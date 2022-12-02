Россия запустила на «Верхнем Ларсе» 12 новых полос

На пункте пропуска «Верхний Ларс» запустили 12 новых полос на въезд в Россию. Об этом сообщили в российском Министерстве транспорта.

В ведомстве напомнили, что в июле 2022 года было запущено движение транспорта по 12 новым полосам на выезд из России в Грузию.

«Запуск движения по 12 новым полосам для легкового транспорта в июле этого года и еще по 12 полосам в ноябре позволил увеличить общую пропускную способность погранперехода как для легкового, так и для грузового транспорта. К концу года планируется запустить движение еще по двум полосам для негабаритного транспорта. Общее количество полос движения вырастет до 39. Будут достигнуты проектные показатели пропускной мощности в 2,5 тыс. транспортных средств в сутки с потенциальной возможностью пропуска до 4 тысяч», – говорится в сообщении.

По информации министерства, основные строительные работы в рамках реконструкции пункта пропуска планируется завершить в конце 2022 года. Полностью работы завершатся в 2023 году.