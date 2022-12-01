Адвокаты Михаила Саакашвили после получения медицинского заключения центра «Эмпатия»​ обратились в суд с запросом о полном освобождении Саакашвили от приговора или его отсрочке. В оппозиционном «Нацдвижении» считают, что освобождение экс-президента может стать важным шагом в процессе деполяризации, и призывают выполнить один из 12 пунктов рекомендаций ЕС. В свою очередь, в правящей команде исключают подобное развитие событий.

Комментируя сложившуюся ситуацию, политолог Гия Хухашвили выразил опасение, что нежелание достичь компромисса приведет к усилению напряженности:

«Позиции сторон становятся все более бескомпромиссными. «Нацдвижение» говорит о жизни и смерти экс-президента, а «Грузинская мечта» - о симуляции, и категорически отказывается рассматривать компромиссные варианты, утверждая, что его освобождение приведет к массовым беспорядкам. По моему мнению, риски повышения напряженности прямо пропорциональны ухудшению его здоровья. К сожалению, нет опыта договоренности между властью и оппозицией. Даже документ Шарля Мишеля, под которыми стороны поставили свои подписи, стал пустой бумажкой буквально через нескольких недель. Грузинские политики так и не научились находить компромиссы даже во имя великой цели. Потому я не испытываю оптимизма».