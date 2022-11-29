Вот уже неделю в Абхазии нет веерных отключений электроэнергии, из-за которых вся западная половина республики, включая пол-Сухума, три недели обесточивалась в общей сложности на четверть суток. Напомним, что этот веер пришлось вводить из-за того, что ремонтники не успели закончить начатую с 1 октября замену проводов на высоковольтной линии «Ачгуара», ибо вместо полутора месяцев переток электроэнергии из РФ, необходимый на время ремонта, продолжался только месяц. ВЛ «Ачгуара», где не успели заменить все провода, при досрочном подключении не могла справляться с полной нагрузкой…

Но вот вернулась выезжавшая договариваться в Москву о новом перетоке вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган. 22 ноября она на совещании у президента республики доложила, что до конца дня вопрос подачи электроэнергии из России будет согласован. И действительно после семи вечера в тот день переток начался.

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с заместителем главного инженера РУП «Черноморэнерго» Саидом Блабба, чтобы он познакомил нашу аудиторию с происходящим в энергосистеме республики. Он рассказал:

«Сейчас почти весь объем покрывается через переток со стороны Российской Федерации через ВЛ «Гечрипш» и «Псоу». И какой-то объем получается со стороны перепадной ГЭС (Ингурского каскада). На перетоке работает, то есть в зависимости от проточности этот объем генерирует.

– Ну, он поступает в общую систему с этой перепадной?

– Да, в общую систему, через «Шешелети-110». А «Ачгуара» выведена на продолжение ремонта, то есть она сейчас обесточена.

– На «Ачгуара» возобновили ремонт? Там же оставалось полмесяца поработать, насколько я помню…

– Да, восемь километров линии и некоторые моменты доработать. Дней 20-25 – и вопрос будет решен. Может быть, и раньше. Надеюсь, что раньше.

– То есть до Нового года?

– Да, конечно».

Однако в СМИ промелькнула информация, что потребители в Абхазии превышают оговоренный лимит по перетоку. Блабба пояснил:

«Имеется в виду объем потребления в целом в республике. Да, он превышает на 45-50 мегаватт приблизительно. Наша нома на данный период – около 6,5-7 миллионов киловатт-часов в сутки. Сейчас у нас около восьми, на миллион киловатт-часов превышает потребление.

– Но это ведь еще теплая погода стоит в принципе. А если ударят холода – тогда повысится, наверное, потребление.

– Потребление, естественно, повысится после похолоданий. Сейчас днем выключают обогреватели, потому что весьма тепло.

– Веерные отключения когда могут начаться? Наверное, без них все же не обойдется?

– Относительно объема, чтобы мы не могли суточный лимит соблюсти, по дефициту веера, скорее всего, не будет, а вот будет веер по перегрузу: если подстанция какая-то локально будет перегружена, на эту подстанцию будут вводить. Или какие-то линии отдельные будут перегружены. Точного понимания этого, когда и как, нет, но по факту перегрузок будем уже принимать меры и формировать графики.

– После окончания ремонта линии «Ачгуара» переток из РФ прекратится и снова подключится ИнгурГЭС?

– Ну, ИнгурГЭС пока как бы в половину гидроаккумуляции работает, пока вода еще не накопилась. То есть в любом случае переток нам пока нужен, чтобы вода в водохранилище накопилась и ИнгурГЭС готов был к нагрузкам.

– Вот кто-то мне на днях говорил, что повысился там уровень воды метра на два. Хотя до таяния ледников в горах еще далеко. И, наверное, это за счет экономии…

– Да, конечно. За счет того, что отключилось питание от ГЭС, какая-то только минимальная генерация там идет. Расход воды сокращен в разы, и накопление ее там идет».

И еще один мой вопрос был связан с появившейся в СМИ информацией о том, что частная электростанция СухумГЭС перестала поставлять электроэнергию криптодобытчикам (на что имеет право) и отдает свою выработку бесплатно в систему «Черноморэнерго». Блабба в связи с этим сказал:

«В случае присутствия профицита в генерации электроэнергия будет уходить в общую систему. Если у него не будет нагрузки на майнинг, то вся генерация будет уходить в общую сеть.

– Там мало, конечно, производится…

– Мало, да. Но за счет этой небольшой генерации повышается качество энергии, напряжение в сети. Для потребителей подстанции «Сухум-1». Там точка присоединения в систему – «Сухум-1».

Сегодня президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание по энергетике. По сообщению Кристины Озган, объем перетока из России составит 280 миллионов кВт⋅ч., но этого недостаточно, так как для обеспечения республики бесперебойным электричеством необходим объем в 340 миллионов кВт⋅ч.

«Сейчас у нас суточное потребление 8,7 миллиона кВт⋅ч, из них порядка 6,6 миллиона – это российский свет, около двух миллионов мы получаем от ИнгурГЭС. Также проводятся рабочие встречи с руководством станции для того, чтобы понять, может ли ИнгурГЭС увеличить объемы вырабатываемой электроэнергии. На этой неделе мы представим согласованный график, чтобы понять, сможем ли мы избежать отключений», – сказала Озган.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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