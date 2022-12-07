Сегодня в Сухуме в 11 утра открылся рассчитанный на два дня восьмой съезд Всемирного абхазо-абазинского конгресса (ВААК). Он – юбилейный, так как первый съезд состоялся тридцать лет назад, в октябре 1992 года, в сражающейся Абхазии, в селе Лыхны. Первым и бессменным в течение четверти века президентом ВААК, который поначалу назывался Международной ассоциацией абхазо-абазинского (абаза) народа, был видный общественный и политический деятель Абхазии и России, доктор юридических наук Тарас Шамба, памятник которому открылся сегодня в парке его имени в столице Абхазии.

Именно тем, что открытие памятника приурочили к съезду, объясняется столь непривычно раннее, в 9.30, начало его церемонии.

Президент Абхазии Аслан Бжания и председатель Высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса Мусса Экзеков сняли белое покрывало с установленной при входе в парк на невысоком постаменте бронзовой фигуры примерно в человеческий рост Тараса Шамба. Автор памятника – скульптор из Сухума Аврора Юлина – изобразила его в привычной для него роли выступающего с трибуны.

После этого Мусса Экзеков сказал, обращаясь к собравшимся:

«Мы открываем памятник великому человеку, для которого служение родине, своему народу стало призванием, смыслом его жизни. Тарас Миронович внес неоценимый вклад в объединение народа абаза по всему миру. Он был человеком широчайшей души, а его мудрость позволяла находить ответы на самые сложные вопросы. Я горд, что был другом и работал с величайшим сыном народа Апсны».

Общественно-политический деятель Беслан Кобахия, который немало лет работал в ВААК вместе с Тарасом Шамба, упомянул о годах, когда тот переехал из Абхазии жить и работать в Москву:

«Когда он был еще в молодом возрасте, но быстро набиравшим популярность, тогдашние власти Грузии пытались от него избавиться всеми силами, и возникла такая ситуация, что он был вынужден уехать в Москву. И когда он уехал, с облегчением вздохнули те, кто старался это сделать. А он попадает в Академию общественных наук. Она тогда так называлась: Высшая партийная школа при ЦК КПСС. Он был человеком с большим чувством юмора. Когда ректор принял его, посмотрел документы и задает ему вопрос: «Тарас Миронович, два высших образования вы уже имеете. Государство в вас вложило много денег. Когда вы уже начнете отдавать их?» А он отвечает: «Мы в Абхазии живем по 120 лет, так что я успею их вернуть».

120 лет Тарас Шамба не прожил, но дожил до весьма почтенного возраста – 82 лет. И мог бы, наверное, прожить еще значительно больше, если бы не стал одной из первых жертв коронавирусной пандемии среди известных в Абхазии людей – он умер в Москве 13 октября 2020 года. Траурный митинг через четыре дня состоялся в родовом имении семьи Шамба в селе Абгархук Гудаутского района. Перед этим семья Шамба обратилась к гражданам страны, руководству республики, общественным деятелям Абхазии и России с просьбой по возможности отказаться от приезда на похороны Тараса Шамба в связи с эпидемиологической обстановкой.

Сегодня же, наверное, многие из тех, кто тогда не приехал на похороны, через два с небольшим года смогли отдать дань памяти «народному президенту Абхазии», как его нередко называли, придя на открытие памятника ему.

Надо сказать, что в послевоенное время в столице Абхазии было открыто не много новых памятников и бюстов выдающимся деятелям. Застопорилось возведение их Владиславу Ардзинба, Сергею Багапшу, Фазилю Искандеру – и все из-за того, что так и не определились с автором лучшего проекта, несмотря на проводившиеся конкурсы. Последним было открытие не так давно близ сухумской площади Свободы памятника отцу Беслана Кобахия – одному из руководителей Абхазии в советские годы Валериану Османовичу Кобахия.

Что касается памятнику Тарасу Шамба, то стоит рассказать про место его возведения. С 1908 года там временно разместили городской рынок – вместо сгоревшего в том году, более века назад, на месте нынешнего парка Славы. В середине прошлого века рынок перебазировался на сегодняшнее место, а на прежнем был разбит парк. В 1961 году при входе в него был установлен памятник на высоком пьедестале известному большевику и советскому государственному деятелю Серго Орджоникидзе. В современных интернет-текстах можно встретить утверждения несведущих людей, что этот памятник убрали после грузино-абхазской войны. Но это не так: памятник «свалили» и вывезли перед войной так называемые грузинские неформалы, ненавидевшие Орджоникидзе как национал-предателя. А постамент памятника так и оставался на этом месте более трех десятилетий.

Еще одна путаница, которую можно встретить в соцсетях и разного рода телеграм-каналах, – что после 1995 года этот парк, долго носивший имя Орджоникидзе, был переименован в парк имени Юрия Воронова. Никогда такого не было: имя Воронова носит и сегодня прилегающая улица, бывшая Платановая.

С парком же на самом деле, как сообщалось в СМИ, было следующее. 12 февраля 2021 года депутаты Сухумского городского собрания единогласно приняли решение о присвоении парку, расположенному у подножия горы Хатхуа (Трапеция), у улицы Дзидзария, наименования «Парк имени Георгия Алексеевича Дзидзария». С обращением присвоить парку на горе Хатхуа имя Георгия Дзидзария в администрацию города Сухума обратился президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа. А ранее, 13 ноября 2020 года, депутаты Сухумского городского собрания единогласно проголосовали за присвоение парку, расположенному в границах пр. Аиааира – ул. Ардзинба, улицы Воронова – Дбара имени Тараса Шамба. Тогда некоторые вспомнили, что в 2014 году этому парку было присвоено имя Георгия Дзидзария. Как выяснилось позже, депутаты собрания в 2014 году приняли решение об этом, но документально оно не было оформлено.

«По непонятным причинам решение собрания администрация не выполнила и не внесла название в реестр парков. Нам нужно отменить то старое решение и присвоить имя Дзидзария парку у горы Хатхуа», – сказал тогдашний председатель Сухумского городского собрания Дмитрий Маршания, ныне парламентарий. Он отметил, что это решение было согласовано с родственниками Георгия Дзидзария. Парк расположен у дома, в котором проживал этот выдающийся абхазский историк.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях