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Политика

Ираклий Гарибашвили не нашел траурных слов

Ираклий Гарибашвили

Острые дискуссии вызвала в грузинском обществе реакция грузинской власти на известие о гибели пятерых грузинских добровольцев в Украине в Бахмуте. Лишь два дня спустя премьер-министр Ираклий Гарибашвили выразил соболезнование семьям погибших. При этом тех, кто требует объявить 6 декабря Днем национального траура, он назвал фарисеями. Ответственность за гибель добровольцев он возложил на «партию войны», то есть на «Нацдвижение».

«Лучше бы и дальше молчал!» – такими комментариями сопроводили многие в соцсетях выступление премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Лишь на третий день после известия о гибели пятерых грузинских добровольцев в Украине он выразил соболезнования семьям погибших. При этом он посчитал нужным ответить и своим оппонентам, и вообще всем тем, кто в эти дни критиковал власти за молчание и требовал объявить 6 декабря Днем траура. При этом Гарибашвили и о самих добровольцах высказался как о несамостоятельных людях, не вспомнив о том, что они погибли за свободу украинского народа:

«К сожалению, этих наших сограждан забирают представители партии войны в Украину. Нашим правительством была предотвращена не одна провокация с их стороны. Сегодня они выступают и стараются такими чувствительными вопросами ввести общество в заблуждение, разжечь волнения. Я еще раз всем напоминаю: правительство делает все. Они наши граждане... бедные ребята... еще раз хочу отметить, что это большая трагедия для нас».

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Ираклий Гарибашвили не нашел траурных слов
by Эхо Кавказа

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Гарибашвили также напомнил, что возвращение на родину тел всех ранее погибших в Украине обеспечивает и оплачивает правительство и хоронят их с воинскими почестями, поскольку большинство из них – бывшие военные, служившие и воевавшие за Грузию. Премьер-министр при этом обрушился с критикой на «Нацдвижение» и бывшего президента Михаила Саакашвили, а также на экс-министра обороны Давида Кезерашвили, владельца оппозиционного ТВ «Формула», которые, по его словам, во время августовской войны 2008-го оставили на поле сражения грузинских бойцов и «сдали России 20% грузинских территорий». Обвинил Гарибашвили и Народного защитника Нино Ломджария, а также общественников и активистов, которые с первого дня интервенции РФ в Украине выражают недовольство заявлениями и позицией грузинских властей:

«Несмотря на многие попытки перенести второй фронт в Грузию, благодаря нашей разумной политике все это было предотвращено».

Вспомнили прошлое представители власти, коснувшись вопроса о том, как чтить память погибших. Они сравнили реакцию нынешней оппозиции на гибель грузинских военнослужащих в международных миссиях в Афганистане и других странах. Эту тему развил депутат «Грузинской мечты» Гиви Миканадзе:

«Что касается объявления Дня траура. Сколько наших грузинских сограждан погибли в международных миссиях – я не припоминаю, чтобы наши оппоненты или связанные с ними организации хотя бы один раз проявили инициативу и объявили после гибели военных дни траура».

Депутаты правящей партии отказались не только от Дня траура, но и от инициативы «Нацдвижения» о присвоении добровольцам, воюющим в Украине, статуса ветерана. Лидер фракции «Нацдвижения» Хатия Деканоидзе недоумевала из-за реакции грузинских властей:

«Нельзя измерить уважение к героям. Я не знаю, как можно измерить заслугу человека, который погибает в бою. Мы должны сделать все, чтобы должным образом оценить их борьбу за свободу. Я ни разу не видела представителей власти на похоронах погибших в Украине бойцов. Если они докажут обратное, я готова извиниться».

С начала российского вторжения в Украине погибли 33 грузинских добровольца. И, как заметили оппоненты власти, за все это время на их похоронах представители власти не появлялись.

Это из-за страха перед российскими властями, убежден активист Нодар Рухадзе из движения «Позор», который выступает за то, чтобы завтра был объявлен День траура и на госучреждениях по всей стране приспущены государственные флаги:

«Объявление Дня траура в таких случаях должно быть автоматическим инстинктом для власти. Очень жаль, что они боятся и у них из-за этого опущены головы».

Участие грузинских добровольцев в войне в Украине и позиция грузинских властей по этому вопросу осложнили отношения Тбилиси и Киева с самого начала российского вторжения. 1 марта Украина отозвала из Грузии своего посла Игоря Долгова. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что это связано с аморальной позицией Грузии по вопросу санкций против РФ, а также с тем, что власти Грузии препятствуют добровольцам, желающим помочь украинцам.

Специалист по международным отношениям, глава Европейско-грузинского института Георгий Мелашвили полагает, что власть не может координировать и организовывать отправку добровольцев в Украину – это равнозначно прямому участию Грузии в войне против России. Этого избегают и гораздо более сильные западные державы. Во всем остальном, по мнению Георгия Мелашвили, действия грузинских властей не выдерживают критики. Власть, говорит он, сегодня щеголяет тем, что в Грузии мир, а Тбилиси – город мира, но это отчасти заслуга грузинских добровольцев, противостоящих российской агрессии в Украине.

«Воющие сегодня грузины в Украине защищают Батуми, Кутаиси, и их заслуга, что сегодня в наших городах не происходит то, что происходит в Мариуполе, Киеве. Эти люди – наш щит от России, которая не раз заявляла о том, что следующей стала бы Грузия, возможно, Центральная Азия, Польша, страны Балтии и в целом Европа. То, что сегодня украинцы противостоят российской военной машине и побеждают, – это, безусловно, единственная гарантия нашей безопасности», – заявил Георгий Мелашвили в утренней программе грузинской службы Радио Свобода.

Из-за тяжелейших боев под Бахмутом дата транспортировки тел погибших 2 и 3 декабря грузинских добровольцев на родину пока неизвестна.

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