Адвокаты Михаила Саакашвили после получения медицинского заключения центра «Эмпатия» обратились в суд с запросом о полном освобождении Саакашвили от приговора или его отсрочке. В оппозиционном «Нацдвижении» считают, что освобождение экс-президента может стать важным шагом в процессе деполяризации, и призывают выполнить один из 12 пунктов рекомендаций ЕС. В свою очередь, в правящей команде исключают подобное развитие событий.
Комментируя сложившуюся ситуацию, политолог Гия Хухашвили выразил опасение, что нежелание достичь компромисса приведет к усилению напряженности:
«Позиции сторон становятся все более бескомпромиссными. «Нацдвижение» говорит о жизни и смерти экс-президента, а «Грузинская мечта» - о симуляции, и категорически отказывается рассматривать компромиссные варианты, утверждая, что его освобождение приведет к массовым беспорядкам. По моему мнению, риски повышения напряженности прямо пропорциональны ухудшению его здоровья. К сожалению, нет опыта договоренности между властью и оппозицией. Даже документ Шарля Мишеля, под которыми стороны поставили свои подписи, стал пустой бумажкой буквально через нескольких недель. Грузинские политики так и не научились находить компромиссы даже во имя великой цели. Потому я не испытываю оптимизма».
- Михаил Саакашвили уже несколько месяцев находится в тбилисской клинике «Вивамеди», куда был переведен из тюрьмы после двух голодовок. Семья и адвокаты заявляют об ухудшении его состояния, власти в ответ говорят, что нет поводов для тревоги и Саакашвили получает все необходимое лечение.
- Эксперты отмечают, что до ареста Саакашвили был практически здоров. Сейчас у него наблюдаются нейропсихологические, гастроэнтерологические проблемы, нарушение опорно-двигательной системы, проблемы со зрением, повышенная температура неизвестной этимологии, анорексия, быстрая потеря веса, боли в мышцах, суставах и костях. Эксперты предполагают, что растяжение мышц может быть связано с инфекционными процессами или интоксикацией, так как экспертиза волос показала повышенное содержание в организме висмута, бария и ртути.
- Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что отправить Саакашвили на лечение за границу невозможно по закону. При этом к лечению политика могут подключиться зарубежные специалисты, сказал глава Минюста.
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