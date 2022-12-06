Напряженные отношения между Киевом и Тбилиси перерастают в открытую полемику. Временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов сегодня публично напомнил грузинским властям о том, что Украина помогала стране в трудные времена, но сейчас в ответ грузинские власти игнорируют просьбу Киева о предоставлении ему генераторов и трансформаторов. Полемика разгорелась на фоне гибели пятерых грузинских добровольцев в Бахмуте, в память о которых в Тбилиси прошла акция солидарности.

Огромную черную ленту с фотографиями всех 33-х погибших в Украине грузинских добровольцев активисты движения «Сирцхвилиа» (Позор) подготовили с утра. А в восемь вечера они собрались на проспекте Руставели, чтобы устроить молчаливую акцию солидарности и памяти. Их призыв к властям объявить сегодня день траура в связи c гибелью шестерых грузин под Бахмутом 2 и 3 декабря правительство «Грузинской мечты» проигнорировало. А после того, как накануне премьер-министр назвал погибших «бедными ребятами», а власти обвинили оппозиционное «Нацдвижение» в их рекрутировании, активисты «Сирцхвилиа» направились к зданию правительства и спустили на нем флаг. И сегодня траурное шествие пройдет под слоганом: «Не скорбит правительство, скорбит народ». Говорит активист Нодар Рухадзе:

«Мы вчера спустили государственный флаг Грузии, хотя это должно было сделать правительство. Наш главный посыл: если государство не скорбит, будет скорбеть грузинский народ. Настало время взять инициативу в свои руки. Этим мы хотим сказать, что стоим рядом с семьями погибших героев, они не одни, мы едины, и вся Грузия сегодня скорбит вместе с ними».

«Почему нельзя было открыть в эти дни хотя бы улицу в память о погибших в Украине героях?» – обратился к властям с вопросом временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов.

Но это было не единственное его громкое заявление в адрес правящей партии. По словам дипломата, еще месяц назад Киев обратился к Тбилиси с просьбой предоставить генераторы и трансформаторы, которые были уничтожены Россией на главных инфраструктурных объектах. Но ответа до сих пор нет.

«Украине сейчас крайне необходима помощь в восстановлении электроэнергетической системы. Речь идет о генераторах и трансформаторах, чтобы обеспечить освещение больниц, домов и школ. Кремлевские нелюди и палачи искренни в своих намерениях – они хотят уничтожить украинцев холодом. Месяц назад мы обратились к правительству Грузии с соответствующей просьбой, но, к сожалению, по сей день положительного решения не принято».

Украинский дипломат также напомнил, что во время войны в Абхазии в 1993-м году и августовской войны в 2008-м Украина оказывала Грузии военно-техническую и политическую помощь. И неудивительно, по словам Касьянова, что Украина, особенно в первые дни войны, просила и ждала помощи от Грузии, в том числе и в виде оружия.

Там же украинский дипломат отметил:

«Кроме того, мы отвергаем любые обвинения Украины в том, что она пытается втянуть Грузию в войну с Российской Федерацией. Мы очень обеспокоены постоянными обвинениями и спекуляциями на эту тему во внутренней политике Грузии», – сказал Касьянов.

Он также выразил обеспокоенность по поводу состояния здоровья гражданина Украины, бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в заключении.

Опровержение Касьянова о том, что Украина не пытается втягивать «братскую Грузию в войну», в правящей «Грузинской мечте» сочли подтверждением именно этого. Лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе интерпретировал заявления украинского дипломата не как отчаянный зов к помощи и поддержке, а как нанесение вреда грузинской государственности:

«Они хотят, и это прямо сказал Касьянов, чтобы Грузия выступала как сторона в вооруженном конфликте, то есть в войне. Быть стороной в оккупационной войне России не укладывается в интересы Грузии. И мы сохраним мир».

Мдинарадзе не забыл сказать, что на политическом уровне Грузия поддерживает Украину, оказывает посильную и больше гуманитарную помощь, но не может предоставить вооружение из-за того, что Грузия сама рискует и не может стать стороной в этом конфликте.

На фоне войны в Украине представители правящей силы, особенно премьер-министр Ираклий Гарибашвили, без стеснений нахваливают свою «разумную политику, благодаря которой в Грузии воцарились мир и беспрецедентный экономический рост». Что же касается помощи Украине, то в мае Ираклий Гарибашвили на международной донорской конференции высокого уровня в Польше заявил, что Грузия отправила ей 500 тонн гуманитарной помощи, выделила к тому времени семь миллионов долларов для помощи беженцам из Украины и что до конца года выделит еще семь миллионов долларов. В августе Тбилисская мэрия сообщила, что больше не будет оплачивать гостиничные номера украинским беженцам, но государство им ежемесячно будет выделять 300 лари.

В последнее время власть об оказании помощи Украине общество не информирует. Зато часто вступает в публичную полемику с представителями украинских властей, обвиняя их вместе с неназванными ими западными партнерами в подстрекательстве Грузии к войне и в попытке открыть второй фронт. Об этом вспомнил и обвинил внутриполитических оппонентов накануне премьер-министр Гарибашвили, выражая соболезнования семьям погибших. О том, что «Нацдвижение», именуемое им партией войны, рекрутирует добровольцев из Грузии в Украину, заявил сегодня и Мамука Мдинарадзе.

Такая интерпретация намерений грузинских добровольцев воевать на стороне Украины возмущает многих. Свое недовольство высказывают и сами бойцы в комментариях грузинским СМИ.

Позорными называет реакцию власти и слова Ираклия Гарибашвили по поводу смерти грузинских добровольцев эксперт по вопросам безопасности, беспартийный депутат Теона Акубардия. Она недоумевает, как можно так нивелировать идею за «борьбу против общего врага» и грузинскую традицию разделять горе. Грузия вполне может оказать военно-техническую помощь Украине, считает Теона Акубардия:

«Речь не идет о летальном оружии. К примеру, ВПК «Дельта» выпускает бронетранспортеры «Дидгори», оснащенные под скорую помощь для вывода раненных с поля боя. Можно же было хотя бы одну такую машину отправить в Украину? Или же возьмем генераторы и трансформаторы, когда речь идет о том, чтобы работали больницы, школы, детсады, которые остались без света из-за целенаправленных атак России. Неужели у нас нет ресурсов, чтобы хотя бы 10 генераторов отправить? Это зависит от политической воли власти, которая не хочет раздражать Россию. Эта риторика власти заставляет меня думать, что Грузия оккупирована не на 20%, мы Россией оккупированы на все 100%, потому что выступить против России даже на словах для «Грузинской мечты» является серьезной проблемой».

Что самое досадное для Теоны Акубардия, как и для многих наблюдателей в Грузии, это то, что ради узкопартийных интересов и сохранения власти правящая сила продолжает раскалывать общество и повышает градус поляризации.

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