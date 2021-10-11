Миссия Гарибашвили и «коридорный вопрос» 

Челночная дипломатия премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили продолжается. На этот раз глава кабмина посетил Армению, где провел переговоры с коллегой Николом Пашиняном. Правда, содержание беседы стороны не торопятся раскрывать.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на минувших выходных съездил в Ереван, где провел встречу со своим армянским коллегой Николом Пашиняном. Визит главы грузинского кабмина прошел максимально закрыто. Стороны ограничились лишь краткими официальными сообщениями. Ни пресс-конференции, ни заявлений для прессы не последовало. Сам Гарибашвили ограничился коротким сообщением в Twitter:

«В рамках моего визита в Армению состоялся продуктивный разговор с премьер-министром Николом Пашиняном. Мы рассмотрели двустороннее сотрудничество, новую мирную инициативу в регионе Южного Кавказа и готовность Грузии к осуществлению активной медиации ради мира в регионе и больших возможностей».

При этом в официальном сообщении пресс-службы армянского премьера никакого упоминания о грузинской мирной инициативе, подразумевающей посредническую роль Тбилиси в урегулировании конфликта между Баку и Ереваном, не упоминается.

Сам Гарибашвили не раз заявлял, что после успешной дипломатической операции по обмену 15 армянских военнопленных на карты минных полей он полон решимости закрепить за Тбилиси статус надежной переговорной площадки.

После этого грузинский премьер успел встретиться с тем же Николом Пашиняном в Батуми и передать его предложение о диалоге турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Затем Гарибашвили слетал в Баку, где довольно долго общался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Там стороны тоже ограничились расплывчатыми комментариями.

Основным камнем преткновения, не позволяющим сдвинуть с места переговорный процесс спустя год после второй карабахской войны, изменившей расклад сил в регионе, остается вопрос пресловутого Зангезурского коридора. Именно его упомянул президент Турции, отвечая на предложение армянского премьера. В ответ официальный Ереван дал понять, что «коридорная логика» для него неприемлема.

Неприемлемой эта логика, судя по всему, оказалась и для Тегерана, внезапно устроившего масштабные военные маневры у границ Азербайджана и Армении. А представители иранского генералитета даже пригрозили вводом войск в Сюникскую область Армении, если ее покинут армянские военные под давлением Баку и Анкары.

По мнению армянского политолога Рубена Меграбяна, главный вопрос в том, что именно заинтересованные стороны понимают под термином «коридор». Если речь идет о разблокировании транспортных коммуникаций, то это одно, но в Ереване опасаются, что речь может идти совсем о другом «коридоре»:

«Но если под коридором понимается то, что понимал Адольф Гитлер, когда произносил словосочетание «Данцигский коридор» (Наименование польской территории, которая отделяла германский эксклав Восточная Пруссия от основной территории Германии в 1919-1939 гг.), это совершенно другой коридор. И этот коридор привел ко Второй мировой войне. В данном случае, разговоры о коридоре, которые ведут представители Азербайджана, подразумевают, к сожалению, термин «коридор» именно в трактовке, что над этим коридором суверенитет Армении должен быть ограничен».

По словам политолога, именно это и является причиной столь нервной реакции Ирана, своими военными маневрами наглядно показавшего, что Тегеран не намерен мириться со столь серьезным усилением Турции в регионе и вытекающей из этого своей фактической изоляцией от южнокавказских маршрутов:

«Этого не будет. Против этого и Армения, против этого уже, как известно, и Иран. Почему? Потому что это перекрывает перспективную транспортную магистраль из Персидского залива к грузинскому побережью Черного моря. О чем уже существует договоренность между Арменией и Ираном, и, собственно говоря, я не слышал, чтобы Грузия возражала».

При этом азербайджанский политолог Ризван Гусейнов считает крайне агрессивными сигналы, которые посылает Тегеран следствием большой геополитической игры, в которой два других крупных региональных игрока – Россия и Турция договариваются между собой, игнорируя Иран:

«Иран прорвало после встречи Путина и Эрдогана, когда стало ясно, как и после карабахской войны, так и сейчас, что Россия с Турцией договариваются, не учитывая Иран и его какие-то интересы в регионе. Наверное, это стало той высшей точкой, после которой Иран решил додавливать ситуацию. Но это было нереально. Мы знаем, какие определенные меры принял Азербайджан. В том числе, закупки израильских соответствующих вооружений. В том числе, ПВО, которые немного остудили пыл иранских товарищей. А затем и визит главы МИД Ирана к своему коллеге Лаврову, где ему мягко было сказано, что, ребята, проблемы в вас. Как минимум вы не подписали конвенцию прикаспийских стран. То есть четыре страны подписали, а вы – пятая страна. И чему вы возмущаетесь? Вы подпишите ее, а после этого мы будем говорить о том, имеют ли право неприкаспийские страны проводить учения на Каспии, то есть, наверное, имеются в виду Турция и Грузия, или нет. Вы сперва юридически оформите, а потом свое недовольство выражайте».

При этом Гусейнов уверен, что, не получив поддержки от России, Ирану особо рассчитывать в этом противостоянии не на что. Поэтому политолог уверен, что эскалация постепенно сойдет на нет.

Схожей позиции придерживается и армянский политолог Рубен Меграбян. По его мнению, на сегодняшний день ни одна из сторон не заинтересована в новой войне в регионе. А у Ирана и без этого хватает своих проблем. Но если вопрос коридора встанет всерьез, то прогнозировать реакцию Тегерана будет сложно:

«Иран говорит, что передела границ на своих границах он не потерпит. А этот коридор, опять-таки говорю в Данцигском понимании, это и есть передел границ».

При этом Меграбян приветствует дипломатическую активность Тбилиси. А то, что содержание разговоров грузинского премьера с армянским коллегой или президентами Азербайджана и Турции не афишируются, является частью дипломатической работы. Успех же миссии по возвращению военнопленных говорит о том, что у Грузии вполне может получиться быть медиатором, если ей не будут мешать.