ЕС утвердил непризнание паспортов РФ, выданных «на сепаратистских территориях Грузии»

Совет Европейского Союза принял окончательное решение о непринятии российских проездных документов, выданных «в оккупированных Россией регионах Украины или на сепаратистских территориях Грузии». Об этом говорится в заявлении Совета.

«Продолжающаяся агрессивная война России против Украины является вопиющим пренебрежением международного порядка, основанного на правилах, и ставит под угрозу европейский мир и безопасность. Решение Совета является еще одним доказательством того, что мы твердо стоим на стороне Украины. Мы никогда не признаем незаконную аннексию ее территории Россией и вновь утверждаем право Украины на освобождение всех оккупированных территорий и восстановление полного контроля над ними», – заявил Вит Ракушан, министр внутренних дел председательствующей в ЕС Чехии.

В ЕС заявили, что решение о непризнании паспортов является ответом на «неспровоцированную и необоснованную военную агрессию России против Украины и российскую практику выдачи российских заграничных паспортов жителям оккупированных регионов». Оно также стало «следствием одностороннего решения России признать независимость грузинских территорий Абхазии и Южной Осетии в 2008 году».

В заявлении указано, что речь идет не только о документах, выданных, к примеру, в Сухуми и Цхинвали, а также о документах, которые выданы «там проживающим лицам».

«Российские проездные документы, выданные в оккупированных Россией регионах Украины или на сепаратистских территориях Грузии или там проживающим лицам, не будут приниматься в качестве действительных проездных документов для получения визы или пересечения границ Шенгенской зоны. Российские проездные документы, выданные в этих регионах, уже не признаются или находятся в процессе непризнания государствами-членами ЕС. Это решение направлено на выработку общего подхода, обеспечение надлежащего функционирования внешней границы и общей визовой политики и сохранение безопасности государств-членов ЕС», – сказано в заявлении.

Ранее решение не признавать паспорта и другие проездные документы, выданные Россией «в незаконно оккупированных регионах Украины и Грузии», утвердил Европейский парламент. Европарламент отметил, что решение не затронет граждан, которые спасаются от конфликта в Украине – они по-прежнему смогут въехать в ЕС по гуманитарным соображениям.

Возможный запрет российских паспортов может сказаться на работе международных и неправительственных организаций в Абхазии – в частности, на проектах, которые финансирует Брюссель. Об этом заявил министр иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба.