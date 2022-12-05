Визит депутатов Госдумы России в Абхазию 1 декабря спровоцировал новый виток полемики вокруг намерения абхазских властей передать в собственность России государственную дачу в Пицунде. Официальным поводом для приезда председателя Думы Вячеслава Володина стало подписание соглашения о межпарламентском сотрудничестве.

Несмотря на то, что встречи проходили за закрытыми дверями и главная тема визита столь высоких гостей осталась в кулуарах, информация просочилась быстрее, чем Володин доехал до Сухумского аэропорта. Впрочем, догадаться о том, что приезд высоких гостей связан с передачей в собственность госдачи, было несложно. Ратификация парламентом данного межправительственного Соглашения, тайно подписанного исполнительной властью в январе нынешнего года в Москве, застопорилась, так как выяснилось, что не все депутаты парламента (даже сторонники нынешней власти) готовы стать соучастниками отторжения части территории страны. Взять на себя ответственность за принятие незаконного решения и вызвать недовольство общественности в свой адрес хочется не всем и неизвестно, во что это может вылиться в будущем. Поэтому исполнительная власть в лице президента Аслана Бжания решила запросить помощи из Москвы.

Председатель Госдумы впервые посещает Абхазию с официальным визитом и жестко говорит с депутатами, не желающими делиться территорий страны.

И вот сам председатель Госдумы впервые посещает Абхазию с официальным визитом и жестко говорит с депутатами, не желающими делиться территорий страны. Некоторые парламентарии не остались в долгу и подробно разъяснили свою позицию, основанную на защите национальных и государственных интересов. Российские парламентарии отбыли из Абхазии неудовлетворенные результатами диалога.

Впрочем, об интересе руководства российской Госдумы и не только к Пицунде (что, на фоне войны в Украине, вызывает удивление у абхазской общественности) свидетельствует и недавний визит в Москву группы абхазских депутатов (в большинстве своем несогласных с данным соглашением), выступления в СМИ некоторых российских парламентариев. Как известно, обсуждение данного вопроса, не без помощи министра иностранных дел Инала Ардзинба, низведено до уровня деталей. Теперь спор вращается вокруг необходимости внесения в соглашение уточнений – это связано с ошибками в указании координат и пунктом о перепродаже объекта третьим лицам.

Известно, что парламенту Абхазии был предложен ряд абсурдных решений – принять парламентское постановление, запрещающее перепродажу объекта и вносящее изменение координат, уже после ратификации Соглашения. Как ни крутили в парламенте данное предложение российских коллег – ничего не получилось. Потому как всем понятно, что постановления парламента вдогонку к международному соглашению будут юридически ничтожными, так как международные договора превалируют над национальным законодательством.

Но для меня теперь уже главная проблема состоит уже не только в том, что территория Абхазии «целостна, неприкосновенна и неотчуждаема». Наше руководство любит отчудить что-нибудь втайне от народа в нарушении Конституции и законов. Но в соглашении, под которым поставили свои подписи члены правительства, есть серьезные «неточности», которые, поначалу, публично опровергали члены абхазского правительства, но затем признали все стороны и об этом говорится даже в ноте МИД России. Правда преподноситься все это как незначительная техническая ошибочка, которая не заслуживает внимания. Мол, пропустили, когда-нибудь потом исправим.

По Соглашению России переходит часть курорта, дорога, ведущая в Лдзаа, прилегающая к даче территория с 16 домами и 166 гектарами заповедника...

Возможно, кто-то и поверит, что правительство не заметило, что по Соглашению России переходит часть курорта, дорога, ведущая в Лдзаа, прилегающая к даче территория с 16 домами и 166 гектарами заповедника. Или кто-то поверит, что правительство не знало, что в Абхазии нет закона, на основании которого можно передать другому государству часть акватории моря? И после всего этого чиновники, которые допускают ошибки стоимостью в миллиарды долларов, могут безмятежно оставаться на своих должностях и лоббировать соглашение, которое выводит из-под юрисдикции Абхазии часть ее территории?

Но собака лает, а караван идет. И пока общественность защищает Пицунду, глава государства, как менеджер по продажам, бороздит с новоявленными «инвесторами» просторы приграничных с Россией районов Абхазии, предлагая на выбор земли и объекты, обсуждая в ресторанах очередные сделки по распродаже страны.

В такой ситуации общественность и оппозиция должны требовать не только отзыва Соглашения, а отставки недееспособного руководства. А парламент, вместо того чтобы прикрывать провалы в работе правительства принятием ничтожных документов, должен ставить вопрос о недоверии руководству страны, объявить импичмент президенту. А еще есть блюстители закона, которым давно пора начать проверку Соглашения на предмет законности и коррупционной составляющей.

Но в нашей стране все смешалось, похлещи, чем в доме Облонских. Депутаты, судьи, прокуроры, милиционеры начисто забыли, что они призваны защищать не личные интересы президента, премьера или министров, а законы и государственные интересы государства, граждан страны.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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