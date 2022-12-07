После пресс-конференции, на которой политики Адгур Ардзинба и Гарри Кокая заявили о завышении цен при покупке оборудования и материалов для ремонта высоковольтной линии «Ачгуара», президент Абхазии Аслан Бжания дал поручение руководителю Генеральной прокуратуры Адгуру Агрба разобраться в двухнедельный срок в ситуации. Две недели прошло, но результата нет. Генеральная прокуратура ответила на запрос Адгура Ардзинба с просьбой проверить законность выдачи шести тысяч паспортов, а также заявила о передаче в суд уголовного дела против пяти участников оппозиционного митинга. Председатель Абхазского народного движения Адгур Ардзинба прокомментировал все три события и рассказал о том, как на них будет реагировать оппозиция.

– Адгур, известно ли вам что-то о результате того поручения, которое давал президент по проверке закупок на ремонт высоковольтной линии «Ачгуара»?

Я не понимаю, зачем давать поручения, которые никто не выполняет? Это дискредитирует власть как институт перед народом

– Из открытых источников мы получили информацию о том, что по истечении 15 дней у президента состоялось совещание, на котором мы услышали, что поручение президента в очередной раз не выполнено. И это становится дурной традицией, я не понимаю, зачем давать поручения, которые никто не выполняет? Это дискредитирует власть как институт перед народом. Из того, что я услышал, было сказано, что мы предоставили только копии документов. Но у меня была беседа в прокуратуре, где я более широко объяснил свое видение и сказал, где взять другие материалы. Я сказал о том, что если там этих материалов нет, то у меня они есть. Но я не собираюсь делать работу за прокуратуру. Заявление прокуратуры мне не очень понравилось, потому что я все-таки хотел от прокуратуры услышать более конкретную информацию, а не то, что ведется работа, сделаны запросы… За 15 дней установить, что: а) документы подлинные и б) цены завышены – можно было.

– А чем обосновала прокуратура такой ответ?

– Почему-то акцент был сделан на то, что господин Ардзинба и господин Кокая предоставили лишь вот эти материалы. А что мы еще должны были им предоставить? Мы за них должны были сделать расследование, что ли? Я хотел бы еще от них и слова благодарности услышать, мы помогаем прокуратуре, мы обращаем внимание прокуратуры на факты, на наш взгляд, нарушения законодательства, на факты, может быть, хищения, может быть, бюджет Абхазии потерял средства? И однозначно мы можем сказать, что по ремонту линии «Ачгуара» сделана некачественная работа, мы обратили на это внимание прокуратуры, это же стоило бы отметить?!

– Был запрос Абхазского народного движения, и вы его подписали по поводу паспортов. Вы просили прокуратуру проверить около шести тысяч паспортов, которые были выданы за последние два года. Скажите, пожалуйста, какой была реакция на ваш запрос Генеральной прокуратуре? Прокомментируйте эту реакцию?

– Они ответили, что факт выдачи паспортов этим гражданам не является нарушением закона, они хотят от нас получить дополнительные материалы, указывающие на признаки нарушений. Эти материалы мы предоставим. Мы наняли юриста, он занимается, направляет запросы в разные органы. Из позитивного, что я услышал от прокуратуры, надо отметить, если я правильно уловил мысль, что прокуратура намеревается в следующем календарном году в план проверок включить вопрос паспортных служб и выдачи паспортов, и в том числе использовать те материалы, которые мы им предоставили. Это позитивный момент, а что касается остального, то мы в ближайшее время предоставим им перечень лиц. Наша выборочная проверка дала какие-то ответы на вопрос, где есть признаки нарушения законодательства Республики Абхазия о гражданстве, и мы им предоставим эти материалы.

– То есть вы будете готовить новый запрос?

Мы смотрим ходатайства разных органов и разных общественных институтов, насколько эти ходатайства соответствуют нормам закона. И это может быть основанием уже для разбирательства в отношении самого главы государства

– Да, мы уже поименно им направим и обрисуем ту модель, в соответствии с которой нам удалось сопоставить те или иные факты. То есть мы обращались в адресные бюро, в разные профильные органы, например, в Министерство просвещения Республики Абхазия на предмет сдачи экзамена на владение государственным языком. Если мне не изменяет память, то там из нескольких десятков лиц, которых мы указали в списке, только одна фамилия человека, который сдавал этот экзамен. Вот такие косвенные признаки в совокупности дают нам основания полагать, что законодательство при выдаче паспортов было нарушено. Более того, у нас статья 14 Закона о гражданстве предполагает возможность главы государства давать гражданство лицам за какие-то особые заслуги перед государством, за обладание какой-то особой профессией, которая нам нужна здесь в Абхазии, и, насколько я понимаю, по этой статье тоже было выдано немало паспортов гражданина Абхазии. Мы смотрим ходатайства разных органов и разных общественных институтов, насколько эти ходатайства и те признаки, которые указаны в отношении этих лиц, соответствуют нормам закона, это тоже следует установить прокуратуре. И это может быть основанием уже для разбирательства в отношении самого главы государства.

– Недавно стало известно, что уголовное дело в отношении пятерых участников оппозиционного митинга 21 декабря 2021 года передано в суд. Будет ли оппозиция как-то отслеживать этот судебный процесс? Как вы можете это прокомментировать?

Если сравнивать их действия с тем, что делала действующая власть будучи в оппозиции, это вообще несопоставимые вещи

– Этот вопрос находится в плоскости не уголовно-процессуального законодательства, здесь немножко шире надо смотреть. Кто эти лица, о которых идет речь? Это лица, которые 21 декабря 2021 года пришли на митинг к парламенту, чтобы выразить свое несогласие с политикой действующей власти. На тот момент это было вызвано проблемами по целому ряду вопросов, в том числе, и энергетики тоже. И уже тогда мы предупреждали, что будет кризисная ситуация в энергетической сфере, что готовится продажа энергосистемы. Когда люди подошли к парламенту, начались провокации со стороны сторонников власти, и завязалась какая-то потасовка. И, как написано в материалах уголовного дела, эти ребята активно раскачивали автобус. То есть это люди, которые вышли на протест против этой власти, на мирный протест. Если сравнивать их действия с тем, что делала действующая власть будучи в оппозиции, это вообще несопоставимые вещи. Они захватывали МВД, штурмовали здание администрации президента, перекрывали автодороги, жгли покрышки, можно долго перечислять… И если сравнивать это с тем, что кто-то потолкал автобус, хотя их вина тоже не доказана, и если сегодня власть считает, что надо таким путем пойти, это будет способствовать радикализации определенной части нашего населения.

Я выступал и выступаю против радикализации, но хочу вам сказать, что мы – народ весьма справедливый, а вот этот факт – это проявление жуткой несправедливости! Хотя я не говорю, что эти ребята что-то совершили, но им предъявляют обвинения в том, что они сами делали в гораздо худших формах. Более того, это же не закончилось после того, как эти люди пришли во власть. Мы же знаем ряд инцидентов со стороны власть имущих, там были и перестрелки, и тому подобное, но люди не то что на свободе, они остались и работают на своих местах! То есть закон не работает одинаково для всех, закон стараются применять только в отношении тех, кто против этой власти, кто вышел на протест. Если кто-то во власти считает, что такие действия приведут к чему-то положительному, то я бы с этим поспорил. Во всяком случае, я могу вам однозначно сказать, что, если 21 декабря 2021 года определенный процент народа Абхазии понимал и был против этой власти, то в декабре 2022 года гораздо большая часть нашего народа против этой власти, она уже понимает, за что 21 декабря 2021 года эти люди вышли на митинг. Как говорится, не будите лихо, пока оно тихо.

Я вижу, что сегодня кроме президента Абхазии все уже понимают, что этого делать не надо. А если он заблуждается, кто-то в его окружении должен его поправить, иначе народ придет, как это неоднократно было

Мы стараемся действовать в рамках закона, соблюдая нашу Конституцию, если такими действиями власть сама радикализирует определенную часть нашего общества, то, уверяю вас, никто не сможет контролировать ситуацию – ни Адгур Ардзинба, ни, тем более, Аслан Бжания. И забор, который был построен, никому уже не поможет. Поэтому лучше этого не делать, надо искать возможность для компромисса. Вот, например, сейчас по государственной даче в Пицунде мы отчетливо видим, что те депутаты парламента, которые поддерживают эту власть, высказываются против этого соглашения. Я вижу, что сегодня кроме президента Абхазии все уже понимают, что этого делать не надо. А если он заблуждается, кто-то в его окружении должен его поправить, иначе народ придет, как это неоднократно было. Я этого не хочу, и вы этого не хотите, но это случится! Поэтому, возвращаясь к этому уголовному делу, я бы не рекомендовал. Может быть, это какие-то процедурные вопросы или же кто-то кого-то хочет запугать. Но сейчас уже совсем другая ситуация в стране.

– Если судебный процесс начнется, какие будут действия оппозиции?

Это олигархически-клановая модель, она в Абхазии никогда не сможет жить. И до поры до времени можно, конечно, в рамках этой олигархически-клановой модели поупражняться, но это однозначно приведет к плохому результату

– Естественно, мы будем поддерживать этих ребят. Если этот механизм будет запущен, то у нас будет совершенно другая реальность, я вам это ответственно могу сказать. Очень много людей придет туда, конечно, мы будем поддерживать своих соратников и никого в обиду не дадим, потому что правда на нашей стороне. В алгоритме нынешней власти народ вообще отсутствует, есть иностранный инвестор – забирай лучшее, развивай бизнес, давай моих членов семьи и родственников включай в долю, забор, крепость… Это олигархически-клановая модель, она в Абхазии никогда не сможет жить, потому что Владислав Григорьевич Ардзинба и его соратники после войны заложили концепцию «вооруженный народ», не стоит этого забывать. Вооруженный не только оружием, отношением к себе, традициями, в первую очередь уважением к себе. И до поры до времени можно, конечно, в рамках этой олигархически-клановой модели поупражняться, но это однозначно приведет к плохому результату. Я бы этого не хотел, никто этого не хочет, поэтому лучше свернуть с этого пути, а от ребят они лучше пускай отцепятся, это мой совет.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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