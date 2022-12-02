Абхазская неделя: гости из Госдумы, президент в плену обещаний, стена позора

Уходящую неделю «сделал» визит в Абхазию высокопоставленных гостей из Госдумы России. Зампредседателя Думы Неверов прибыл традиционным сухопутным путем 30 ноября, а председатель Госдумы Володин прилетел в Сухумский аэропорт 1 декабря.

Официальным поводом для визита стало подписание соглашения между парламентом Абхазии и Госдумой. Но основная часть визита, на которой если и обсуждалось какое-то соглашение, то отнюдь не межпарламентское, осталась за закрытыми для журналистов, а, следовательно, и для общественности дверями. Российские депутаты встретились не только со своими коллегами, но и с президентом Асланом Бжания. На официальную часть мероприятия абхазские СМИ допускались выборочно – независимым СМИ не разрешили присутствовать даже на официальной части, на которой стороны обменялись любезностями.

Из неофициальных источников известно, что руководство российского парламента интересовало мнение абхазских депутатов по передаче в собственность России госдачи в Пицунде и вопросы дальнейшей интеграции Абхазии в общероссийское пространство.

Тема Соглашения о передаче в собственность России госдачи в Пицунде продолжает оставаться в повестке дня. Депутаты парламента застряли между молотом и наковальней: с одной стороны президент, который требует ратифицировать данное соглашение, с другой стороны широкая общественность, которая выступает против ратификации. В поисках варианта, который позволит депутатам ратифицировать Соглашение (кулуарно подписанное правительством в январе этого года), не нарушая законов, они изобретают различные проекты – принять постановление парламента, корректирующее пункты уже ратифицированного Соглашения, внести поправки в закон о межгосударственных соглашениях. Однако все варианты не выдерживают критики со стороны юристов и правоведов. Остается единственный, но обидный для президента путь – отказ от ратификации. Впрочем, отозвать данное соглашение из парламента может и сам президент, но, похоже, что он находится в плену собственных обещаний. Поэтому Аслан Бжания возводит стены вокруг своей администрации.

На этой неделе, аккурат к приезду высоких гостей, государственная строительная компания завершила работы по возведению кирпичной стены вокруг комплекса правительственных зданий. Пользователи социальной сети уже назвали ее «стеной позора». «Вишенкой» на заборе стали остроконечные металлические наконечники, направленные вверх и в сторону. Забор обошелся бюджету в четыре с половиной миллиона рублей. Телеграм-канал «Абхазский портал» посчитал, что на эту сумму руководство Абхазии, которое все время заявляет об угрозе со стороны Грузии, могло бы приобрести, к примеру, более 30 дронов российского производства.

Между тем Уполномоченная по правам человека Асида Шакрыл обратилась к спикеру парламента с требованием предоставить ей трибуну для доклада о нарушениях норм Конституции, гарантирующих права и свободы человека, суверенитет и территориальную целостность Абхазии. Общественная организация «Комитет по защите суверенитета Республики Абхазия» и еще 12 общественных и политических организаций обратились к спикеру парламента с призывом организовать общественные слушания в Народном Собрании по вопросу ратификации соглашения по госдаче в Пицунде. Не осталась в стороне и абхазская диаспора – Абхазо-кавказский комитет солидарности назвал соглашение по Пицунде «соглашением против общественности».

Особой темой стали вопросы, связанные с прокуратурой. На этой неделе истек срок, который президент дал следственным органам для проведения расследования по фактам хищения при ремонте линии электропередач «Ачгуара». «Вам, Генеральной прокуратуре, в сжатые сроки надо провести проверку и доложить президенту», – сказал Аслан Бжания. «Сжатый срок» завершился тем, что прокуратура перенаправила поручение президента в Контрольную палату.

Между тем прокуратура уклонилась еще от одного расследования – по запросу оппозиционного движения Абхазского народного движения – на предмет законности выдачи гражданства и абхазских паспортов. Прокуратура отписалась от оппозиции, заявив, что представленных сведений недостаточно для проведения расследования. Лидер АНД Адгур Ардзинба, ознакомившись с ответом прокуратуры, пообещал, что общественная организация доведет это дело «до логического конца». «Проводимые нами исследования показывают признаки нарушения процедуры получения гражданства. Свои изыскания мы дополнительно направим в прокуратуру, чтобы все-таки они выполнили свою работу и дали однозначный ответ», – сказал он.

Бывший заместитель генерального прокурора Эшсоу Какалия выразил недоумение действиями прокуратуры. Он считает, что прежде, чем давать такой ответ, прокуратура должна была провести ряд мероприятий – направить запросы в паспортно-визовую службу, в различные министерства и ведомства и так далее. Он отметил, что движение «Аидгылара», в которое он входит, также намерено выполнить эту работу вместо прокуратуры.

На этой неделе президент Аслан Бжания решил судьбу своего бывшего соратника – возглавлявшего с момента его избрания администрацию президента Алхаса Квициниа. В августе нынешнего года Квициниа покинул должность в знак протеста против политики, проводимой руководством. Он заявил, что не может принять ни одно кадровое предложение президента, так как «подходит к вопросу по-государственному». «Если я не справился с возложенными на меня обязанностями руководителя администрации президента, то, по логике, я провалю и любое другое направление», – сказал он. Однако спустя всего четыре месяца согласился на должность посла Абхазии в России.

На этой неделе правительство Абхазии приняло решение о продлении запрета на добычу криптовалюты на год, до декабря 2023 года. Как известно, решение правительства о разрешении добычи криптовалюты в 2020 году стало причиной глобального кризиса в энергетике. До сегодняшнего дня абхазские власти не могут справиться с этой проблемой.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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