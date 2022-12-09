Полемика между грузинскими добровольцами в Украине и лидерами «Грузинской мечты» продолжается. Теперь власть не согласна с мнением оппонентов о том, как чтить память. Зато она все-таки согласились отправить в Украину генераторы. Однако и это не снизило накала страстей, вызванных ответом главы партии власти Ираклия Кобахидзе на вопрос «является ли Россия общим врагом Грузии и Украины?»

Об использовании ненормативной лексики в интернет-полемике лидера парламентского большинства Мамуки Мдинарадзе с грузинскими добровольцами сообщила с утра ТВ «Пирвели». В эфире телекомпании неназванный боец рассказал, что добровольцы хотели узнать у Мдинарадзе, почему «Грузинская мечта» стала угрожать им лишением гражданства из-за участия в боевых действиях в Украине против Российской армии:

«Мдинарадзе не сможет отобрать у меня ни гражданства, ни паспорта Грузии. И этот грузинский флаг ты не сможешь у меня отнять, вот что я скажу тебе, заяц», – обратился к Мдинарадзе грузинский боец в балаклаве.

В «Грузинской мечте» не стали отрицать факт этого неприятного разговора, но всю ответственность за него возложили на «Нацдвижение» и подосланных «ими провокаторов».

Аморальными сочли там и «действия некоторых политиков», которые пытаются отнять у граждан счастливый Новый год и связанные с ним праздники. Об этом говорится в заявлении тбилисской мэрии, в котором объясняется решение перенести временную конструкцию с фотографиями погибших под Бахмутом в начале декабря добровольцев с площади Свободы на площадь Героев у мемориала погибшим в боях за территориальную целостность Грузии. Не сочли уместным в мэрии оставить фотографии погибших, которые активисты установили на проспекте Руставели перед зданием парламента.

В разгоревшихся в соцсетях дискуссиях некоторые вздыхала с облегчением: «хоть не выбросили фотографии, а перенесли на почетное место». Другие недоумевали: «зачем нужно было это делать, чем фотографии погибших помешали бы иллюминации или новогодней елке?» Позицией «Грузинской мечты» недовольна и лидер «Дроа» Элене Хоштария:

«У нас пророссийское правительство, потому оно так обращается с памятью, фотографиями погибших, их семьями. Получается, эти ребята не погибли, российская империя не убила их? Или мы прячем все это, не замечаем? Каждый должен встречать Новый год, но это не значит, что нужно прятать фотографии погибших героев».

«Пусть черными лентами они офис «Нацдвижения» обвязывают», – накануне в ночном эфире ТВ «Имеди» заявил глава партии власти Ираклий Кобахидзе. Он напомнил, что благодаря его партии в Грузии мир, а значит, Тбилиси – город мира, как гласит новогодний слоган столицы, который его оппоненты хотят сменить на «город солидарности». Но их мнение, как и мнение оппозиционера Хоштария, а также временного поверенного в делах Украины в Грузии Андрея Касьянова, лидера «Грузинской мечты» не интересует. Особенно в том, что, по их мнению, «Грузия должна до конца идти с Украиной в этой борьбе против России».

Кобахидзе надеется, что погибшие грузинские добровольцы боролись за идею, а не за деньги, и указывает, что «никакой особой помощи» Украина во время августовской войны в 2008-м не оказывала. Но не это возмутило оппонентов так, как его ответ на вопрос журналиста в парламенте: «Является ли Россия общим врагом Грузии и Украины?» Кобахидзе повторил несколько раз:

«Я вхожу в анализ, а вы мне говорите: враг или нет, друг или кузен. Это непростой вопрос. Непростой вопрос, непростой вопрос. Есть простые клише, шаблоны, термины, которыми радикальная оппозиция старается довести Грузию до второго фронта».

Ни слова об оккупированных территориях Грузии и Украины Кобахидзе не сказал, чем вызвал шквал критики. Депутат «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе ответил Кобахидзе:

«Если председателю правящей силы нужно задуматься перед тем, как ответить, является Россия врагом или нет, – значит, он сам коллаборационист. И в это время он нападает на тех ребят, которые борются за свободу Грузии, за свободу Украины. Прямо можно сказать: поражение российской армии в Украине создает предусловия для победы Грузии. Деоккупация в Украине создает благоприятные условия для деоккупации Грузии. И то, что сегодня они хвалятся миром, этот мир принесен именно этими ребятами добровольцами, а не коллаборационистской политикой «Грузинской мечты».

На этом фоне новость о том, что по распоряжению премьер-министра Ираклия Гарибашвили власти согласились отправить в Украину генераторы, критики восприняли как вынужденный шаг в ответ на усилия грузинских активистов, которых тот же Кобахидзе обвинил в попытке ввести общество в заблуждение – что активисты собирают деньги на простые «движки», а Украина запросила генераторы большой мощности, каковых у Грузии нет. Но средства потом все-таки нашлись, видимо, под общественным давлением. И, возможно, европейским: накануне президент Европарламента Роберта Меццола на своей странице в Twitter c гордостью сообщила, что, благодаря мобилизованности евроструктур и политиков, в Украину отправляется первая партия генераторов в рамках кампании «Генераторы надежды».

В отличие от европейских политиков и власти, «Грузинская мечта» не захотела присоединиться к кампании грузинских активистов «Поделись светом» и продемонстрировать единство народа и власти в солидарности с Украиной.

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