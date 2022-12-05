На минувших выходных внимание многих интернет-пользователей привлек большой пост в Фейсбуке общественно-политического деятеля Астамура Какалия. Он поделился мыслями по поводу визита на прошлой неделе в Абхазию группы руководителей Госдумы России во главе с ее спикером Вячеславом Володиным.

Какалия написал о том, что из скупой «урывочной» информации государственных СМИ известно: спикер Госдумы упомянул в Сухуме, что «сотрудничество – это дорога с двухсторонним движением», а также то, что будущность запланированных проектов и так далее зависит от «доверия». Из этого нетрудно, считает он, догадываться о позиции российской стороны на встречах с властными структурами, где обсуждался будоражащий уже полгода абхазское общество вопрос о ратификации межправительственного соглашения о госдаче «Пицунда». Исполнительная власть, по традиции, хотела продемонстрировать понимание интересов стратегического партнера, а оппозиция, опять же по традиции, – свой патриотизм и «непатриотизм власти». Результат – тупик. Почему тупик? Потому что парламент уже не сможет принять такое решение, которое бы хорошо смотрелось и по Абхазскому телевидению, и в России. Такое уже невозможно в виду разогретого общественного мнения в Абхазии и недоумения российской стороны в случае провала ратификации, за которым вполне реально сокращение финансовой помощи в плане будущих проектов и вообще чувствительное сокращение финпомощи. Вот такая развилка: направо пойдешь (ратификация) – взрыв народного негодования и обвинения в сдаче территории страны; налево пойдешь – «мощнейшее» сокращение бюджета страны, которое ударит по многим… Стоять на месте и тянуть время – уже тоже не выйдет после визита такого гостя…

Судя по комментариям к посту, для подавляющего большинства их авторов рассуждения Какалия прозвучали как откровение. Что совсем неудивительно, так как они привыкли встречать в интернет-сообществе другое: или, как правило, призывы не отдавать «ни пяди родной земли», или, очень редко и обычно под никами, предостережения: ну, мы так доиграемся, допрыгаемся… Здесь же интернет-пользователи увидели стремление взвесить в ситуации все.

Я решил поговорить с Астамуром Какалия. Прежде всего, о том, что ему хотелось бы добавить к сказанному в посте, в частности с учетом новой, поступающей по сарафанному радио информации о визите руководства Госдумы. Какалия сказал:

«Да, информации для нас пока больше в этих обмолвках российских высокопоставленных чиновников. На мой взгляд, этот вопрос стоит уже давно, наверное, но сейчас он как-то обострился: Россия переживает, честно говоря, не самое лучшее экономическое время. А она дополнительно ко всему содержит по большей части наш госаппарат – раздутый, огромный, неповоротливый госаппарат. Там есть толковые люди, но еще больше тех, кто практически ничем не занимается. И вот всю эту чиновничью орду содержит Российская Федерация. Вдобавок к этому, осуществляются ремонтные работы на их деньги, осваиваются финансовые средства. Хотя, как они осваиваются, с какой эффективностью – это отдельная тема… Скорее всего, наше руководство достигло каких-то предварительных договоренностей, возможно – письменных, возможно – устных. И обозначены были сроки. Эти сроки, скорее всего, вышли. И в России, видимо, просто спрашивают: что вы намерены делать? Брать постоянно «предоплату» и не выполнять условия договоренностей – это чревато прекращением «предоплат». Мне эта ситуация видится именно в таком ключе».

Ну, а как могут развиваться здесь события в дальнейшем? Какалия говорит:

«Там еще одна ремарка была, я чуть позже смотрел. Володин говорит о том, что следующая встреча состоится через пару месяцев, через три месяца. Это, возможно, говорит о том, что высокий гость Абхазии как бы входит в положение наших политических элит и дает им еще дополнительное время. Поэтому, может, и не будет этого обсуждения (вопроса о ратификации) в парламенте, потому что обсуждение в столь резком ключе может быть провальным. Я думаю, что в сложившейся ситуации парламент не хочет проголосовать за ратификацию. А создать какой-то протокол, который изменял бы подписанное соглашение, но вместе с тем ратифицировал бы его, – это нонсенс. В переводе с английского – чушь. С другой стороны, не ратифицировать, а отклонить, сказать слово «нет» Российской Федерации парламент тоже не хочет. И поэтому, может быть, войдя в сложное положение наших политиков, дело могут отложить до лучшего, более благоприятного фона общественного.

– Если иметь в виду, что это где-то с десятого года обсуждается, то, да, могут отложить до лучших времен.

– До более спокойного общественного фона, когда общественность будет, как бы это сказать, более подготовленной информационно к принятию этого соглашения. Я больше склоняюсь к этому».

Правда, вот закавыка: когда он настанет, этот спокойный общественный фон? Зашел у нас разговор и о сокращении управленческого аппарата, на содержание которого уходит значительная часть российской финансовой помощи. Это сокращение было неотъемлемой частью предвыборных обещаний любой политической оппозиции в Абхазии во время борьбы за власть. Но одно дело сокращать «чужих», а совсем другое – «своих», которые помогали тебе прийти к власти, и членов их семей. «Ну как не порадеть родному человечку?» – это еще Грибоедов писал. Я вспомнил о том, как при президенте Рауле Хаджимба была предпринята попытка оптимизации численности министерств и ведомств, которая не дала реальных результатов. А Какалия остановился на другой практике, когда без всякого пиара разными властными командами под предлогом сокращения штатов снимались с работы представители другого политического лагеря, а затем по-тихому набирались представители своего. У него же, как нетрудно было предположить, возникло предложение: проводить сокращение штатов за счет тех чиновников, которые упорно не сдают декларации о доходах. Вот это было бы самым справедливым решением.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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