Часто звучавшие со стороны политической оппозиции подозрения в отношении действующей власти Абхазии в том, что она планирует «продать» энергосистему страны, сменилась ситуацией, когда власть откровенно озвучила мысль, что без иностранных инвестиций в десятки миллиардов рублей в этой отрасли не обойтись. После публикации на сайте кабинета министров Абхазии проекта о внесении изменений в закон «Об энергетике» можно уже без обиняков говорить и спорить на эту тему.

Вчера, после своего отчета о проделанной работе за половину отведенного по Конституции президентского срока, Аслан Бжания, отвечая на один из поступивших ему вопросов граждан, сказал:

«Руководители государственной компании («Черноморэнерго») все последние десять лет все без исключения говорили о том, что износ системы - более 80 процентов. При этом деньги изыскиваются, мы латаем «дыры», именно так это можно назвать. Нам нужно принимать кардинальные меры, нам нужны существенные преобразования. Нам в эту отрасль надо вложить огромные деньги, привлечь эти деньги. Кредитных денег дешевых нет. Значит, надо думать, на каких условия эти деньги могут прийти – на условиях частно-государственного партнерства, на других условиях. Конечно же, мы при этом сохраним контролирующую, ключевую роль государства. Такие примеры были в сопредельных государствах. В Армении, в той же Грузии. Когда они топили дровами. Но потом была проведена реформа. Да, свет стал дороже, но он появился, он принес стабильность, эта задача была решена. Другой альтернативы в данном вопросе нет».

Примеры «сопредельных государств» могут выглядеть убедительно, но, в отличие от них, членов ООН, в Абхазии есть весьма чувствительная для общественного мнения проблема утраты государственного суверенитета; ведь энергетика – стратегическая отрасль. В то же время многие наблюдатели, слушая критиков власти, нередко рассуждают, что обвинять, конечно, легче, чем самому решить проблему, копившуюся десятилетиями при разных властных командах, и сомневаются, что у критиков получилось бы нечто лучшее.

Сегодня мы решили выслушать мнение блогера, общественно-политического деятеля Тенгиза Джопуа. Вот что он сказал:

«Если мы движемся по инерционному сценарию, если ничего не меняется, если как существуем на фоне нашего бездействия, так и идем дальше, то, разумеется, единственный выход – забрать из безответственных рук государства эту отрасль и отдать в более ответственные руки, мотивированные только экономическими целями, – руки инвестора. Но инвестор, вложив деньги в развитие отрасли, нарастив мощности, он в любом случае должен их компенсировать. Единственная возможность компенсировать эти деньги – через потребителей. То есть путем повышения тарифов. Фактически все эти инвестиции будем окупать мы, жители страны, потребители. Государство, если бы усилило финансовую дисциплину, нашло бы какие-то заемные средства, могло бы делать то же самое, что делает инвестор, но государство этого делать не хочет. Государство если бы это сделало, оно хотя бы управляло этим энергорынком. Оно не получало бы сверхприбыль, в отличие от монополиста. Потому что человек, который в руках держит рубильник, он может тарифы установить на том уровне, который считает для себя приемлемым, достаточным, не учитывая социальные проблемы в обществе. Государство бы эти проблемы учитывало. И чем больше проблема усугубляется, тем сложнее нам выйти из этой ситуации.

– Ну, а вот, скажем, тот же инвестор… представим себе, что он пришел, вложил деньги, но как бы он в наших условиях «выбивал» бы, так сказать, оплату из населения?

– Система взаимоотношений между поставщиком электроэнергии и потребителями очень простая. Они заключили бы договоры с главами муниципалитетов… ну, районов, городов страны, что они поставляют электроэнергию в таком-то количестве, а те обязаны оплатить в соответствующие сроки. Если регион не оплачивает и у него возникает задолженность, все происходит очень просто – они выключают рубильник. Все! И высвободившуюся электроэнергию они будут продавать в Грузию, Россию… Они найдут куда. Пока этот рынок существует, они найдут, куда ее реализовать. А мы будем сидеть без света. И в итоге мы вынуждены будем пойти и оплатить. Рано или поздно, это неизбежно. Или же регионы будут вынуждены компенсировать эти затраты, гасить эти задолженности за счет каких-то поступлений, доходов в бюджете городов, районов. Либо заставлять потребителей… я не знаю там, с боем, насильно, какими-то репрессивными методами платить за свет. Все-таки мы, так или иначе, возвращаемся к потребителю, всегда будут платить потребители».

В общем, как говорится, куда ни кинь, везде клин. В данном случае «клином» можно назвать необходимость для населения оплачивать потребленную электроэнергию, что представляется естественным, но де-факто отвергается, увы, пока большей частью населения. Разница же состоит в том, что предполагаемый инвестор, как бы давая потребителям в долг, обеспечил бы гораздо меньшие потери энергии в сети, чем сейчас. Ну, а если рассмотреть еще один вариант развития событий – другой политический лагерь в Абхазии, который категорически отрицает возможность передачи энергосистемы зарубежным инвесторам, приходит к управлению государством. Что же он должен предпринять? Джопуа говорит:

«Должна быть более активная политика в этом направлении, ужесточение мер воздействия. Я не знаю, армия там буде ходить по домам или силовые структуры ходить по домам… От дома к дому, от дома к дому… Но вопрос дисциплины финансовой и вопрос наличия майнинг-оборудования нужно решить. Это просто уже безвыходная ситуация, дальше – все, край! Я не говорю, что инвестиции не нужны. Они нужны, но у нас должен быть баланс, на балансе у государства должна быть хотя бы треть рынка, чтобы при возникновении вопроса ценообразования, чтобы государство было достаточно серьезным участником этого рынка, могло регулировать цены. Потому что это важное социальное направление».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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