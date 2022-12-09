На форуме в Москве выступили за отмену виз для граждан Грузии

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в четверг, что сейчас "не идёт речи" о присоединении к России новых территорий, как он выразился, в районе проведения специальной военной операции (речь идёт об Украине).

Песков в общении с журналистами прокомментировал сделанные накануне высказывания Владимира Путина о том, что значимым результатом военной операции против Украины стало присоединение новых территорий. Путин имел в виду четыре области Украины, частично оккупированные российскими властями, об аннексии которых объявила Москва. Аннексию не признали ни Украина, ни подавляющее большинство других стран.

В Киеве слова Путина назвали подтверждением того, что война с самого начала замышлялась Россией как агрессивная и захватническая.

Пескова спросили о том, не собирается ли Россия аннексировать ещё и другие территории. Пресс-секретарь Кремля ответил, что речи об этом не идёт, оговорившись: "По крайней мере, никаких заявлений на этот счёт не было". При этом он добавил, что "в ряде новых регионов Российской Федерации есть оккупированные территории, которые предстоит освободить". Имеются в виду, очевидно, подконтрольные сейчас Украине районы Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

При этом сами представители российских властей, включая Пескова, ранее не могли чётко ответить, где сейчас, по версии Москвы, должна проходить российская граница. Российские войска недавно сдали город Херсон – столицу Херсонской области, а Запорожье – столица Запорожской области – вообще не было под их контролем, и там даже не проводился так называемый референдум о вступлении в состав России. Город Снигирёвка Николаевской области, который российские власти провозгласили своим, на картах Минобороны РФ обозначается как украинский, и так далее.

Комментаторы обратили внимание на то, что Путин назвал аннексию территорий важным результатом войны, в то время как, начиная её, он называл другие цели. По словам Пескова, Россия по-прежнему стремится к так называемой денацификации и демилитаризации Украины, а также к "защите людей, которые живут на юго-востоке Украины, которые живут на Донбассе". При этом ни о каком юго-востоке Путин, объявляя о вторжении в Украину, не говорил.

Российское вторжение в Украину началось 24 февраля. К началу декабря российские войска отступили со значительной части территории страны, включая весь север Украины, Харьковскую область, часть Херсонской и Донецкой областей. Украинские власти заявляют, что целью войны для Киева является полное освобождение её территории в международно признанных границах.

В России ряд сторонников Кремля, в том числе и официальные лица, заявляют, что Москва должна ставить перед собой цель оккупации всей Украины или её значительной части, ликвидации украинского государства и аннексии его территории.