Филип Рикер благодарит Грузию за её вклад в региональную безопасность

Старший советник Соединенных Штатов по переговорам на Кавказе, главный переговорщик от США на Женевских дискуссиях Филип Рикер прибыл в Тбилиси. Он встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и записал видеообращение к жителям страны.

«Я рад вернуться в Грузию – страну, которая критически важна для регионального мира, стабильности и взаимосвязанности. В прошлом году, находясь здесь, я тесно сотрудничал с грузинскими лидерами в качестве посредника между вашими соседями, Арменией и Азербайджаном», – заявил Рикер.

Он отметил, что Грузия продолжает вносить вклад в региональную безопасность, а «премьер-министр Ираклий Гарибашвили выполнил незаменимую роль, обеспечив освобождение пленных и обмен информацией о местонахождении мин в зоне боевых действий».

«Грузия продолжает вносить вклад в региональную безопасность при поддержке возможностей мониторинга ЕС. Я рад еще раз встретиться с премьер-министром и обсудить региональные вопросы. В октябре я возглавлял делегацию США на международных дискуссиях в Женеве. В ходе этого визита я обсужу, как продолжить усилия по обеспечению мира, стабильности и благополучия в регионе, в том числе и то, как США и Грузия могут способствовать мирному урегулированию российской оккупации Грузии и оказать давление на Россию, чтобы она выполнила свои обязательства по соглашению о прекращении огня от 2008 года», – сказал Рикер.

По его словам, США поддерживают территориальную целостность и суверенитет Грузии и полны решимости помочь стране в обеспечении её безопасности и благополучия, как делали это в течение последних 30 лет.

«Мы гордимся тем, что поддерживаем Грузию в ее стремлении к членству в НАТО и ЕС. США будут и впредь делать все возможное для достижения евроатлантической интеграции, потому что это будущее, которого хотят и заслуживают люди. Я хотел бы поблагодарить граждан Грузии за их гостеприимство и крепкое партнерство с США. Если, как говорят грузины, гость — это подарок от Бога, то Грузия — это подарок для таких гостей, как я», – сказал Рикер.