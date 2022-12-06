Война пришла на территорию России – взрывы в Курской области и на авиабазах под Рязанью и в Саратовской области ставят под вопрос способность Москвы обеспечить безопасность своих военных объектов в глубоком тылу.

Серия взрывов на военных объектах на территории России может стать одним из наиболее стратегически значимых провалов в обороне российской армии с начала войны в Украине. Сразу три аэродрома – в Курской и Саратовской областях, а также под Рязанью подверглись атаке беспилотников. Минобороны России признало, что дроны каким-то образом сумели проникнуть вглубь российской территории на сотни километров.

«Утром 5 декабря текущего года киевский режим с целью вывода из строя российской дальней авиации предпринял попытки нанести удар реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства по военным аэродромам «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» в Саратовской области. Украинские БПЛА, летевшие на малой высоте, были перехвачены средствами ПВО ВКС России. В результате падения и взрыва обломков реактивных беспилотников на аэродромах России легкие повреждения обшивки корпусов получили два самолета. Ранены трое российских технических военнослужащих, находившихся на аэродроме. Они были доставлены в лечебные учреждения, где им была оказана вся необходимая медицинская помощь», – заявил представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

По мнению военных аналитиков из британской разведки, главное в заявлении российского Минобороны то, что пострадавшие базы расположены в глубине российской территории. В частности, авиабаза «Энгельс» находится в 600 км от линии фронта. Плюс ко всему это – главная оперативная база российской дальней авиации в западной части страны, на ней базируются 30 стратегических бомбардировщиков, которые являются частью ядерного щита России и уже применялись для нанесения ударов по Украине неядерными крылатыми ракетами.

Таким образом, считают эксперты из американского Института изучения войны, украинские силы продемонстрировали свою способность бить по российским тылам. А это, в свою очередь, может сорвать российскую кампанию по нанесению ударов по украинской инфраструктуре.

По информации западных СМИ, в атаках были использованы не советские беспилотники, как утверждает Москва, а новые ударные дроны с дальностью полета до 1000 км, разработанные украинскими конструкторами. Если это так, то европейская часть территории России теперь практически полностью находится в пределах досягаемости украинских военных. А значит, преимущество Москвы, которая запускала крылатые ракеты по украинским городам из глубины России, может быть сведено на нет. Впрочем, президент Украины Владимир Зеленский признает, что пока преимущество на стороне России:

«У России пока еще есть ракеты и преимущество в артиллерии. Да, но у нас есть то, чего у оккупанта нет и не будет. Мы защищаем свой дом, а это дает нам самую сильную мотивацию из возможных. Мы боремся за свободу, а это всегда приумножает любую силу. Мы защищаем правду, а это объединяет вокруг Украины весь мир».

Тем не менее, по данным газеты The New York Times, некоторые из крылатых ракет, которые Россия запустила по гражданской инфраструктуре Украины в конце ноября, были произведены спустя несколько месяцев после того, как Запад ввел санкции, призванные лишить Москву компонентов, необходимых для производства этого оружия. К таким выводам пришли эксперты Conflict Armament Research – независимой группы, базирующейся в Великобритании, которая идентифицирует и отслеживает оружие и боеприпасы, используемые в войнах. Выводы британских специалистов свидетельствуют о том, что тот факт, что Россия продолжает производить передовые управляемые ракеты, такие как Х-101, свидетельствует о том, что Москва нашла способы приобретать полупроводники и другую технику, несмотря на санкции, или что у нее были значительные запасы компонентов до начала войны.

При этом, если верить западной прессе, в Вашингтоне не хотят переноса боевых действий вглубь территории России. Как отмечает американское издание The Wall Street Journal, Соединенные Штаты тайно модифицировали ракетные комплексы Himars, которые они поставляют Украине, чтобы снизить их дальнобойность. Такая мера предосторожности, по мнению администрации Байдена, была необходима, чтобы снизить риск эскалации конфликта с Россией, если украинская армия решит применить американские ракетные системы для нанесения ударов по российской территории. В Москве не устают грозить, что эскалация может привести к прямому столкновению России с НАТО.

«В контексте усилий Запада по сдерживанию России основная угроза исходит от общей линии США и НАТО на то, что в действительности является военной конфронтацией с нашей страной. Очевидно, что она несет в себе риск прямого столкновения ядерных сил с катастрофическими последствиями», – заявил глава МИД России Сергей Лавров.

В общей сложности США поставили в Украину 20 комплексов Himars и большое число ракет со спутниковым наведением радиусом действия до 75 км. Эти снаряды активно применяются для ударов по российским складам боеприпасов, транспортным сетям и командным пунктам на оккупированной территории Украины. Однако из-за специальных модификаций боевые комплексы Himars не могут применять более мощные ракеты ATACMS, способные поражать цели на расстоянии до 300 км. Несмотря на то, что США и так не поставляют подобные боеприпасы в Украину, модификации все равно были сделаны на тот случай, если Киев смог бы приобрести ATACMS у третьих стран.

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