политических сил, государственные СМИ и «Спутник», которым (без сомнения) запретили посещать данное мероприятие, «высасывали информацию из пальца».

Если добавить к этому заявления граждан, которые говорят о том, что их прослушивают, за ними следят, то приходится констатировать, что слово «демократическая» из нашей Конституции надо убрать, как, впрочем, и «независимая» и «суверенная».

И, да, цензуры нет как института. Свобода слова прописана в Конституции, а запрет на цензуру – в законе о СМИ. Можно было бы гордиться, но цензура есть на практике. Если добавить к этому заявления граждан, которые говорят о том, что их прослушивают, за ними следят, то приходится констатировать, что слово «демократическая» из нашей Конституции надо убрать, как, впрочем, и «независимая» и «суверенная». А еще можно убрать ссылки на Декларацию по правам человека. Все это пустое, так как нынешняя власть семимильными шагами движется не к «упрочнению гражданского согласия», «законности и правопорядка», а в противоположном направлении, к установлению авторитарного режима.

И вот еще одно «свежее» доказательство тому, что мнение гражданского общества игнорируется. Пока страна находилась на трехдневных каникулах по случаю дня Конституции, стало известно, что в парламент Абхазии на ратификацию поступило печально известное соглашение по передаче в собственность ФСО России государственной дачи в Пицунде – капитальные объекты, более 300 гектаров и акватория моря. И хотя российская сторона признала, что в Соглашении неправильно указаны координаты дачи, что в результате «ошибки» под отчуждение попадает даже курорт Пицунда и дорога, Соглашение поступило в парламент на ратификацию без исправлений, в том виде, в котором было тайно подписано правительством Абхазии в январе 2022 года в Москве.

Убедить президента в отзыве этого, противоречащего Конституции документа не смогли юристы, прокуроры и судьи, общественность, НПО, оппозиция. А депутаты (несложно догадаться, в обмен на какие блага) решили успокоить свою совесть идиотской поправкой, которую намерены принять вслед за международным Соглашением постановлением парламента. Это предложение поступило от депутатов российской Госдумы и выносится на сессию абхазского парламента. О том, что эта «филькина грамота», не меняющая сути Соглашения, не несет за собой никаких обязательств для собственника, получающего в свое распоряжение большую часть Пицунды, депутаты знают. Но не похоже, что собираются отклонять советы старших братьев-парламентариев из Госдумы. А что там в Конституции? Ах, да, «территория Республики Абхазия целостна, неприкосновенна и неотчуждаема». А кто у нас гарант исполнения Конституции? Опять же президент, который и лоббирует принятие Соглашения. Круг замкнулся – на сей раз нам очень сильно не повезло с президентом. И этого следовало ожидать.

Всем давно понятно, что наша Конституция не может защитить страну от «самодержавных президентских полномочий». Об этом более двух десятков лет назад говорил и писал общественный деятель Зураб Ачба, призывавший парламент незамедлительно внести изменения в Основной закон республики, пока к власти не прорвался «властолюбивый и корыстолюбивый урод», который сможет, «не выходя за рамки очерченных полномочий, сколь угодно злоупотреблять властью, эксплуатируя и грабя народ. Никакой законной управы на него при этом не найдется». Потому как «исполнительная вертикаль, закрепленная в Конституции, в жизни реализуется как безраздельная и бесконтрольная власть бюрократии со всеми свойственными ей пороками: корпоративностью, неэффективностью и недобросовестностью».

Все так и происходит, и то, что одна за другой в недрах президентской власти формируются и распускаются комиссии по реформе Конституции, и очередной кандидат, став президентом, забывает о своих демократических позывах, ничего не меняет.

«Наше дело дрянь» - вот поэтому я и не вижу повода праздновать День Конституции и обмениваться поздравлениями. Но могу поздравить Аслана Бжания с народом, который забыл, что является носителем суверенитета и единственным источником власти в Республике Абхазия.