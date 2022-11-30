НАТО продолжит помогать Украине до полной победы Киева над Москвой, но не обделит вниманием и другие страны-аспиранты. На министериале альянса в Бухаресте Грузию, Молдову и Боснию и Герцеговину заверили в твердой решимости НАТО извлечь уроки из российского вторжения в Украину и заранее позаботиться об усилении безопасности в Черноморском регионе.

Украина и Грузия станут членами НАТО – министериал глав МИД стран Североатлантического альянса на саммите в Бухаресте подтвердил решения, принятые в 2008 году в румынской столице. Тогда члены военно-политического блока заявили, что двери для Киева и Тбилиси открыты, но плана действий по членству не предоставили. Но сегодняшняя война в Украине внесла свои коррективы. В итоговом коммюнике встречи, на полях которой прошли переговоры с представителями Украины, Грузии, Молдовы и Боснии и Герцеговины, подтверждается твердое намерение альянса принять в свои ряды эти страны. Правда, сроки соответствующего политического решения названы вновь не были. На данном этапе основное внимание НАТО сосредоточено на том, чтобы не допустить победы России в Украине. Но и о других соседях Москвы в альянсе не забудут.

«Я думаю, что один из уроков, извлеченных из войны в Украине, заключается в том, что нам нужно поддерживать Грузию, Молдову и Боснию и Герцеговину сейчас. Гораздо лучше поддерживать их сейчас, чем тогда, когда мы увидим, что события идут абсолютно в неправильном направлении, как мы увидели во время вторжения в Украину в начале этого года», – заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

В качестве мер поддержки в Вашингтоне и Брюсселе обещают усилить безопасность всего Черноморского региона. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, обвинившего Москву в превращении Черного моря в «зону боевых действий», НАТО усилит свое присутствие в регионе:

«Что касается региона Черного моря, то это область стратегической важности для нас и НАТО. У нас есть союзники, которые являются прибрежными государствами, – это Украина и Грузия. Россия же превратила Черное море в зону боевых действий. Мы видели, как ракеты с военных кораблей обрушиваются на украинские города. Российские силы заблокировали украинские порты, вызвав худший кризис продовольственной безопасности за последние годы. К счастью, благодаря важным усилиям Организации Объединенных Наций и Турции, мы смогли разблокировать коридор в Черном море. Поэтому мы не собираемся сдерживать продвижение вперед в этой области. Мы собираемся укреплять присутствие НАТО от Черного до Балтийского морей».

При этом представители Североатлантического альянса дали понять: будущие перспективы членства Киева, Тбилиси, Кишинева и Сараево зависят от того, сумеет ли Украина выстоять перед российской агрессией. И хоть прямо о невозможности полноценного распространения зонтика безопасности на соседей России никто не сказал, слова генсека Столтенберга довольно недвусмысленны: ожидать приема Киева или Тбилиси в ряды военно-политического блока до окончания войны в Украине не стоит:

«Если Украина не будет существовать как независимое суверенное государство, то, конечно, вопрос членства вообще не будет обсуждаться, потому что тогда у нас не будет кандидата в члены под названием Украина. Данный вопрос может быть на столе переговоров только в случае победы Украины. И мы помогаем Украине сделать это».

Что касается Украины, то Киев сейчас настаивает на получении больших объемов вооружений и систем энергогенерации от своих западных союзников. Только так, по мнению главы МИД этой страны Дмитрия Кулебы, НАТО сможет выполнить свои обещания помочь украинцам выстоять против российской агрессии:

«Нам нужны ПВО, IRIS, Hawks, Patriots, и нам нужны трансформаторы. Трансформаторы и генераторы помогут нам восстановить нашу энергосистему и обеспечить людей достойными условиями жизни, которых президент Путин пытается нас лишить. Когда у нас будут системы ПВО, мы сможем защитить эту инфраструктуру от российских ракетных ударов – а они обязательно будут. К сожалению, это реальность, к которой нам нужно готовиться. Итак, в двух словах, Patriots и трансформаторы – то, что больше всего нужно Украине».

При этом страны-соседи Украины из числа бывших союзных республик считают, что новая архитектура безопасности не должна фокусироваться лишь на Украине. Да, война – весомый повод сместить акценты на помощь Киеву, но, как отметил глава МИД Эстонии Урмас Рейнслау, также важно сделать невозможной новую агрессию Москвы в отношении любого из ее соседей. И в первую очередь тех стран, которые не защищены пятой статьей североатлантического договора:

«Предварительное условие для новой архитектуры европейской безопасности – и это, я думаю, сегодня является основным посланием партнерам в Молдове, Грузии, Боснии и Герцеговине, – что у России после войны, после победы Украины не должно быть шансов диктовать варианты безопасности и образ жизни для своих соседей».

В Тбилиси, со своей стороны, считают важным, что в НАТО не отказываются от обещаний, данных 14 лет назад. Постпред Грузии при Североатлантическом альянсе Виктор Долидзе, наряду с министром иностранных дел Ильей Дарчиашвили принявший участие во встречах в Бухаресте, отмечает то, что в Вашингтоне и Брюсселе прекрасно понимают существующие угрозы, с которыми сталкивается Грузия, особенно на фоне войны в Украине:

«Символично, что именно в Бухаресте еще раз подчеркнуто зафиксировано то, что Грузия и Украина станут членами НАТО. Это необратимый процесс. Помимо этого, в декларации важным пунктом выделено усиление нашей обороноспособности и углубление сотрудничества с НАТО. И для страны, которая находится под постоянной угрозой со стороны России, очень важным является сохранение стабильности».

Впрочем, необратимость процесса, по мнению наблюдателей, не отменяет того, что и Вашингтон, и Брюссель все более критично относятся к политике грузинских властей, которые в своем стремлении не раздражать Россию все дальше отходят от принципов, которые проповедует альянс. Сегодня Запад старается не слишком заострять внимание на отступлении грузинских властей от демократии. Но после завершения конфликта в Украине Тбилиси, очевидно, придется четко зафиксировать свой курс. И лишь после этого обещания, данные в 2008 году в Бухаресте, могут быть выполнены.

Подписывайтесь на нас в соцсетях