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Филип Рикер благодарит Грузию за её вклад в региональную безопасность
Старший советник Соединенных Штатов по переговорам на Кавказе, главный переговорщик от США на Женевских дискуссиях Филип Рикер прибыл в Тбилиси. Он встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и записал видеообращение к жителям страны.
«Я рад вернуться в Грузию – страну, которая критически важна для регионального мира, стабильности и взаимосвязанности. В прошлом году, находясь здесь, я тесно сотрудничал с грузинскими лидерами в качестве посредника между вашими соседями, Арменией и Азербайджаном», – заявил Рикер.
Он отметил, что Грузия продолжает вносить вклад в региональную безопасность, а «премьер-министр Ираклий Гарибашвили выполнил незаменимую роль, обеспечив освобождение пленных и обмен информацией о местонахождении мин в зоне боевых действий».
«Грузия продолжает вносить вклад в региональную безопасность при поддержке возможностей мониторинга ЕС. Я рад еще раз встретиться с премьер-министром и обсудить региональные вопросы. В октябре я возглавлял делегацию США на международных дискуссиях в Женеве. В ходе этого визита я обсужу, как продолжить усилия по обеспечению мира, стабильности и благополучия в регионе, в том числе и то, как США и Грузия могут способствовать мирному урегулированию российской оккупации Грузии и оказать давление на Россию, чтобы она выполнила свои обязательства по соглашению о прекращении огня от 2008 года», – сказал Рикер.
По его словам, США поддерживают территориальную целостность и суверенитет Грузии и полны решимости помочь стране в обеспечении её безопасности и благополучия, как делали это в течение последних 30 лет.
«Мы гордимся тем, что поддерживаем Грузию в ее стремлении к членству в НАТО и ЕС. США будут и впредь делать все возможное для достижения евроатлантической интеграции, потому что это будущее, которого хотят и заслуживают люди. Я хотел бы поблагодарить граждан Грузии за их гостеприимство и крепкое партнерство с США. Если, как говорят грузины, гость — это подарок от Бога, то Грузия — это подарок для таких гостей, как я», – сказал Рикер.
Другие новости дня
Маск после критики в адрес Apple сообщил о «хорошем разговоре» с Куком
Новый вледелец Twitter Илон Маск сообщил, что он и глава Apple Тим Кук "устранили недопонимание" по вопросу о возможном удалении социальной сети из магазина приложений App Store.
В начале нынешней недели Маск обвинил Apple в угрозах убрать Twitter из своего магазина. Он также отмечал, что производитель iPhone приостановил большую часть своей рекламы на платформе Twitter.
В среду Илон Маск разместил в своём микроблоге сообщение о "хорошем разговоре". "Среди прочего, мы устранили недопонимание относительно возможного удаления Twitter из App Store. Тим чётко дал понять, что Apple никогда не рассматривала подобных действий", – написал Маск. Обсуждали ли они с Куком вопрос рекламы, бизнесмен не уточнил.
Начиная полемику в понедельник, Илон Маск обвинил корпорацию Apple в цензуре и подверг критике принципы её работы, указав, в частности, на плату, взимаемую с покупок в её магазине приложений, пишет Би-би-си.
- С тех пор как Маск в прошлом месяце закрыл сделку по приобретению Twitter за 44 миллиарда долларов, он уволил тысячи сотрудников компании, восстановил ранее заблокированных пользователей, включая аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа. Маск также прекратил применять ряд правил, в том числе направленных на отказ от вводящих в заблуждение данных о COVID-19.
- Действия нового владельца соцсети вызвали обеспокоенность некоторых правозащитных групп, обвинивших миллиардера в шагах, которые способствуют разжиганию ненависти, оскорблениям и дезинформации.
Экспертиза: Саакашвили необходимо лечение в США или ЕС, есть риск комы и смерти
Глава центра «Эмпатия» Мариам Джишкариани опубликовала выводы комиссионной судебно-медицинской экспертизы о состоянии здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Экспертизу провели десять грузинских и шесть зарубежных специалистов.
Сообщается, что у Саакашвили выявили более 20 диагнозов, из них десять – основные, которые, по мнению специалистов, несовместимы с тюремным заключением.
Эксперты отмечают, что до ареста Саакашвили был практически здоров. Сейчас же у него наблюдаются нейропсихологические, гастроэнтерологические проблемы, нарушение опорно-двигательной системы, проблемы со зрением, повышенная температура неизвестной этимологии, анорексия, быстрая потеря веса, боли в мышцах, суставах и костях. Эксперты предполагают, что растяжение мышц может быть связано с инфекционными процессами или интоксикацией, так как экспертиза волос показала повышенное содержание в организме висмута, бария и ртути.
«Эти токсичные вещества опасны тем, что могут вызывать не только физические, но иногда и психические расстройства», – сказано в сообщении.
Эксперты считают, что Саакашвили не может находиться в тбилисской клинике «Вивамеди» или в местах лишения свободы, так как в этих учреждениях нельзя провести полное токсикологическое исследование.
«Необходима своевременная диагностика отравляющих веществ, в том числе химических соединений и радиоактивных веществ, в противном случае с учетом вероятности интоксикации следует ожидать комы и летального исхода», – сказано в заявлении по итогам проведенной экспертизы.
Эксперты считают, что Саакашвили необходимо отправить на лечение в мультипрофильную университетскую клинику в США или в одну из стран ЕС.
Они также указывают на «травматический стрессовый опыт в пенитенциарной системе», оценивая его как причинение тяжелых физических и психических страданий и, следовательно, как пытку.
- Михаил Саакашвили уже несколько месяцев находится в тбилисской клинике «Вивамеди», куда был переведен из тюрьмы после двух голодовок. Семья и адвокаты заявляют об ухудшении его состояния, власти в ответ говорят, что нет поводов для тревоги и Саакашвили получает все необходимое лечение.
- Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что отправить Саакашвили на лечение за границу невозможно по закону. При этом к лечению политика могут подключиться зарубежные специалисты, сказал глава Минюста.
Телеканал «Дождь» сменил логотип в знак поддержки российских ЛГБТ+
Телеканал "Дождь" изменил свой логотип в знак протеста против закона о "пропаганде ЛГБТ", принятого Госдумой в третьем чтении 24 ноября. Если раньше логотип канала представлял собой три розовые полосы, то теперь они перекрашены в цвета радуги. ЛГБТ+ - сообщество по всему миру использует радужный флаг как свой символ, олицетворяющий многообразие человеческого поведения, включая романтические предпочтения.
В заявлении канала сказано, что он сохранит радужный логотип в течение недели, "чтобы сделать видимой ту часть общества, которая сильнее всего пострадает от принятого правительством репрессивного закона".
Законопроект о запрете так называемой пропаганды нетрадиционных отношений был внесён в Думу осенью и был принят в первом чтении 27 октября, а в ноябре - в остальных двух. Он должен пресекать распространение информации о гомосексуальности, бисексуальности, трансгендерности. Подобный закон уже действует с 2013 года, но касался только несовершеннолетней аудитории; новый законопроект направлен на аудиторию всех возрастов. Юристы и правозащитники опасаются, что закон в том виде, в каком он написан, будет криминализировать любые публичные упоминания ЛГБТ как явления.
Правозащитники и активисты, работающие с группами ЛГБТ+, считают, что новый закон сделает невозможной работу помогающих организаций, усилит не только репрессии, но и градус бытовой ненависти к людям ЛГБТ+, пагубно повлияет на психику подростков ЛГБТ+. Они неоднократно заявляли, что закон будет нарушать права общества в целом.
В среду закон был одобрен Советом федерации. Он вступит в силу после подписания его президентом и публикации. Однако в России его "начинают исполнять" заранее. Так, издательский сервис Ridero, который позволяет самостоятельно издавать и распространять книги, уже попросил авторов проверить своё творчество на предмет нарушения закона. Письмо от Ridero в социальных сетях опубликовали бывший гендиректор национальной литературной премии "Большая книга" Георгий Урушадзе и журналист Олег Кашин.
В конце ноября в Дагестане завели административное дело о "пропаганде ЛГБТ" против организаторов показа мод, где мужчины-модели выходили на подиум с макияжем. Несовершеннолетних на показе не было.
- Независимый информационный телеканал "Дождь" был создан в 2010 году. Из-за распространения информации, не совпадающей с официальной политикой российских властей, канал неоднократно подвергался давлению с их стороны. В августе 2021 года Минюст внёс "Дождь" в реестр СМИ - иностранных агентов.
- После начала военного вторжения России в Украину, 1 марта 2022 года, Генеральная прокуратура России потребовала ограничить доступ к вещанию канала. Часть руководства и сотрудников "Дождя" эмигрировали из России. В июле 2022 года канал возобновил своё вещание, получив лицензию в Латвии, куда перебазировалась основная часть его редакции.
Пентагон выделит более $1 млрд на системы NASAMS для Украины
США заключили контракт на один миллиард двести миллионов долларов с компанией Raytheon на закупку передовых систем ПВО NASAMS (National Advanced Surface-to-Air Missile Systems) для Украины.
Как сообщается на сайте Пентагона, Raytheon получила контракт с фиксированной ценой на поставки ракетных систем класса «земля — воздух», сопутствующего оборудования, услуг и запасных частей для поддержки усилий в Украине. Предполагаемая дата завершения выполнения контракта — 28 ноября 2025 года.
Власти США одобрили отправку Украине в общей сложности восьми систем NASAMS. Две такие системы уже прибыли в Украину. О том, что к концу ноября Киев получит зенитные ракетные комплексы NASAMS, самое современное вооружение такого класса, министр обороны США Ллойд Остин объявил месяц назад.
NASAMS - передвижной зенитный ракетный комплекс малого и среднего радиуса действия, предназначенный для борьбы с воздушными целями на малых и средних высотах. Он способен уничтожать дроны, баллистические и крылатые ракеты, вертолёты, самолёты и другие воздушные цели.
- Передача систем ПВО Украине активизировалась после того, как Россия начала наносить удары по объектам критической инфраструктуры – прежде всего, по электростанциям.
- Москва заявила, что ведёт атаки в ответ на подрыв 8 октября Крымского моста. Кремль назвал атаку на мост терактом и обвинил в нём Украину.
Национальное Собрание Франции призвало ввести санкции против Азербайджана
Национальное собрание Франции накануне, 30 ноября единогласно приняло резолюцию в поддержку Армении. В документе содержится призыв ввести санкции против Азербайджана. Сенат Франции принял аналогичную резолюцию две недели назад, передает Радио Азатутюн.
Согласно сообщению, опубликованному на фейсбук-странице посольства Армении во Франции, резолюция Национального собрания Франции:
- «призывает немедленно и без предусловий освободить и вернуть на родину всех армянских военнопленных;
- предлагает правительству рассмотреть возможность применения индивидуальных санкций в случае продолжения нападений и оккупации Азербайджаном суверенной территории Армении;
- призывает правительство продолжить посреднические усилия с целью решения проблемы безопасности армянского населения Нагорного Карабаха, согласно положениям резолюции НС №502 от 2020 года (в указанной резолюции правительству предлагается признать Нагорный Карабах);
- предлагает правительству рассмотреть возможность усиления обороноспособности Армении;
- призывает международные организации принять все меры по защите армянского культурного и религиозного наследия на территориях Армении и Нагорного Карабаха, находящихся под контролем Азербайджана».
Резолюция была представлена от имени большинства Национального собрания – правящей фракции «Возрождение».
На заседании в статусе почетных гостей присутствовали посол Армении и сотрудники посольства Армении во Франции.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Париж в организации провокации против Баку. Азербайджанский лидер добавил, что Франция не может принимать участия в мирном процессе. Он отказался от встречи с премьером Армении Николом Пашиняном при участии президента Франции Эммануэля Макрона.
Бундестаг признал Голодомор геноцидом украинского народа
Бундестаг - нижняя палата парламента Германии - приняла резолюцию, в которой Голодомор - массовый голод 1932-33 годов - признается геноцидом украинского народа.
В поддержку резолюции высказались три партии правящей коалиции и христианские демократы. Фракции Левых и «Альтернатива для Германии», нередко выступающие с прокремлевских позиций, воздержались. Против не было подано ни одного голоса.
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил немецких депутатов за принятое решение, написав в твиттере, что «правда всегда побеждает».
Deutsche Welle цитирует ключевую фразу принятой резолюции: «С сегодняшней точки зрения напрашивается историко-политическая оценка, согласно которой речь идет о геноциде. Немецкий Бундестаг разделяет такую оценку». Издание отмечает, что речь идет об осторожной формулировке, согласно которой признание Голодомора геноцидом украинского народа является скорее ремаркой, чем основным месседжем. Однако, как пишет Deutsche Welle, даже эта осторожная формулировка для германской политики стала сенсацией. Еще в 2019 году депутаты Бундестага фактически отказались рассматривать петицию о признании Голодомора геноцидом, заявив, что почти ничего не знают о событиях. Наблюдатели подчеркивают, что большое влияние на изменение позиции депутатов стала нынешняя российская агрессия против Украины.
В документе также содержится осуждение пакта Молотова-Риббентроппа между нацистской Германией и СССР и «имперской политики» как тогдашних тоталитарных государств, так и нынешней России. Говорится и об исторической ответственности Германии за преступления нацистов, в том числе Холокост и уничтожение мирного населения СССР.
Ранее в этом месяце сенат Ирландии и парламенты Молдовы и Румынии приняли резолюции, в которых Голодомор признан актом геноцида народа Украины. Сенат США поддержал резолюцию, которая признает Голодомор в Украине геноцидом, еще в 2018 году.
- Голодомор – массовый голод в Украинской ССР в 1932–1933 годах – был вызван политикой хлебозаготовок и конфискации всех продовольственных запасов у украинских крестьян, проводившейся советской властью. В результате голода погибло не менее 5 млн человек, точные цифры неизвестны. Многие историки сходятся во мнении, что речь шла о целенаправленно организованном советскими властями голоде на территории Украины. Верховная рада Украины признала Голодомор геноцидом в 2006 году. Власти России выступают против такой оценки.
Протесты в Иране: более 400 погибших. Тегеран говорит о провокациях
В Иране уже несколько месяцев продолжаются протесты против власти аятолл и за демократизацию страны. Акции охватывают многие регионы страны. В 20-х числах ноября новости о кровопролитных столкновениях стали поступать из западного Курдистана.
Правозащитники сообщают об убийствах демонстрантов во время разгонов акций, а СМИ пишут, что выступления стали одной из самых больших угроз для так называемого клерикального истеблишмента Ирана, правящего со времен Исламской революции 1979 года.
Арестованы десятки человек, в том числе известные спортсмены и даже родственники Верховного лидера Ирана – аятоллы Али Хаменеи.
Подавление протестов
Иранские власти жестоко подавляют любые протесты – зачастую с применением огнестрельного оружия.
«Исламская республика использует такое интенсивное насилие в Курдистане, чтобы заставить замолчать протесты по всему Ирану», — говорят активисты.
По данным базирующейся в Осло организации по правам человека в Иране (IHR), в ходе протестов более 400 человек, в том числе несколько десятков несовершеннолетних, были убиты правительственными войсками по всей стране. По данным IHR, более сотни погибших насчитывается Курдистане, Керманшахе и Западном Азербайджане – трех провинциях со значительным курдским населением.
Среди иранских пользователей соцсетей распространяется видео, где запечатлены несколько раненых протестующих, лежащих на улицах под звуки громкой стрельбы.
IHR также поделился кадрами, на которых, по данным организации, силы безопасности ведут боевую стрельбу по протестующим в Пираншехре, городе в провинции Западный Азербайджан. Среди убитых в городе 20 ноября был 16-летний подросток.
Насилие происходит на фоне растущих опасений по поводу ситуации в Мехабаде. Этот город тоже находится в Западном Азербайджане. Пользователи в соцсетях публикуют видеоролики с развертыванием там вооруженных сил. Ходили слухи о введении в городе военного положения, официально о нем объявлено не было. США ввели санкции против нескольких высокопоставленных военных, среди которых командующий сухопутными войсками Корпуса стражей исламской революции в Мехабаде.
С чего все началось
Антиправительственные акции в исламской республике начались в середине сентября – после смерти 22-летней Махсы Амини. Жительницу Тегерана курдского происхождения задержала полиция нравов за неправильное ношение хиджаба. Из участка Амини отправили в больницу, где она умерла. Многие иранцы обвинили полицию в избиении задержанной и вышли на улицы в знак протеста против властей.
Через некоторое время к протестам присоединились иранцы, живущие за рубежом. Протестующих поддержала сборная Ирана по футболу. Игроки на чемпионате мира в Катаре отказались петь гимн своей страны перед первым матчем - с Англией. По словам капитана сборной, спортсмены единогласно приняли такое решение в знак солидарности с протестующими.
Во время исполнения музыки футболисты молчали. Болельщики встретили их поступок аплодисментами. На трибунах иранские зрители демонстрирую символы протестов, например, флаги надписью «Женщина, жизнь, свобода» - это один из лозунгов современных протестов в исламской республике.
Иранская сборная после проигрыша США 29 ноября в плей-офф чемпионата мира не вышла. О вероятных репрессиях против игроков пока не сообщалось.
Иран обвиняет курдов, Азербайджан и Израиль
В разжигании беспорядков в регионах - особенно Южном Азербайджане и Курдистане - иранские власти обвинили «террористические и сепаратистские группы», а также курдских оппозиционеров, базирующихся в Ираке. Кроме того, на этот раз обвинения в поддержке протестов достались Баку.
По мнению Тегерана, соседний Азербайджан на официальном уровне поддерживает протестующих, позволяя СМИ распространять антииранский и антирелигиозный контент. Азербайджанский МИД на фоне обвинений обратил внимание Тегерана на сближение Ирана с Арменией (а Баку и Ереван до сих пор не урегулировали конфликт вокруг самопровозглашенного Нагорного Карабаха) и спорные заявления иранского МИДа по поводу Зангезурского коридора.
Тегеран ответил Азербайджану, упрекнув в дружественных связях с Израилем – они якобы используются для дестабилизации исламской республики. Иранское информагентство Iran Press в разделе своего сайта на фарси (он создан по личному распоряжению верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи) сообщило, что Азербайджан пытается представить Израиль другом мусульман.
Иранские СМИ даже распространили ролик в интернете. Первым на него обратил внимание закрытый азербайджанский телеграм-канал AZfront, затем распространили другие пользователи. На видео Баку помечается флагом Ирана, после чего на экране появляется вопрос на азербайджанском языке: «Через что пролегает дорога к Кудсу?» (название Иерусалима на фарси – прим. РС).
Сам Израиль тоже получил от Ирана очередные персональные обвинения. Тегеран утверждает, что агенты израильской спецслужбы «Моссад» ведут разведдеятельность против исламской республики с территории Азербайджана и с одобрения азербайджанских властей.
В конце октября Иран сообщил о задержании как минимум 10 человек, якобы причастных к израильской разведке. А в конце ноября стало известно о смертном приговоре для четырех человек по делу о связях с «Моссадом».
Обвинения Тегерана прозвучали на фоне открытия в Тель-Авиве посольства Азербайджана. Израиль и Азербайджан все обвинения в свой адрес категорически отвергли.
Пугачева подала заявление о ликвидации своей российской компании
Алла Пугачева подала заявление в Федеральную налоговую службу России о ликвидации ООО «АБП». СМИ отмечают, что до сегодняшнего дня это была последняя российская компания, которой владела певица.
В последнее время фирма вела деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений, а также теле- и радиовещания. Ранее компания управляла радиостанцией «Радио Алла», а также устраивала выступления самой Пугачевой. Гендиректором ООО «АБП» является концертный директор певицы Елена Чупракова.
После полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины Алла Пугачева вместе со своим мужем, артистом и телеведущим Максимом Галкиным, публично осудившим войну, уехала в Израиль. В конце августа она вернулась в Россию.
В середине сентября Пугачева опубликовала пост в социальных сетях с призывом к российским властям включить ее в списки «иностранных агентов». Таким образом она поддержала позицию своего мужа, к тому моменту уже признанного «иноагентом». Спустя несколько дней после объявления мобилизации 21 сентября стало известно, что Пугачева вновь покинула Россию.
В СМИ появилась информация о том, что Пугачева и Галкин выставили на торги принадлежащую им недвижимость в России.
Гарри Каспаров открыл в Вильнюсе Третью антивоенную конференцию
В столице Литвы Вильнюсе в среду открылась Третья антивоенная конференция, организованная Форумом свободной России. В ней принимают участие российские оппозиционные политики, общественные деятели и политологи, такие как Леонид Гозман, Дмитрий Гудков, Леонид Невзлин, Евгения Чирикова, Константин Эггерт и другие. Большинству из них из-за давления властей пришлось покинуть Россию.
Открывая конференцию, один из ее организаторов, экс-чемпион мира по шахматам и политик Гарри Каспаров сказал, что задача участников - не только обсудить проблемы, которые волнуют сейчас российскую оппозицию, но и перевести обсуждение из теоретической в практическую плоскость, выработать решения, которых ждут и европейские политики.
Бывший депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник также призвал участников максимально четко выразить свою позицию, прежде всего в отношении войны в Украине. На вопрос журналистов, осталась ли оппозиция в России, Резник ответил отрицательно, сравнив остатки системной оппозиции с «флейтой пикколо в путинском фашистском оркестре», которая «звучит неплохо, но в целом решает те задачи, которые нужны путинскому режиму» - здесь он упомянул партию «Яблоко», в которой сам состоял 18 лет. «В России нет оппозиции, но есть миллионы антифашистов,» - заключил Резник.
Политик Дмитрий Гудков рассказал о начале работы в Брюсселе «Секретариата европейских россиян», в который входят российские политики в эмиграции. По его словам, секретариат будет помогать российским активистам, уехавшим из страны из-за преследования властей.
- Предыдущая, Вторая антивоенная конференция проходила в Вильнюсе в мае. Самой запомнившейся идеей, выдвинутой там, было предложение политика Дмитрия Гудкова и бизнесмена Евгения Чичваркина разработать документ для живущих в Европе эмигрантов из России в бумажном или электроонм виде. Такой документ, по мысли его изобретателей, мог бы выдаваться гражданам России, не поддерживающим войну в Украине и в целом политику Путина, и давал бы его обладателям право использовать те возможности, которых россияне лишились из-за международных санкций: например, пользоваться услугами зарубежных компаний и открывать счета в иностранных банках. Предложение вызвало широкую критику как оппозиционеров, так и их противников; предложенный документ начали называть «паспортом хорошего русского».
- Форум свободной России - не единственная российская оппозиционная организация, действующая сейчас за рубежом. Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев недавно организовал так называемый Съезд народных депутатов в Польше. Действуют также структуры сторонников Алексея Навального, в частности Международный фонд борьбы с коррупцией.
«Исламское государство» сообщило о гибели лидера и назначении нового
Группировка «Исламское государство» (ИГ), признанная террористической во многих странах мира, включая Россию, заявила в среду о гибели своего лидера Абу Хасана аль-Хашими аль-Кураши.
В опубликованном в соцсетях в аккаунтах, связанных с «Исламским государством» сообщении, которое цитирует агентство Reuters, говорится, что бывший лидер погиб в бою. Где и когда это произошло, не сообщается. Новым руководителем группировки назван некий Абу аль-Хусейн аль-Хусейни аль-Кураши. Не указывается, является ли он родственником предыдущего главы организации. Это уже третий лидер «ИГ» с фамилией аль-Кураши, речь, по всей видимости, идет о псевдонимах.
Речь идет уже о четвертом лидере ИГ. Первые двое - Абу Бакр аль-Багдади и Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Кураши - были убиты в результате операций американских военных. О смерти Абу Ибрагима аль-Кураши 3 февраля 2022 года сообщал президент США Джо Байден. Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби приветствовал сообщения о гибели его преемника.
«Исламское государство», которое в середине 2010-х годов контролировало значительные территории в Ираке и Сирии. В результате кампаний США и их союзников, армии Ирака, Турции, сирийских правительственных сил, поддержанных Россией, утратило свои позиции и сейчас не контролирует какие-либо населенные пункты, перейдя к партизанской войне. Сторонники «ИГ» также ведут вооруженную борьбу в Африке и время от времени устраивают теракты в Европе.
В Гуанчжоу после протестов ослабили коронавирусные ограничения
В китайском городе Гуанчжоу власти ослабили коронавирусные ограничения: отменили в нескольких районах города ранее действовавшие локдауны и прекратили массовое тестирование на COVID-19. Это произошло после массовых протестов и столкновений с полицией. Протестующие требовали именно смягчения эпидемических мер. Вечером во вторник протесты в Гуанчжоу переросли в ожесточенные стычки с полицией.
Во многих городах и университетских кампусах Китая протесты продолжаются. Они начались после того, как 24 ноября в городе Урумчи в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая при пожаре погибли 10 человек: из-за локдауна они не могли покинуть охваченные огнем квартиры.
Изначальным требованием протестующих было прекратить политику «нулевой терпимости» к коронавирусной инфекции, которая подразумевает жесткие локдауны везде, где есть заболевшие. Позже демонстранты стали требовать также отставки главы Китая Си Цзиньпина, критиковать правящую Коммунистическую партию Китая и призывать к демократическим реформам.
Это самая крупная акция гражданского неповиновения за те 10 лет, что Си Цзиньпин возглавляет КПК. Полиция подавляет протесты, в том числе с применением спецсредств, и разыскивает активистов.
- Во вторник, по сообщению китайского Минздрава, в Гуанчжоу было зарегистрировано около 7 тыс. случаев заболевания COVID-19. Население города - около 19 млн человек.
- Хотя большинство стран мира к 2022 году почти полностью отказались от коронавирусных ограничений, Китай продолжает политику нулевой терпимости к заболеванию. В городах, где есть заболевшие, на локдаун закрываются целые районы. Их жителям нельзя покидать свои жилища без разрешения, в них закрыты рестораны и кафе, кинотеатры и прочие общественные места, а также большинство магазинов.
«Медуза» со ссылкой на опрос: большинство в РФ сейчас за переговоры
Поддержка военных действий против Украины в России в последнее время существенно снизилась, – утверждает издание «Медуза» со ссылкой на результаты закрытого социологического опроса, проведенного Федеральной службой охраны по заказу Кремля. Утверждается, что за мирные переговоры с Украиной сейчас выступают около 55% опрошенных, а за продолжение войны – лишь 25%.
В Кремле не комментировали ни то, проводился ли такой опрос, ни приводимые «Медузой» цифры. Результаты, как отмечает «Медуза», примерно совпадают с данными проведенного в октябре публичного опроса «Левада-центра», согласно которым за мирные переговоры выступили 57% респондентов, а за продолжение боевых действий 27%.
Еще в июле 2022 года опросы показывали, что за мир с Украиной выступают только 30% россиян. Директор «Левада-центра» Денис Волков в разговоре с «Медузой» отметил, что число россиян, выступающих за переговоры с Украиной, начало быстро расти после объявления мобилизации 21 сентября. Источники «Медузы», близкие к администрации президента, подтверждают этот тренд. Утверждается, что по этой причине российские власти планируют ограничить количество открытых опросов об отношении россиян к войне.
По словам Волкова, большинство россиян по-прежнему декларируют поддержку властей в войне против Украины, но речь идет о пассивной поддержке – сами идти на фронт они не готовы.
Представители российских властей в последнее время неоднократно заявляли о готовности к переговорам и обвиняли Украину в нежелании мира. При этом, хотя Москва и заявляет о готовности к переговорам без предварительных условий, российские власти настаивают на правомерности аннексии украинских территорий, что неприемлемо для Киева.
Российский дрон госкорпорации «Алмаз-Антей» оказался копией китайской игрушки
Созданный для российской армии дрон "Добрыня", представленный государственным концерном "Алмаз-Антей", скорее всего, является копией бытового китайского квадрокоптера. Стоимость китайского устройства в интернет-магазинах – около 560 долларов. Стоимость российского дрона – более двух тысяч долларов за штуку. На это обратили внимание прокремлёвские блогеры.
О новом продукте "Алмаз-Антея" подробно рассказывал телеканал НТВ. В сюжете говорится, что аппарат из российских комплектующих выпускают на Обуховском заводе в Санкт-Петербурге. Разработка, как утверждается, заняла четыре месяца.
Блогеры обратили внимание, что российский дрон сильно напоминает китайскую разработку iFlight Nazgul5 Evoque, от которой отличается только привинченным сверху обтекаемым корпусом с логотипом "Добрыня".
В сюжете Пятого канала о российской разработке в кадре появляется конструктор из "Алмаз-Антея" и заявляет, что скорость аппарата в зависимости от нагрузки может достигать 150–180 километров в час. Это соответствует характеристикам Nazgul5, отмечает издание The Insider.
С начала вторжения в Украину российская армия испытывает резкую нехватку разведывательных и целеуказательных средств. Провоенные волонтёры поставляют в войска бытовые дроны, в основном китайского производства. В октябре эстонская таможня передала партию таких устройств Украине.
Кроме того, российская армия использует в Украине дроны производства концерна "Калашников" и иранского производства. В ноябре газета The Washington Post сообщала, что Москва и Тегеран договорились о производстве иранских беспилотников в России.
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Адвокат Саакашвили заявил, что обнаружил «жучки» у себя дома и в машине
Адвокат Михаила Саакашвили заявил, что обнаружил у себя дома, в офисе и машине средства слежения и прослушки. Шалва Хачапуридзе рассказал об этом грузинской службе Радио Свобода.
По словам адвоката, он проверил помещения после того, как в одном из парков к нему подошли неизвестные и предупредили о слежке.
Хачапуридзе утверждает, что прослушка и слежка напрямую связаны с делом Саакашвили. По его словам, за день до того, как были обнаружены устройства, в помещении собирались представители защиты и обсуждали возможность присутствия экс-президента на заседании суда.
Cпециальная следственная служба уже сообщила о начале расследования после заявления Хачапуридзе, пишет агентство «Новости-Грузия».
Шалва Хачапуридзе присоединился к команде защиты третьего президента этим летом. Во времена президентства Саакашвили Хачапуридзе был одним из самых активных его критиков. Этим летом он неожиданно для всех заявил, что согласен защищать Саакашвили, так как речь идет о спасении жизни человека.
Именно Хачапуридзе периодически рассказывает о состоянии здоровья Саакашвили. 28 ноября он сказал, что анализы его подзащитного выявили содержание мышьяка в организме.
Минкульт РФ пообещал поддержать фильмы о Малороссии и деградации Европы
Министерство культуры опубликовало темы фильмов, на съёмку которых выделят бюджетные деньги в первую очередь.
Деньги из бюджета направят, например, на кино об учителях, врачах, инженерах, рабочих и военных, которое бы "повышало их социальный статус". Также за бюджетные деньги предлагают снять фильм о России "как о современном, стабильном и безопасном государстве, предоставляющем возможности для развития и самореализации". В жанрах Минкульт не ограничивает.
Кроме того, российские власти хотят увидеть в финансируемом бюджетом кино деградацию Европы, единение общества вокруг поддержки армии и Малороссию как историческую область России.
Финансово поддержат и фильмы о противодействии фашизму и героизме российских военных в Украине – министерство объединило их в одном пункте.
Всего в списке 17 тем.
- Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. Российские власти подавляют антивоенные протесты и наказывают за антивоенные высказывания. Деятелям культуры, критикующим вторжение в Украину, запрещают выступать и ставить на российских сценах, увольняют из театров и не снимают в фильмах.
McDonald's в Казахстане закрылся из-за разрыва с поставщиками из России
Рестораны McDonald's в Казахстане временно закрылись в том числе после разрыва связей с российскими компаниями. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.
За последние шесть лет McDonald's стал крупным игроком на рынке быстрого питания Казахстана, расширив свою сеть до 24 ресторанов. Компания закупала некоторые товары за границей, в том числе говядину и курицу. Последние поставки были получены от российского Мираторга, пишет Reuters.
Владелец лицензии McDonald's Food Solutions, принадлежащая известному казахстанскому бизнесмену Кайрату Боранбаеву, после нападения России на Украину начала искать поставщиков в других странах и в какой-то момент перестала покупать российскую продукцию, сообщил источник, близкий к компании.
Боранбаев арестован по обвинению в растрате. Власти Казахстана заявляют, что приостановка работы McDonald's не связана с уголовным делом бизнесмена.
Российская сеть McDonald's из-за войны с Украиной ушла из России. Российский бизнес компании купил предприниматель из Новокузнецка Александр Говор. Сеть новых ресторанов называется "Вкусно - и точка". Под таким же брендом будут работать рестораны McDonald's и в Республике Беларусь. Там ими управляет предприятие, принадлежащее Боранбаеву.
Суд обязал ТВ «Пирвели» выплатить мэру Тбилиси 15 тысяч лари
Тбилисский городской суд частично удовлетворил иск мэра столицы Кахи Каладзе и обязал телекомпанию «Пирвели» и ее журналистку Майю Мамулашвили выплатить 15 тысяч лари (более 5500 долларов) в виде компенсации за моральный ущерб в пользу Каладзе.
Портал Civil.ge напоминает, что Каладзе 20 июня текущего года обратился в суд с иском об «опровержении клеветнической информации и возмещении морального ущерба» и потребовал выплаты 100 000 лари в качестве компенсации морального вреда. Тогда адвокат мэра Тбилиси Георгий Габуния пояснил, что дело связано с заявлением Майи Мамулашвили в эфире о том, что «Каха Каладзе получил 60 миллионов только с одного тендера, что является официальной информацией».
Габуния также заявил, что целью заявления журналиста было «дискредитировать» Каху Каладзе и «навредить его репутации среди населения». «Это ложь и клевета, если эти документы не будут представлены, они должны быть привлечены к ответственности по всей строгости закона», — сказал он.
По заявлению неправительственной организации «Демократическая инициатива Грузии», размер денежной компенсации, наложенной в качестве компенсации морального вреда по такому делу, является «тревожным» и «непропорциональным», поскольку, когда речь идет о распространении информации о выполнении политическим должностным лицом публичных функций. Наложение компенсации в размере 15 000 лари на СМИ «не соответствует установившейся до сих пор практике на национальном или европейском уровне», считают в НПО.
Глава информационной службы «Пирвели» Нодар Меладзе заявил, что телекомпания не сможет выплатить эту сумму, поскольку на счета наложен арест.
«Соответственно, следующим шагом будет обращение (Кахи) Каладзе в Службу исполнения, чтобы забрали камеры из телевидения или вещи на эту сумму из дома Майи Мамулашвили, тройку (мебели), холодильник и/или телевизор», – подчеркнул Меладзе.
Власти Одессы решили перенести памятники Екатерине II и Суворову
Одесский городской совет на заседании 30 ноября поддержал решение демонтировать и перенести памятник "Основателям Одессы" с российской императрицей Екатериной II в центре композиции и памятник полководцу Александру Суворову.
За демонтаж памятника Екатерине II проголосовал 43 депутата, один не голосовал. Демонтаж памятника Суворову поддержал 41 депутат, трое не голосовали. Об этом сообщает украинская Национальная общественная телерадиокомпания.
По словам мэра Одессы Геннадия Труханова, ранее предлагалось создать в городе парк имперского прошлого, куда, в частности, могут перенести и памятник Екатерине II. А пока его передадут на временное хранение в музей.
После российского вторжения в Украину власти Одессы не раз меняли свое мнение о судьбе памятника "Основателям Одессы". Сначала чиновники высказывались против "уничтожения истории", однако позже изменили позицию.
Предложение о демонтаже памятника Екатерине II уже рассматривалось на прошлом заседании городского совета, однако тогда депутатам не хватило голосов для принятия решения.
В октябре в ходе электронного опроса о судьбе памятника "Основателям Одессы" почти четыре тысячи человек высказались за его полный демонтаж.
Памятник русскому полководцу Александру Суворову, штурмовавшему Измаил, стоит в Одессе с 2012 года. Он был установлен по инициативе тогда ещё депутата городского совета, а ныне мэра Геннадия Труханова. 29 октября депутаты городского совета Измаила приняли решение о переносе конной статуи полководца Александра Суворова.
Екатерина II ещё со времен Российской империи считалась основательницей Одессы. Памятник установили к столетию основания города 1894 году, затем снесли после революции 1917 года и решили восстановить уже при независимой Украине.
Запрет на добычу криптовалют в Абхазии продлили до конца 2023 года
Постановление Кабинета министров самопровозглашенной республики Абхазия, запрещающее деятельность по добыче криптовалют и завоз соответствующего оборудования, продлено до конца 2023 года. Об этом пишет агентство «Апсныпресс».
В частности, запрет действует для лиц, осуществляющих деятельность по добыче криптовалют с использованием мощностей Единого оператора передающих и распределительных сетей.
Запрет ввоза майнинг-оборудования и добычи криптовалют связан с ростом энергопотребления, который привел Абхазию к серьёзному энергетическому кризису.
Алхас Квициниа назначен абхазским послом в Москве
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания подписал указ о назначении Алхаса Квициниа послом в Москве. Об этом сообщила пресс-служба абхазского лидера.
Квициниа – бывший лидер партии «Амцахара». Он был освобожден от должности руководителя президентской администрации 12 августа текущего года. После отставки Квициниа заявил, что «наблюдал за довольными лицами стремительно богатеющих некоторых руководителей из властного окружения».
«Я понимал, что доверие к нам народа на фоне всего происходящего становилось меньше и меньше. Но, к моему глубокому сожалению, я не мог повлиять на эти обстоятельства», – говорилось в его заявлении.
Тогда Квициниа рассказал, что абхазский лидер оценил его деятельность на посту главы администрации словами «не справился». В заявлении также говорилось, что Квициниа отказался от предложенных ему различных высоких должностей.
Ранее послом Абхазии в Москве был Игорь Ахба. В декабре 2021 года он был назначен специальным представителем абхазского МИДа по евразийской интеграции.
- Алхас Квициниа в 2005–2014 годах работал заместителем главы сухумской администрации. С октября 2015 года был председателем партии «Амцахара». В июле 2019-го партия выдвинула Квициниа на пост президента , так как лидер оппозиции Аслан Бжания, как утверждали в оппозиции, был отравлен.
- Во втором туре президентских выборов 8 сентября 2019 года Алхас Квициниа уступил Раулю Хаджимба. Квициниа не признал победу Хаджимба и обратился в суд. 9 января оппозиция начала акцию протеста с требованием отставки Хаджимба и захватила здание президентской администрации. 10 января 2020 года Верховный суд Абхазии удовлетворил кассационную жалобу Квициниа, отменив результаты выборов.
- 12 января Центральная избирательная комиссия объявила дату выборов президента – 22 марта. Вечером этого дня Рауль Хаджимба сложил свои полномочия. На президентских выборах в марте 2020 года победу одержал Аслан Бжания. Квициниа возглавил администрацию президента 24 апреля 2020 года.
Комитет парламента не поддержал проект абхазского бюджета на 2023 год
Комитет парламента самопровозглашенной республики Абхазия по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам решил не поддерживать проект закона о республиканском бюджете на 2023 год. Об этом пишет «Нужная газета».
По информации издания, депутаты, входящие в комитет, считают, что проект бюджета не готов к рассмотрению в парламенте.
В частности, возмущение народных избранников вызывали статьи расходов, связанные с содержанием исполнительной власти, увеличение резервных фондов президента и правительства, увеличение расходов на содержание таможенного комитета, а также других министерств и ведомств.
Кроме того, депутаты считают, в бюджете не обозначены приоритеты, расходы на оборону и безопасность занижены, в то время как содержание государственных органов власти превышает собственные доходы бюджета.
«Впервые за всю новейшую историю комитет не рекомендовал парламенту принятие бюджета на 2023 год в том виде, в котором он был представлен в парламент», – пишет «Нужная газета».
В Брянской области загорелись резервуары с нефтепродуктами
В Суражском районе Брянской области, которая граничит с Украиной, в ночь на среду загорелись резервуары с нефтепродуктами. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Он оценил площадь пожара в 1800 квадратных метров. Что стало причиной возгорания, губернатор не уточнил. На место направлены пожарный поезд и аэромобильная группа МЧС, добавил Богомаз. Сведений о пострадавших не поступало.
Утром ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщил, что площадь пожара, охватившего резервуар с дизельным топливом, составляет 4 000 квадратных метров, то есть увеличилась вдвое. Пожар уже локализован.
Телеграм-канал "112"утверждает, что резервуар с нефтью загорелся после попадания боеприпаса, сброшенного с беспилотника. Суражский район Брянской области находится относительно далеко от границы с Украиной.
В Курской области, которая также граничит с Украиной, вчера в результате обстрела были частично обесточены Суджанский и Кореневский районы, сообщил губернатор Роман Старовойт. По его словам, зафиксировано порядка 11 ракетных ударов. Один из снарядов попал в объект энергоснабжения, написал Старовойт. Утром во вторник он сообщал об обстреле приграничного посёлка Тёткино. В результате были повреждены объекты энергоснабжения, часть посёлка оказалась обесточена. Никто не пострадал.
После начала военного вторжения России в Украину регулярно сообщается о напряжённой обстановке в российских регионах, граничащих с зоной боевых действий. Власти Брянской, Белгородской и Курской областей неоднократно сообщали об обстрелах, как они утверждали, с украинской стороны. Министерство обороны Украины обстрелы не комментирует.
С 10 октября российские военные наносят массированные удары по объектам критический инфраструктуры в Украине. На российской территориии уже не в первый раз под обстрел попадает нефтебаза.
WSJ рассказала о недовольстве Евросоюза экономической политикой Байдена
Президент Франции Эммануэль Макрон и другие европейские лидеры недовольны экономической политикой США, которая, по их мнению, усугубляет экономические проблемы, вызванные войной России с Украиной и энергетическим кризисом. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.
Макрон считает, что закон о снижении инфляции, принятый президентом США Джо Байденом, угрожает европейской промышленности. Документ предусматривает субсидии и налоговые льготы на поддержку товаров, сделанных в Соединённых Штатах. Чиновники в Европе считают, что из-за американского закона пострадают товары европейского производства – например, аккумуляторы и электромобили, пишет газета.
О недовольстве европейских политиков экономической программой Байдена 24 ноября рассказывал и журнал Politico. Один из источников издания в Брюсселе, где расположены управляющие органы Евросоюза, сказал журналистам, что политика Вашингтона может настроить общественное мнение внутри ЕС против альянса со штатами и оказания военной помощи Украине.
США для Европы заменили часть поставок российского газа, но американские энергоресурсы обходятся дороже. Это создает нагрузку на европейскую производственную базу, пишет The Wall Street Journal. Париж обеспокоен тем, что некоторые французские производители на фоне высоких цен на энергоносители задумываются о переносе своих предприятий в США. По данным газеты, Макрон на прошлой неделе встречался в Елисейском дворце с представителями десятка компаний и просил представителей бизнеса не переносить производство из Европы.
Президент Франции 29 ноября начал свой пятидневный визит в США, где на 1 декабря запланирована встреча с Байденом. Канал France 24 обращает внимание, что Макрона в поездке сопровождают главы МИД, Минобороны и Минфина Франции. Это говорит о широком круге вопросов, которые планируют рассмотреть Вашингтон и Париж. При этом один из советников французского лидера отметил, что переговоры с Байденом будут "сложными", так как разногласия между странами сохраняются.
В Шанхае умер бывший лидер Китая Цзян Цзэминь
В Шанхае умер бывший глава КНР Цзян Цзэминь. Ему было 96 лет.
Цзян Цзэминь родился 17 августа 1926 года в восточной китайской провинции Цзянсу. В 1947 году закончил университет в Шанхае, получив специальность инженера-электрика. После обучения 30 лет работал в министерстве машиностроения КНР.
В 1955 году Цзян Цзэминь проходил четырехмесячную практику на заводе имени Сталина в Москве. Там он выучил русский язык. В 1982 году возглавил министерство электронной промышленности Китая. С 1985 по 1989 годы занимал пост мэра Шанхая.
В июне 1989 года Цзян Цзэминь занял пост генерального секретаря ЦК Компартии Китая. Предшественник Цзян Цзэминя - Чжао Цзыян – поддержал требования протестующих студентов на площади Тяньаньмэнь, после чего его сместили с должности.
В 1993-2003 годы Цзян Цзэминь занимал пост председателя КНР.
При Цзян Цзэмине экономика Китая вышла на седьмое место в мире. Страна также вступила во Всемирную торговую организацию.
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