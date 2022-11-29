На прошлой неделе председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг и Уполномоченная по правам человека Асида Шакрыл выступили с заявлениями о фактах цензуры в государственных СМИ республики. В частности, речь шла о том, что все госСМИ проигнорировали съезд новой организации – Собрания общественно-политических сил. «Эхо Кавказа» решило узнать, что о цензуре думают жители Абхазии.

– Председатель Союза журналистов Абхазии и Уполномоченная по правам человека выступили против цензуры в государственных СМИ. Как вы к этому относитесь?

Гунда Джения, врач: К заявлениям отношусь очень положительно. Я об этом знала еще до того, как сделали заявления, потому что я сама была на этом собрании («Собрании общественно-политических сил» – ред.) и очень удивилась, что там не было представителей государственных СМИ. Я даже поинтересовалась, неужели это так и останется незамеченным. Конечно, это безобразие. Нам закрывают рот, журналистам. Мне кажется, что все-таки это все очень взаимосвязано, все, что происходит. Давление на людей, покушения на все свободы. Надо как-то этому препятствовать. Мне кажется, что они так со СМИ поступают – это то, как они вообще собираются и с нами со всеми поступать.

Дэвид Гобечия: Есть цензура, она не отражена в законах, но, видимо, начали существовать какие-то ограничения. Государственные СМИ делают очень важную работу для общества и государства. Так как у нас в стране демократия, демократия – это свобода, а цензура убивает свободу. А потом убивает людей. Я выступаю против цензуры и поддерживаю государственные СМИ. Но есть возмущение по поводу того, что государственные СМИ сами не заявляют о каких-то своих проблемах и не выступают единым фронтом против каких-то ограничений. И мы мало об этом знаем, и как бы они способствуют своим молчанием установлению цензуры. Надо быть дружнее и громче об этом заявлять.

Элита, гражданская активиста: Мне кажется, что это просто прямая дорога к диктатуре, где будет определяться, как мы можем думать, что мы можем говорить, что мы можем показывать, когда создается мыльный пузырь того, в чем мы живем. Где ни социальные, ни экономические, ни политические ситуации не будут освещаться правдоподобно, объективно, честно. Это опасно для любого общества и, на мой взгляд, это еще опасно для нас тем, что вкупе с законом об иностранных агентах это будет для нас значить, что интеллектуальное наше какое-то сопротивление будет всячески подавляться. Естественно, я отношусь к этому негативно, потому что это опасно для любого общества. В противном случае, если мы сейчас не отстоим наше право на свободу слова, то просто докатимся до такой ситуации, когда за лайки посадят, за репосты и за прочее.

Мзия Квициния, доцент кафедры истории России и зарубежных стран АГУ: Ни в одном государстве, которое считает себя демократическим по направлению или строит демократическое общество, не должны игнорировать СМИ, притом государственные СМИ, потому что они должны освещать все события, которые происходят в обществе. И, безусловно, само общество должно видеть это, потому что это мнение партий, движений, мнения могут быть определенных социальных групп. Я, например, считаю, что тут происходят некие перегибы, и это недопустимо. Надо сделать так, чтобы и государство, и СМИ могли доверять друг другу. А это означает, что наши законы в этом отношении слабы. Или слабо действуют, их нужно защищать. Если где-то такое произошло, нарушение закона, то для этого существуют определенные суды. И это должно освещаться в обществе. И общество будет делать выводы.

Леуан Лагулаа: Я считаю, что государственные СМИ, как и многое другое в нашей стране, становятся жертвами нашей политической борьбы, политической системы, ее несправедливых правил. Обычно после смены политической группы к руководству государственных СМИ приходят сторонники уже новой власти. И как один из важнейших ресурсов, например, если брать АГТРК, к нему приковано большое внимание в контексте критики власти или объективной оценки общественно-политической ситуации в стране. На руководство государственных СМИ могут давить одновременно и власти, с другой стороны, общественное мнение на них давит. Вместо того, чтобы освещать объективно события в стране, СМИ приходится занять одну сторону и уже стать участником того политического процесса вместе с властью. И в этой ситуации, мне кажется, проигрывают все. Во-первых, формируется недоверие части общества к государственным СМИ. Во-вторых, внутри коллективов нередко происходит напряженность. И в-третьих, как итог всему этому мы видим частую смену руководства, например, того же Абхазского телевидения, не по профессиональным причинам, а по идейным, по политическим и т.д.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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