Тотров «провинился» второй раз

Промышленный районный суд города Владикавказа второй раз признал журналиста Руслана Тотрова виновным в дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации и оштрафовал на 50 тысяч рублей. Сам Тотров убежден, что это только начало. На очереди рассмотрение третьего дела против журналиста, после чего ему могут предъявить обвинения в совершении уголовного преступления.

Это второе из трех административных дел, возбужденных в отношении политического обозревателя Руслана Тотрова Владикавказским центром противодействия экстремизму МВД РСО-Алании по статье 20.3.3. КоАП РФ – «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил…»

Силовое ведомство усмотрело признаки правонарушений в публикациях телеграм-канала «Площадь свободы», интервью Руслана Тотрова «Эху Кавказа» и The New York Times.

Все три протокола были переданы в Промышленный суд Владикавказа в конце октября. По первому делу судья Вадим Аликов также вынес постановление о штрафе в 50 тысяч рублей. Адвокат Тотрова Андрей Сабинин обжаловал решение в Верховном суде РСО-Алании.

Если высший судебный орган республики оставит в силе постановления районного суда, по закону третья административка грозит журналисту уголовным преследованием по статье 280.3. УК РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях»). Статья предусматривает до трех лет лишения свободы.

Руслан Тотров находится в настоящее время за границей, вне досягаемости российских властей:

«Естественно, никаким удивлением второй приговор не стал, там и третий будет таким же. Обратите внимание, что судьи Фатима Моргоева и Вадим Аликов берут верхнюю планку штрафов. Я на это могу просто ответить междометием в стиле главного тренера сборной по футболу Валерия Карпина: «И что?» В самом деле, ну, осудите вы меня еще раз, и что? Во-первых, это абсолютно незаконные решения. Мы одну апелляцию подали, будем подавать и вторую в Верховный суд.

– В чем, по-вашему, незаконность решений?

– Ну, слушайте, тут даже на юрфак не ходи… Лингвистической экспертизы не проводилось, они в конце концов даже не доказали, что ресурсы, о которых идет речь, принадлежат мне. Или что там написано, говорил я, уж если мы говорим о букве закона. Все это по знаменитому принципу «так сойдет». Еще раз хочу подчеркнуть, что преследование меня как журналиста расцениваю исключительно в политическом контексте. Это попытка заткнуть человеку рот, которая, конечно, никаким успехом не увенчается.

– Вы говорите, что все вердикты предрешены и в то же время подаете апелляции. Какой в этом смысл?

– Даже пребывая в условиях Левиафана и полного бесправия, мы не можем говорить о том, что нужно сложить руки и смиренно ждать. Коль скоро российское законодательство все еще оставляет нам пространство для апелляции, мы, естественно, используем эту возможность, какой бы иллюзорной она не представлялась».

Как эта история видится из Северной Осетии?

По словам североосетинского блогера Алика Пухати, Руслан Тотров был первым в республике, против кого возбудили административное дело за дискредитацию российской армии. Первым, но не последним – в Северной Осетии были возбуждены, по меньшей мере, еще две административки, о которых известно Пухати. Это намного меньше, чем дает поводов для санкций местная пишущая братия, включая пользователей социальных сетей, считает блогер. По его наблюдениям, силовики явно не горят желанием участвовать в политических репрессиях:

«Очевидно, федеральный центр на них давит, палочная система работает, заставляют заводить дела, но на местном уровне. Это прямо чувствуется, не хотят заводить, в этом репрессивном маховике участвовать. Не хотят, чтобы Осетия стала одним из лидеров среди регионов по числу репрессий.

– Почему у вас складывается такое впечатление?

– Потому что все это происходит в лайт-режиме. Да, людей штрафуют, но в дома не вламываются, обыски не проводят, как мы видим в других регионах, и количество дел пока минимальное в сравнении с другими субъектами. То есть оштрафовали и пошли дальше, не пытаются доводить до уголовного дела.

– По вашей логике вся проблема в федеральной бдительности и придирчивости?

– Безусловно, ситуация на карандаше у федералов. Учитывая, что сейчас много таких органов, которые обо всем происходящем в республике сразу доносят до федерального центра. Начиная от Управления по внутренней политике, которое постоянно пишет доклады в администрацию президента, заканчивая Центром управления регионами, также отслеживающим все информационные поводы. Вся статистика собирается в Москве, и, думаю, оттуда идет инициатива, выдаются планы по заведению дел. Но опять же многое зависит от главы района, от местного МВД. На мой взгляд, глава республики тоже не заинтересован в раскручивании маховика репрессий и, возможно, как-то сдерживает всю эту историю.

– Думаете, на Тотрова тоже настучали федералам, а местные вынуждены были взять под козырек?

– Именно с этим связываю, что против Руслана Тотрова было заведено сразу три административных дела. Слишком заметная персона. Ситуация усугубляется еще и тем, что заявления Руслана Тотрова по спецоперации – это самые жесткие заявления в публичном пространстве Северной Осетии. Все указывает на то, что дело идет к переходу от административного к уголовному преследованию. Но есть в этой истории и такой момент: все-таки Руслан Тотров – яркий представитель осетинской интеллигенции, из известной в Осетии семьи. Я думаю, это сдерживающий для правоохранителей фактор. Но, с другой стороны, он вне досягаемости, поэтому им будет легче переводить дело из административного в уголовное, понимая, что реально Руслан не сядет».

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