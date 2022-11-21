Адвокаты Михаила Саакашвили сегодня отказались говорить на тему его отравления. Такое решение они приняли после заявления бывшего президента на странице Facebook, в котором тот фактически опровергает версию своего отравления. Однако один из адвокатов вечером все же сообщил, что заявление с опровержением написал не сам Саакашвили, а его мать – Гиули Аласания. Что, впрочем, не сняло с повестки дня вопрос о токсикологической экспертизе, на которой теперь настаивает Минюст.

«Как выяснилось, этот пост в Facebook написала госпожа Гиули», – сказал журналистам вечером после встречи с Михаилом Саакашвили адвокат Шалва Хачапуридзе. С утра юрист был в суде на очередном процессе по делу Саакашвили о незаконном пересечении госграницы. По состоянию здоровья бывшего президента судебное заседание в очередной раз было отложено, на этот раз до 29 ноября. Еще утром адвокат Хачапуридзе, апеллируя к состоянию здоровья своего подзащитного, усомнился в том, что заявление, опровергающее версию своего отравления, Михаил Саакашвили в соцсети написал сам. В нем говорится, что он ни разу не говорил на эту тему с адвокатами, что лучше дождаться оценки специалистов во избежание чрезмерной политизации вопроса.

Еще утром в коридоре тбилисского городского суда адвокат Шалва Хачапуридзе посоветовал представителям СМИ не путать юридический термин «отравление» с интоксикацией. Он пояснил, что в своих заявлениях имел в виду вопрос о том, как появились в крови Саакашвили тяжелые металлы, что по рекомендации американских экспертов изучает токсиколог. И там же адвокат не удержался от своих предположений:

«Лично с моей стороны никогда не было сказано об отравлении. Это юридическая дефиниция – преступление. Тяжелые минералы у него в организме могли оказаться и из-за разных медикаментов. Он принимает 15 или 18 медикаментов... Ранее мы отмечали, что некоторые из лекарств, как мы считаем, ему не должны давать».

После встречи с Михаилом Саакашвили адвокат Хачапуридзе сообщил, что его подзащитный согласен на предложение министра юстиции Рати Брегадзе провести токсикологическую экспертизу в Национальном бюро экспертизы им. Левана Самхарули при участии независимых специалистов. Министр юстиции Брегадзе сегодня также призвал адвокатов и других заинтересованных лиц не делать заявления, не подкрепленные доказательствами.

Почему адвокаты говорят за медиков, не перестают недоумевать в правящей «Грузинской мечте». Вице-спикер Гия Вольский подтвердил: «да, действительно, здоровье Саакашвили пошатнулось», но не настолько, чтобы грузинская медицина не смогла с этим справиться. Депутаты партии власти убеждены, что вопрос здоровья Саакашвили радикальная часть оппозиции хочет использовать для революционного сценария. Глава комитета по правам человека Михаил Сарджвеладзе призвал сегодня сторонников Саакашвили:

«Все должны отказаться от спекуляций, от предвзятых экспертных заключений, это неправильная практика и обречена на провал. Что касается медицинского обслуживания, необходимого пациенту, заключенному (Саакашвили) доступно все».

Адвокаты, семья и близкие Саакашвили утверждают, что ему необходимо лечение за границей, обещая, что очень скоро соответствующее экспертное заключение зарубежных специалистов будет обнародовано. Сегодня мать бывшего президента Гиули Аласания публичных заявлений не делала. Днем ранее на акции медиков перед зданием правительства Гиули Аласания заявила, что со дня заключения ее сын потерял 40 кг веса и что с каждым днем его состояние ухудшается.

Как выглядит Михаил Саакашвили, общественности неизвестно с апреля 2022 года.

Заключения зарубежных экспертов ждет и президент Саломе Зурабишвили. Об этом она сказала сегодня в передаче Би-би-си «Хардток».

Она пояснила, что и при желании не смогла бы помиловать Саакашвили, поскольку против него еще идут судебные процессы. Но и после завершения президент не готова к этому из-за авторитарного режима Саакашвили:

«В Грузии нет ни одной семьи, которая не испытала бы на себе, что есть подобный автократический режим. Поэтому я не хочу становиться инструментом дальнейшей поляризации, хотя, с другой стороны, я, глава государства, не хочу, чтобы бывший президент умер в тюрьме или получил непоправимый вред здоровью. Поэтому я очень внимательно слежу за медицинским фактором, я ждала, что сегодня будет новое заключение международной медицинской группы, но оно еще не опубликовано».

О том, что за состоянием здоровья третьего президента внимательно следят американские партнеры, сообщила посол США в Грузии Келли Дегнан. Ранее и представители ЕС отмечали о важности верховенства закона и конституционных гарантий прав человека в деле Саакашвили. Ожидается, что в декабре европарламент утвердит проект резолюции по ежегодной оценке выполнения Грузией договора об ассоциации с ЕС. В него внесена поправка с призывом к грузинским властям с гуманитарной точки зрения отправить Михаила Саакашвили на лечение за рубеж. Такие призывы были слышны и летом этого года. Но в правящей «Грузинской мечте» рассматривать вопрос бывшего президента с точки зрения гуманности отказываются.

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