Украина приступила к духовной деоккупации

Переговорный процесс между Россией и Западом возможен. Но лишь на условиях полной деоккупации украинских территорий. Москва и Вашингтон заочно обозначили позиции по выходу из украинского кризиса, но к решению конфликта не приблизились. Киев, со своей стороны, пытается полностью искоренить любые проявления российского влияния на территории страны.

Вашингтон готов обсуждать с Москвой только одну тему – прекращение войны. Президент США Джо Байден по итогам переговоров в Белом доме с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что встреча с Владимиром Путиным возможна лишь в случае реальной заинтересованности Кремля в завершении конфликта в Украине и только после консультаций с союзниками по НАТО:

«Мысль о том, что Путин когда-нибудь победит Украину, непостижима. Только представьте, что они попытаются оккупировать эту страну на следующие 2, 5, 20 лет, если смогут. Если бы они могли. Но Путин просчитался в каждом из своих расчетов. Он думал, что русскоязычная часть украинского населения встретит его с распростертыми объятиями. Оглянитесь назад и прочитайте его речь в начале вторжения. Прочитайте речь, которую он произнес. Он говорил о том, что ему нужно быть вторым Петром Великим. Он говорил, что Киев является родиной русской идентичности и т.д., и т.п. Он просто просчитался во всем. И сейчас вопрос в том, как он собирается выходить из ситуации, в которой находится? Если он захочет поговорить, я готов. Но я сделаю это только после консультации с моими союзниками по НАТО. Я не собираюсь делать это самостоятельно».

При этом Байден подчеркнул, что и он, и его французский гость полны решимости привлечь Россию и, в частности, президента Владимира Путина к ответственности за его «войну с остальным миром».

К слову, французский МИД сообщил, что вместе «с европейскими и украинскими партнерами» начинает работу по созданию специального трибунала, который накажет виновных в российской агрессии против Украины.

В Москве, со своей стороны, желания сесть за стол переговоров на условиях американского президента в присутствии французского лидера не демонстрируют. Как подчеркнул глава российского МИДа Сергей Лавров, Кремль хоть и готов разговаривать, но никогда и никого об этом не просил и просить не собирается. Более того, по мнению руководителя российского внешнеполитического ведомства, вина за войну в Украине лежит именно на Вашингтоне:

«Вашингтон предпочел в декабре прошлого года не воспользоваться реальным шансом на деэскалацию. А такой шанс был. И такой шанс, кстати, был не только у Вашингтона, такой шанс бы и у ОБСЕ, которая вполне могла бы способствовать разрядке напряженности, если бы смогла добиться урегулирования кризиса на Украине на основе Минского комплекса мер, который был согласован в феврале 2015 года и в том же месяце одобрен единогласно резолюцией Совета безопасности ООН. Но исполнительные структуры ОБСЕ, по сути дела, оказались в полном подчинении США и Брюсселя, и США и Брюссель взяли курс на всестороннюю поддержку киевского режима в его политике искоренения всего русского – образования, СМИ, использования языка в культуре, в искусстве и в целом в повседневной жизни. Поддерживали западники киевский режим и в его линии на законодательные насаждения теории и практики нацизма. Соответствующие законы принимались без какой-либо реакции из просвещенных столиц западных демократий. И, конечно же, поддерживали киевский режим в его усилиях по превращению самой Украины в плацдарм для сдерживания России, превращения Украины в территорию прямых военных угроз Российской Федерации».

К слову, на заседании упомянутой российским министром ОБСЕ, куда Лаврова не пригласили, за Москву заступился представитель Беларуси. По словам постпреда Минска при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Андрея Дапкюнаса, для того, чтобы остановить войну, нужно перестать загонять Россию в угол:

«Как остановить огонь в Европе? Многие в этой организации считают, что нужно просто выявить виновного, а затем демонизировать, изолировать и наказать его. Это краткое описание западного подхода к России и Беларуси выражается в запрете российскому министру участвовать в этой встрече. Мы сожалеем об этом решении, поскольку оно убивает ОБСЕ».

Впрочем, участвующая в дискуссии представительница США Виктория Нуланд ответила белорусскому коллеге, что закончить конфликт в любой момент может именно Москва. А Минску стоит подумать о собственной роли в этой войне:

«При всем уважении к нашему белорусскому коллеге, есть очень четкий способ остановить этот огонь уже сегодня. России нужно прекратить свою жестокую войну против Украины, свои военные нападения, а теперь и свои жестокие нападения на мирных жителей. А также необходимо сделать так, чтобы Беларусь перестала быть удобной площадкой для этой злобной атаки».

В Киеве, со своей стороны, намерены искоренить любые возможности Москвы оказывать влияние на граждан Украины. СБУ объявила о проведении «контрразведывательных мероприятий» в монастырях и храмах, принадлежащих Украинской православной церкви Московского патриархата и расположенных сразу в трех регионах страны – Закарпатье, Житомирской и Ровенской областях. Помимо спецслужб, в проверках участвуют также полиция и Национальная гвардия Украины. Объявленная цель – не допустить «подрывной деятельности российских спецслужб», а именно – «использования религиозных общин в качестве ячейки русского мира». А президент Владимир Зеленский свое ежедневное обращение к украинцам посвятил «духовной независимости» Украины:

«Украинцы больше никогда не будут камешками каких-то там империй. Мы уже добыли это в борьбе и обеспечим для нашего государства всю полноту независимости. Обеспечим, в частности, духовную независимость. Мы никогда и никому не позволим строить империю внутри украинской души. Сегодня состоялось заседание СНБО. Заседание, на котором мы рассмотрели многочисленные факты связей отдельных религиозных кругов в Украине с государством-агрессором. К сожалению, даже российский террор и полномасштабная война не убедили некоторых деятелей в том, что следует преодолеть искушение зла. Что ж, мы должны создать такие условия, когда любые зависимые от государства-агрессора деятели не будут иметь возможности манипулировать украинцами и ослаблять Украину изнутри».

В итоге в Верховную Раду будет внесен законопроект о запрещении деятельности в Украине религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации. А государственная служба по этнической политике и свободе совести проведет экспертизы устава УПЦ в части ее взаимоотношений с Московским патриархатом. Киево-Печерскую лавру, в которой ранее также прошли обыски, проверят на использование религиозными организациями ее имущества. Против священников, которые сотрудничают с Россией, введут санкции, их имена назовут публично.

«Этими и другими решениями мы гарантируем Украине духовную независимость», – заявил Зеленский.

У Украинской православной церкви, в мае 2022 года объявившей о разрыве отношений с Московским патриархатом, по-прежнему остаются миллионы прихожан и десятки тысяч культовых сооружений. По мнению наблюдателей, учитывая сосуществование на украинской территории двух церквей – УПЦ, по церковным канонам остающейся в подчинении Московского патриархата и получившей автокефалию ПЦУ, решение официального Киева – демонстрация того, что украинские власти намерены переосмыслить свое отношение к имеющейся церковной проблематике, особенно на фоне войны.

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