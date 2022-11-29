Абхазия не смогла согласовать с Москвой необходимый переток электроэнергии

Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания провел совещание с руководством правительства. На встрече обсудили объем и условия перетока электроэнергии из России, который был начат 22 ноября, а также ход ремонтных работ на высоковольтной линии «Ачгуара».

Напомним, что в начале ноября в Абхазии в очередной раз возник энергетический кризис. Произошло аварийное отключение на линии «Ачгуара», на которой в течение месяца до этого шла замена старых проводов на новые. Отключения электроэнергии не прекращались до начала перетока из России.

При этом по информации вице-премьера, министра экономики Кристины Озган, с российской стороной согласовано получение перетока объемом 280 млн кВт·ч. Этого недостаточно: чтобы обеспечить Абхазию бесперебойным электроснабжением до конца 2022 года необходимо 340 млн кВт·ч, сообщила она на встрече с абхазским президентом.

«Сейчас у нас суточное потребление 8,7 млн млн кВт·ч, из них порядка 6,6 млн кВт·ч – это российский свет, около двух млн кВт·ч мы получаем из ИнгурГЭС. Также проводятся рабочие встречи с руководством станции для того, чтобы понять, может ли ИнгурГЭС увеличить объемы вырабатываемой электроэнергии. На этой неделе мы представим согласованный график, чтобы понять, сможем ли мы избежать отключений», – отметила Кристина Озган.

Она также сообщила, что сотрудники «Черноморэнерго» приступили к ремонтным работам на линии «Ачгуара» вместе со специалистами, привлеченными для оказания содействия в ремонте.

Согласно графику, ремонтные работы на линии «Ачгуара» завершатся до конца декабря этого года, добавила Озган.

По словам Аслана Бжания, все решения в данном вопросе должны быть выверенными.

«Поставленные задачи должны быть решены в кратчайшие сроки», – отметил абхазский лидер.

По информации пресс-службы Бжания, в ходе совещания также обсудили повестку предстоящей межправкомиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Абхазией и Россией.