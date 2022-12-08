Лидер «Грузинской мечты» заявил, что в стране «физически нет» генераторов для Украины

Лидер правящей партии Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что у правительства нет тех генераторов и трансформаторов большой мощности, которые у него просит Киев, сообщает агентство «Новости-Грузия».

О том, что власти Грузии уже месяц ждут ответ Тбилиси на просьбу о поставках оборудования, которое поможет справиться с энергокризисом после российских обстрелов, заявил на днях на брифинге временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов.

«Люди думают, что Украина просит простые «движки». Но речь идет о генераторах большой мощности, которых в Грузии физически нет», - заявил Кобахидзе.

При этом он привел в пример футбольный клуб «Реал Мадрид» и сказал, что с оборотом в несколько миллиардов он смог передать Украине в общей сложности только 20 таких генераторов. Кобахидзе также сказал, что теоретически «Грузия может купить генераторы в другой стране и отправить их в Украину», но не уточнил, будет ли это сделано. Одновременно лидер правящей партии сказал, что правительство Грузии оказало гуманитарную помощь украинскому народу в очень большом объеме и «полно решимости» это продолжать.

Ранее премьер-министр Грузии заявил, что правительство рассмотрит вопросы дополнительных поставок гуманитарной помощи, но не уточнил объемов и в чем она будет заключаться.

Тем временем гражданская инициатива в рамках акции «Поділися світлом» объявила, что за восемь дней собрала деньги на 200 малых генераторов для отправки в Украину. Деньги перевели 1176 граждан Грузии, еще девять человек доставили сами генераторы и сбор продолжается до 12 декабря, генераторы планируется доставить в Киев к 24 декабря.

С приближением зимы Россия сделала главной целью своих атак энергетическую систему Украины. Во многих городах Украины нет света и тепла. При этом в Киеве зимой ожидаются температуры до -17, -20 градусов. Местные власти создают пункты обогрева, где есть кипяток, можно зарядить мобильные телефоны и получить первую медицинскую помощь.

Генераторы и трансформаторы для Украины в эти дни отправляют из многих стран. Европарламент запустил кампанию «Генераторы надежды», которая уже охватила более 200 крупных европейских городов.