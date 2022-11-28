Врачи не разрешили Михаилу Саакашвили присутствовать на судебном заседании по делу о незаконном пересечении экс-президентом границы Грузии – несмотря на его желание. В «Нацдвижении» считают, что таким образом власти пытаются скрыть состояние здоровья Саакашвили. Представители «Грузинской мечты» возражают – публичное появление Саакашвили они называют клоунадой.

Ровно в 15 часов, основываясь на представленной из клиники «Вивамеди» справке о том, что транспортировка Саакашвили в здание суда нецелесообразна, судья Нино Чахнашвили приняла решение в очередной раз отложить заседание по делу о незаконном пересечении границы Грузии экс-президентом.

С мая судебные заседания неоднократно отменялись и переносились из-за того, что Саакашвили не мог явиться в суд по состоянию здоровья. Перед очередным процессом адвокаты сообщили, что экс-президент хочет присутствовать на суде, но не может самостоятельно передвигаться.

«Чтобы очередное заседание суда не сорвалось по нашей вине, он (Саакашвили) решил, что прибудет на процесс в специальной коляске, так как физически не может передвигаться самостоятельно. Состояние его тяжелое, из-за рубежа нам по телефону сообщили, что в его крови обнаружен мышьяк», – заявил в первой половине дня его адвокат Шалва Хачапуридзе.

По словам председателя ЕНД Ники Мелия, если бы власти разрешили Михаилу Саакашвили лично присутствовать на судебном заседании, общественность увидела бы его реальное состояние и пропаганда «Мечты» была бы сведена на нет.

«Появление Михаила Саакашвили в суде подтвердило бы выводы нескольких иностранных профессоров, которые говорят об ухудшении состояния его здоровья, и сообщений его посетителей, что его состояние после перевода из тюрьмы в больницу «Вивамеди» резко ухудшилось. Все это власти не хотели раскрывать общественности. В этом случае ее пропаганда в СМИ о том, что сторона защиты Михаила Саакашвили, на самом деле, утрирует его состояние, безусловно, ушла бы в прошлое и была бы неэффективна».

Теперь же, по словам политика, «Грузинская мечта» стоит перед нелегким выбором.

«В ближайшие дни защита обратится в суд с имеющимися у них выводами и потребует, чтобы Михаила Саакашвили перевели на лечение за границу. Если суд, контролируемый Иванишвили, скажет, что человек здоров, независимо от того, кто говорит и какие выводы делаются, что состояние Михаила Саакашвили удовлетворительное и он должен продолжать лечение в «Вивамеди», – это будет вердикт суда о том, что Михаил Саакашвили должен умереть медленной смертью в этой клинике», – сказал Ника Мелия перед зданием суда.

Примечательно, что депутаты «Грузинской мечты» еще до решения суда назвали появление Саакашвили в больничной коляске «клоунадой» и игрой на публику. С заявлением по этому вопросу выступил главы парламентского комитета по правам человека Михаила Сарджвеладзе.

«К сожалению, мы и раньше видели попытку использовать правовое поле в качестве политической трибуны со стороны экс-президента, и, похоже, на этот раз произойдет то же самое. Один из адвокатов посоветовал ему, чтобы он пришел и показал обществу, что состояние его здоровья тяжелое и что его нужно доставить в суд на больничной коляске. Это несет единственную функцию – представить картинку, на которой он сидит в инвалидном кресле, которое, по его мнению, может вызвать сочувствие общественности», – заявил Сарджвеладзе.

Народный защитник Грузии Нино Ломджария сегодня заявила, что тяжесть состояния Михаила Саакашвили видна сразу. Об этом она сообщила журналистам после выхода из клиники «Вивамеди».

«Я беседовала с Саакашвили не более 10 минут – далее становится заметным, что он не может говорить. Я не врач, но после нашей январской встречи в больнице Гори разница очевидна. Состояние его здоровья, на мой взгляд, резко ухудшилось. Имеет место значительная потеря веса», – заявила Нино Ломджария.

Пока не ясно, как будет действовать «Нацдвижение» в случае отказа власти на экстрадицию Саакашвили. Помиловать экс-президента может президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая на днях заявила, что внимательно наблюдает за сообщениями о состоянии здоровья бывшего президента страны. Однако, по ее мнению, сначала заключение о состоянии здоровья Саакашвили должно быть представлено в суд, а суд, в свою очередь, должен вынести «достойное решение».

Напомним: экс-президент Грузии, гражданин Украины Михаил Саакашвили, осужденный по двум делам на 6 лет лишения свободы, вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года. Его арестовали 1 октября и добавили дело по статье о незаконном пересечении государственной границы .

и добавили дело по статье о . В день ареста Саакашвили объявил голодовку и продолжал ее в течение 50 дней, в результате чего, по словам врачей, его состояние постепенно значительно ухудшалось.

и продолжал ее в течение 50 дней, в результате чего, по словам врачей, его состояние постепенно значительно ухудшалось. Михаил Саакашвили переведен из тюрьмы в клинику «Вивамеди» 12 мая. Как утверждают члены его семьи и медицинские эксперты, состояние ухудшается с каждым днем. В свою очередь, в Минюсте считают, что Саакашвили проходит полноценное лечение в Грузии и его перевод в другую страну на лечение нецелесообразен.

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