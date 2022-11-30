Адвокаты Михаила Саакашвили обратятся в суд с ходатайствами об освобождении экс-президента от наказания или отсрочке наказания. Сегодняшние дебаты о возможном освобождении прошли на фоне взаимных упреков и оскорблений.

По словам адвоката экс-президента Шалвы Хачапуридзе, со дня на день правозащитники обратятся в суд. Сторона защиты требует освобождения Саакашвили от наказания в связи с тем, что в его медицинском заключении указан ряд серьезных заболеваний.

«Петиция подготовлена. Сегодня, максимум завтра мы подадим заявление в суд. В медицинском заключении перечислены тяжелые заболевания, которые, согласно соответствующему приказу министра здравоохранения, предусматривают освобождение от наказания. Таких заболеваний три. Такая практика существует», – сказал Хачапуридзе.

Какие именно это болезни, лечащие врачи не уточняют, ссылаясь на врачебную тайну и просьбу бывшего президента. Об этом сообщила глава центра «Эмпатия» Мариам Джишкариани, которая в посольстве Украины ознакомила зарубежных дипломатов с экспертным заключением.

«Мы воздерживаемся от обнародования конкретных диагнозов. На данном этапе больной не хочет их разглашать, и поэтому мы будем говорить только о состоянии здоровья и о том, что считаем необходимым его незамедлительный перевод на лечение из Грузии», – заявила врач перед входом в посольство.

У властей встречные предложения. Отправить экс-президента страны Михаила Саакашвили на лечение за границу невозможно по закону, однако к лечению политика могут подключиться зарубежные специалисты, заявил накануне глава Минюста Рати Брегадзе на специальном брифинге.

По всей видимости, защита Саакашвили решила руководствоваться рекомендацией президента Грузии от 24 ноября. Напомним, как заявила Саломе Зурабишвили, она пристально наблюдает за сообщениями о состоянии здоровья бывшего президента страны. Однако, по ее мнению, сначала заключение о состоянии здоровья Саакашвили должно быть представлено в суд, а уже он должен вынести «достойное решение». О перспективах досрочного помилования она предпочла не говорить.

На сегодняшнем брифинге эту тему развила Народный защитник Нино Ломджария:

«Согласно законодательству, когда состояние заключенного не улучшается или здоровье невозможно поправить в условиях содержания под стражей, в этом случае суд принимает решение о его освобождении или отсрочке исполнения приговора. Я проинформировала Саломе Зурабишвили о своих впечатлениях от того, что я увидела в клинике «Вивамеди». Она ответила мне, что контактирует с организацией госпожи Маки Джишкариани, она в курсе событий. Я была у него (Саакашвили) два дня назад, и не ожидала, что ситуация будет такой серьезной: он физически ослаблен, с резкой потерей веса, не может двигаться, ходить, с трудом говорит, без энергии, с лихорадкой. Думаю, результаты медицинской экспертизы должны быть переданы в суд, и суд должен обсудить с соответствующей процедурой, как отреагировать на это».

В «Грузинской мечте» с нескрываемым раздражением отреагировали на эти заявления. Глава партии Ираклий Кобахидзе сказал, что Нино Ломджария нанесла много вреда стране. Вопрос возможного освобождения Саакашвили Кобахидзе приравнял к войне.

«Люди, которые говорят об освобождении Саакашвили, заинтересованы в создании хаоса в стране. Именно в этих целях они привезли Саакашвили в Грузию перед муниципальными выборами и с той же целью хотят освободить Саакашвили. Этот интерес, безусловно, должен быть прочитан обществом, которое на его основе должно сделать выводы. Если Саломе Зурабишвили в своем выборе между спокойствием и беспорядком сделает выбор в пользу беспорядка, это тоже должно быть оценено обществом. Надеюсь, президент этого не сделает», – подчеркнул Кобахидзе.

О недопустимости политизации гуманитарного вопроса сегодня говорили профильные НПО, которые выступили с коллективным заявлением по этому поводу.

«Мы призываем власти и лиц, принимающих решения, при обсуждении необходимости дальнейшего лечения Михаила Саакашвили, в том числе необходимости его перевода за границу, руководствоваться информацией и рекомендациями экспертов, а не принимать решения с учетом политической конъюнктуры, чтобы полностью исключить риски дальнейшего ухудшения здоровья и причинения вреда жизни», – говорится в заявлении, подписанном от имени более десяти неправительственных организаций.

У многих наблюдателей есть при этом вопросы, когда министр юстиции предлагает привезти иностранных врачей, словно подтверждая заявления оппозиции и экспертов, что в Грузии нет медицинского учреждения, которое может оказать эффективную помощь Михаилу Саакашвили, но, с другой стороны, отказывает ему во временной отсрочке наказания ради лечения за рубежом.

Подписывайтесь на нас в соцсетях