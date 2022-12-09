Неделя началась с тревожной новости от Службы госбезопасности Абхазии. СГБ сообщала об оперативно-розыскных мероприятиях по проверке информации о возможной террористической угрозе, призвала к спокойствию и бдительности. Следом за этим стало известно о проверке школ саперами и собаками, об опечатывании их на ночь и проведении занятий по учебной тревоге. Родители проявили бдительность, и численность учащихся в школах существенно уменьшилась. При этом отделы образования и само Министерство просвещения сохраняли полное спокойствие. Никто из чиновников не посчитал нужным что-то объяснить общественности. В информационных ресурсах Министерства просвещения никакой информации о происходящем не содержалось – большую часть информационного пространства, как и прежде, занимает реклама российских вузов и участие министра в официальных церемониях.

Следует отметить, что информацию об угрозе раньше официальных структур сообщил анонимный ресурс. К сообщению прилагалась аудиозапись некоего анонимного источника, который вещал о том, что силовые ведомства переведены в режим усиленной боевой готовности, охраняются места скопления людей и силовикам известны личности террористов. А сегодня стало известно, что военной прокуратурой за незаконное хранение оружия задержан сотрудник силового ведомства. После чего силовики и были переведены на казарменное положение. Кстати, сообщение об усиленных патрулях прозвучало и на совещании МВД, правда, причина указывалась иная – рост дорожно-транспортных происшествий. Связаны ли все эти события друг с другом, остается только гадать.

Удивляет, что при угрозе террористических актов в стране в Абхазию один за другим приезжают и прилетают высокопоставленные российские политики, которые занимаются лоббированием вопроса о передаче в собственность России пицундской госдачи, подыскивают для покупки объекты госсобственности. Да и сам президент, встречавшийся недавно с сотрудниками СГБ, интересовался не столько террористической угрозой, сколько мнением чекистов о все той же госдаче. Тех, чье мнение его не устроило, обещал уволить. Конечно, информация получена из неофициальных источников, но времена у нас настали такие, что люди отказываются говорить, опасаясь лишиться должности.

О том, что несогласие с курсом Аслана Бжания чревато последствиями, подтверждает отставка на этой неделе председателя комитета по делам молодежи и спорта Джамала Губаз. Совсем недавно президент награждал его за успехи в работе орденом «Чести и Славы» и вдруг лишил должности. Причиной увольнения стало несогласие главы комитета с передачей госкомитету по приватизации для продажи частной компании объекта, который находится в ведомстве данной структуры – спортбазы в Эшера. Знаменитая советская спортбаза, на которой тренировали олимпийцев, значительно пострадала в период грузино-абхазской войны, так как находилась на линии боевых действий. Многие годы власти Абхазии вели переговоры о ее восстановлении. Бжания же решил просто продать ее бывшему губернатору Краснодарского края Александру Ткачеву. Но Джамал Губаз не согласился и поплатился за свою принципиальность должностью. 9 декабря СГБ пригласила его на опрос. Губаз отказался.

На увольнение председателя комитета по молодежи и спорту прореагировали две общественные организации – экспертный фонд «Аамта» и оппозиционная организация «Аидгылара». В их заявлении говорится, что речь шла о продаже объекта очередному другу президента. Экспертный фонд критикует кадровую политику Аслана Бжания, который определяет степень компетентности чиновника «готовностью кивнуть президенту в «важнейшем деле» повальной распродажи имущества народа». Общественность, эксперты и оппозиция отмечают, что продажа объектов госсобственности осуществляется в условиях полной закрытости и тотального давления на чиновников, которые боятся журналистов, как черт ладана.

Это утверждение подтверждается и еще одной информацией – о продаже сухумского аэропорта. Судя по заявлениям премьер-министра российским СМИ, у них уже есть «инвестор», но его имя держится в тайне не только от общественности, но и от руководства аэропорта.

И совсем уже смешная тайна – цена на перетоки электроэнергии из России. Условия российско-абхазского договора, на основании которого Россия поставляет электричество в Абхазию, неизвестны даже главе государственной энергетической организации «Черноморэнерго» Зурабу Багапш. Во всяком случае, он так заявлял до 8 декабря.

Однако на заседании парламентского комитета в минувший четверг представитель Минэкономики Теймураз Миквабия сообщил депутатам, что электроэнергия поступает из России бесплатно, что, естественно, вызывает вопросы, связанные с обоснованностью повышения тарифов на электричество более чем в два раза. Депутаты высказали свое недовольство очередным повышением тарифов с 1 января, а бывший директор «Черноморэнерго» Резо Зантария в очень жесткой манере указал на непрофессиональные действия регулятора – Минэкономики – как в кадровых вопросах, так и в вопросах, связанных с установлением тарифов. Он назвал людей, готовивших постановление по тарифам, двоечниками и заявил, что оно невыполнимо в условиях отсутствия приборов учета. На резкий тон и жесткие характеристики в адрес Министерства экономики отреагировали несколько депутатов, покинувших комитетское заседание в знак протеста. В парламенте прозвучало и заявление о необходимости моратория на поднятие цен на электричество.

Однако заседание было посвящено не столько «разбору полетов» в области энергетики, сколько попыткам парламента заложить в бюджет средства на установку приборов учета, без которых нет никакого смысла в поднятии тарифов. Депутаты отмечали, что данные средства должны иметь целевое назначение, чтобы их снова, как это уже бывало, не направили на «иные нужды».

Пока депутаты и общественность спорят и требуют наказать виновных за кризис в энергетике, страна живет в режиме постоянных отключений электричества, а, следовательно, и воды. С 7 декабря введен график веерных отключений – по четыре часа в сутки. Это официально, а еще электричество отключается неофициально.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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