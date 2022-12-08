В сухумских школах проходят антитеррористические проверки

Минувшей ночью саперы с собаками провели проверку некоторых сухумских школ. Об этом сообщили абхазские телеграм-каналы.

Ранее в СГБ самопровозглашенной республики Абхазия заявили, что проверяют информацию о возможной террористической угрозе. Ведомство призвало граждан сохранять спокойствие, «не поддаваться на провокации и проявлять бдительность».

Как пишет «Абхазский портал», не всем родителям удалось сохранить спокойствие, и во вторник утром многие родители не пустили детей в школы.

«В центральных школах родители почему-то создают панику, но этого не нужно делать. Бдительность всегда должна быть, и если специалисты проводят какие-то профилактические мероприятия, то их, наоборот, надо поддерживать», – пояснила начальник сухумского Управления образования Астанда Таркил.

По ее словам, руководители школ на местах, педагоги работают в штатном режиме, по-прежнему сохраняются ограничения, введенные во время пандемии – вахтеры не пускают в школу родителей и посторонних.

В министерстве просвещения заявили, что «специалисты занимаются сбором данных о том, сколько учащихся не пришло в школы 8 декабря».

«Во второй половине дня мы представим эту информацию СМИ», – сказал пресс-секретарь министерства Аслан Кутелия.

О том, что родители побоялись сегодня пускать детей в школы, сообщил и абхазский активист Джансух Адлейба.

«Хватит уже нагонять жуть! Не надо держать людей в страхе! У родителей паника боятся пускать детей в школу», – написал он.

По данным «Абхазского портала», сегодня в сухумской школе №2 проведут учебную тревогу. Преподавателей и школьников ознакомят с правилами поведения в случае террористической угрозы.

В анонимном сообщении о террористической угрозе, которое появилось в абхазских телеграм-каналах, говорилось о том, что «кто-то спонсировал крупный террористический акт со стороны Грузии».