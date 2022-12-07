В Грузии продолжают обсуждать реакцию власти на гибель грузинских добровольцев в Украине. Вопросы у общества вызывает и молчание власти в ответ на просьбу Киева предоставить ей генераторы и трансформаторы для обесточенных из-за российских ударов лечебных и учебных заведений. Гражданские активисты требуют заменить новогодний слоган «Тбилиси – город мира» на слово «Солидарность» и собирают деньги на генераторы для Украины.

«Жизнь продолжается, потому и погибают воины, чтобы Новогодняя елка была у детей, которую они очень любят и которые – наше будущее», – решив облегчить многим выбор, написал на своей странице Facebook Арчил Хоперия, отец одного из пятерых погибших под Бахмутом грузинских добровольцев – Джамбулата Хоперия. Из-за интенсивных боев по-прежнему неясно, как и когда можно будет транспортировать тела погибших на родину, но есть надежда, что его тело доставят через два дня.

В эксклюзивном интервью ТВ «Пирвели» Арчил Хоперия признался, что никак не может забыть слова премьер-министра Ираклия Гарибашвили, который 5 декабря, соболезнуя семьям, назвал погибших «бедными ребятами», которых обманом рекрутирует партия войны, то есть «Нацдвижение». По словам Арчила Хоперия, его сына никто на фронт не забирал – это было его осознанное решение, а главе правительства не следовало бы так выражаться:

«Думаю, Гарибашвили все-таки грузин, беспокоится о своей стране. Все ошибаются. Но он, стоящий на высокой ступени иерархической лестницы, обязан обдумывать каждое слово. Это я могу позволить сказать чуть больше, тем более сегодня, когда за мной уже не осталось никого».

Еще жестче оценил слова Гарибашвили американский сенатор Адам Кинзингер:

«Ни один представитель грузинского легиона или грузинский боец в Украине не «обманут». Они герои. Насколько мало уважения проявляет грузинский премьер к своему народу, чтобы дать понять, что не знает правды? Кроме того, что насчет России?» – написал американский политик на своей странице в Twitter.

За премьер-министра заступились депутаты «Грузинской мечты». В частности, и Алуда Гудушаури. Для него неприемлемо, что критики посчитали высказывания Гарибашвили недостойными и заискивающими перед Россией:

«У нас есть достоинство. А первый защитник чести нашей страны – это премьер и каждый из нас. Пусть нас не путают ни с кем. Господину Кинзингеру напомним одну вещь: сегодня у страны действительно есть защищающий интересы нашей страны и грузинского народа премьер-министр».

Депутат Гудушаури недоумевал и по поводу ожидания более прямых и принципиальных слов Гарибашвили в адрес российской власти – такого тона, по мнению политика, не позволяют себе лидеры западных стран. Он, впрочем, не назвал их, между тем лидеры мировых держав после нападения на Украину осуждающих слов и санкционных мер в адрес России не жалеют.

«Гарибашвили своим заявлением сделал грузинских добровольцев мишенью для России», – заявил сегодня на брифинге главный лейборист страны Шалва Нателашвили, обращая внимание на слова премьер-министра о том, что их на украинский фронт нанимает «партия войны»:

«Известно, что по женевским конвенциям наемники не являются комбатантами, и на них не распространяются военные гуманитарные нормы. То есть их могут арестовать или ликвидировать на месте. Какое большее преступление может совершить власть, которая практически развязывает руки врагу в убийстве собственных людей, воюющих против врага, который разрушил наше государство?»

Не только премьер-министр возмутил многих в Грузии. Объектом критики стал и председатель тбилисского законодательного органа Георгий Ткемаладзе. Накануне он в ответ на предложение временного поверенного в делах Украины Андрея Касьянова в знак солидарности назвать улицы в честь погибших на войне против российской агрессии бойцов заявил, что любой вопрос сакребуло рассмотрит после назначения Киевом своего посла в Тбилиси. В «Грузинской мечте» недовольны тем, что президент Владимир Зеленский вскоре после российской интервенции 24 февраля отозвал посла из Грузии. Свое решение президент Зеленский объяснил тем, что Грузия не присоединилась к санкциям против России, препятствовала добровольцам в отправке на фронт и отказалась помогать Украине оружием. На это грузинская власть еще раз сказала «нет» и вчера, 6 декабря, после открытого обращения по этому вопросу украинского дипломата Касьянова.

Не спешат в правящей партии и с ответом на просьбу месячной давности Киева помочь с генераторами. Вместо нее гражданские активисты организовали кампанию «Поделись светом». За несколько дней уже собраны средства для приобретения двухсот генераторов. К кампании присоединились известные спортсмены, деятели культуры, представители других профессиональных кругов. Среди них и известная певица Нино Катамадзе:

«Отправим тепло и свет от грузинского народа Украине. Соберем сумму для генераторов. Пожертвуйте даже самым мизерным, и еще один украинец встретит Новый год со светом», – говорит Катамадзе в своем видеообращении. Она вместе с другими активистами также намерена участвовать в запланированной на 9 декабря акции протеста. На ней будут требовать от тбилисского мэра Кахи Каладзе сменить новогодний слоган «Тбилиси – город мира» на «Тбилиси – город солидарности». Сторонникам этой идеи непростительным кажется праздновать мир в то время, когда за мир и свободу против российской агрессии гибнут украинцы и грузинские добровольцы.

К концу дня премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что его слова неправильно интерпретировали СМИ, что «бедными ребятами» погибших он назвал из чувства сожаления, что не всех добровольцев в Украине он считает членами «Нацдвижения», а лишь некоторых, среди которых глава грузинского легиона, сторонник Михаила Саакашвили Мамука Мамулашвили. «Тем не менее, несмотря на политические симпатии, я всем желаю здоровья и возвращения в семью, к нам, в Грузию», – заявил Ираклий Гарибашвили.

Торжественное зажжение главной столичной новогодней елки и иллюминации в Тбилиси планируется 10 декабря.

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