Первый понедельник декабря ознаменовался очередной массированной ракетной атакой России по территории Украины. Под ударом оказалась почти вся территория страны. Ранее в Кремле заявили, что готовят ответ на введение «Большой семеркой» потолка цен на российскую нефть.

Практически на всей территории Украины сегодня звучит воздушная тревога – люди прячутся в бомбоубежищах, «прилеты» фиксируются в различных городах как на востоке, так и на западе страны. ПВО работает и в Киеве. Некоторые комментаторы считают ракетную атаку своеобразным ответом Москвы на вступившее в силу решение «Большой семерки» ввести потолок цен на закупку российской нефти. Слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова многие восприняли именно так:

«Да, решение готовится, но, разумеется, тут очевидным является одно – никаких потолков мы признавать не будем».

Крупнейшие экономики мира все же сумели прийти к консенсусу после того, как Брюссель уговорил Варшаву поддержать компромиссный вариант, устанавливающий верхнюю границу стоимости российской нефти на уровне 60 долларов за баррель. Польские власти ранее настаивали на вдвое меньшей цене. Но на фоне реальной угрозы срыва переговоров и как следствия – получения Москвой очередной отсрочки в сокращении потока нефтедолларов, Варшава согласилась.

В Киеве, правда, такой компромисс не оценили. Президент Украины Владимир Зеленский считает введение потолка в 60 долларов подарком Москве:

«Это слабая позиция. И только вопрос времени, когда все равно придется применять более сильные инструменты. Жаль, что это время будет потеряно. Логика очевидна: если ограничение цены на российскую нефть – 60 долларов вместо, например, 30, о которых говорили, в частности, Польша и страны Балтии, то российский бюджет получит в год около 100 миллиардов долларов. Эти деньги пойдут не только на войну и не только на дальнейшее спонсирование Россией других террористических режимов и организаций. Эти деньги пойдут и на дальнейшую дестабилизацию как раз тех стран, которые сейчас пытаются избежать серьезных решений».

Но на Западе рассуждают иначе. Ни Вашингтон, ни европейские столицы явно не хотят доводить ситуацию до такого момента, когда Москва, пользуясь лексикой российского президента Путина, окажется в положении «загнанной в угол крысы». В частности, канцлер Германии Олаф Шольц считает, что, несмотря на то, что Берлин намерен продолжать поставлять Украине оружие и поддерживать ее любыми другими способами, закрывать окно для диалога с Москвой не планируется:

«Я неоднократно разговаривал с Путиным, потому что я твердо убежден, что это будет серьезной ошибкой, если, несмотря на всю разность позиций, мы больше не будем разговаривать друг с другом. Поэтому важно и то, что президент Франции и я, как представители стран «Большой семерки», как две страны НАТО, снова стремимся к диалогу, но делаем это без иллюзий. Необходимо повторять, что основой мира является вывод российских войск. Я буду продолжать делать это, сколько бы ни длились переговоры. Потому что, помимо военной и финансовой поддержки Украины, важно, чтобы мы не упустили момент, когда это станет перспективой. Пока это не так».

Пока Москва обещает не придерживаться принятых «Большой семеркой» решений. В Кремле дали понять, что не будут продавать нефть странам, которые поддержали ограничения, а с остальными намерены договариваться напрямую. Все это, считает пресс-секретарь президента России, говорит о том, что ситуация на мировом энергетическом рынке не будет прежней:

«Изменится. Очевидным и неоспоримым является принятие этих решений. Это шаг в сторону дестабилизации мировых энергетических рынков».

Дестабилизировать Москва пытается не только энергетические рынки, но и линию фронта. Под Бахмутом в Донецкой области продолжаются тяжелые бои: российские военные пытаются окружить город, который стал для Кремля целью номер один в войне с Украиной. Именно здесь погибли пятеро грузинских добровольцев, воевавших в составе ВСУ.

По мнению аналитиков, российская армия, значительную часть подразделений которой на этом участке составляют бойцы ЧВК «Вагнер», намерена всеми возможными способами захватить Бахмут, чтобы продемонстрировать хоть какой-то успех и выйти на направление Покровска, Славянска и Краматорска – последних крупных населенных пунктов Донецкой области, которые остаются под контролем Украины. Бои за Бахмут идут уже несколько месяцев после того, как ВСУ отступили из Попасной, Лисичанска и Северодонецка. Но в последние недели интенсивность боевых действий в этом районе сильно возросла: стороны постоянно перебрасывают в район подкрепления.

Несмотря на озвученные ранее прогнозы относительно того, что зима заставит замолчать пушки и даст возможность говорить дипломатам, реальная ситуация дает основание полагать, что с наступлением холодов боевые действия не только не прекратятся, но и могут усилиться. В частности, по данным американского Института изучения войны, ВСУ планируют продолжать контрнаступательные операции, чтобы закрепить недавние военные успехи и не позволить российским войскам перехватить инициативу на поле боя.

По мнению аналитиков, замерзшая почва позволит тяжелой колесной и гусеничной технике продвигаться вперед, а довольно плохо подготовленные мобилизованные российские военные и новобранцы ЧВК «Вагнер», набранные в российских тюрьмах, не готовы к боевым действиям зимой.

При этом способность Украины удержать военную инициативу зависит от того, поддержат ли союзники Киева необходимым вооружением наступательные операции ВСУ. Если нет, тогда способность украинской армии вести маневренные боевые действия будет ограничена, по крайней мере, до окончания сезона весенней распутицы в марте 2023 года. И такое развитие событий, по мнению аналитиков, скорее всего, лишит Украину набранного ею преимущества и даст российским силам ценную отсрочку на три-четыре месяца, чтобы восстановиться и лучше подготовиться к боевым действиям.

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