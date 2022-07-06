Ираклий Кобахидзе не отказал себе в логике

В продвижении российской пропаганды и антиевропейских настроений обвинили сегодня главу «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе. Накануне в интервью Общественному вещателю он повторил тезис «Грузинской мечты» о том, что Запад принуждает Грузию ввязаться в войну и что тогда ей будет гарантирован статус кандидата в ЕС. Риторика власти укрепляет многих наблюдателей в подозрении, что она готова свернуть с европейского пути. В Институте грузинской политики рассматривают целых четыре варианта развитии событий в стране.

«Почему вы сеете нигилизм, утверждая, что без войны Грузия не получит статус кандидата? Это разве не нарратив российской пропаганды?» – засыпали вопросами журналисты Ираклия Кобахидзе, председателя «Грузинской мечты» утром в парламентском фойе. Этот вопрос не давал многим покоя со вчерашнего позднего вчера. В часовом интервью Общественному вещателю глава правящей партии хотя и обещал сделать все для выполнения 12 условий Брюсселя для получения Грузией статуса кандидата в ЕС, но более охотно он развивал мысль о том, что в ЕС вопрос статуса привязывают к войне. Будет в Грузии война – будет ей статус кандидата в декабре. Не стал отказываться от своих слов Кобахидзе и сегодня. Он призывал журналистов согласиться с его логикой, простой, по его мнению, и ссылался на неуточненные «заявления европейских лидеров» и «неправильный подход» в предоставлении статуса: Украине и Молдове – да, Грузии – нет:

«Именно из-за войны (европейские лидеры) предложили ей (Украине) сделать заявку, и из-за войны предоставили статус кандидата на членство в ЕС. Это не мое заявление – это заявление лидеров ЕС. Именно поэтому мы можем вынести очень простое логическое заключение: если бы Грузия была или оказалась завтра в той же ситуации, в которой была и находится Украина, в этом случае, естественно, ей был бы гарантирован статус кандидата. Но у нас очень большая надежда на то, что без этого мы в декабре сможем получить статус кандидата».

В большие надежды Кобахидзе журналисты не поверили и стали задавать уточняющие вопросы, но Кобахидзе не отступал от о своей простой логики:

«Вы что, не понимаете содержащуюся в заявлениях (лидеров ЕС) логику? Если Грузия завтра ввяжется в войну, она гарантировано получит статус кандидата, сначала это подтвердите, что вы понимаете эту логику», – стал добиваться согласия журналистов Кобахидзе.

Однако факты мешают следовать логике Кобахидзе. Не европейские лидеры, а президент Украины Владимир Зеленский обратился к ЕС с призывом в срочном порядке рассмотреть заявку Киева 28 февраля на 4-й день вторжения России в Украину.

Тогда же Европейские лидеры публично признавали, что это предложение было неожиданным и непервоочередным. Президент Франции Эммануэль Макрон 11 марта заявил, что ЕС не может экстренно принять Украину в ЕС.

О том, что несмотря на войну Украине придется осуществить необходимые для этого реформы, неоднократно заявляла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Наши стандарты и условия процесса вступления в ЕС должны быть соблюдены, не будет ни «Джокера», ни «короткого пути», – когда Урсула фон дер Ляйен произносила эти слова 2 июня на ежегодном Форуме по глобальной безопасности в Братиславе, в зале сидела и грузинская делегация во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили.

Кроме того, европейские лидеры, как и послы США и ЕС в Грузии, неоднократно опровергали утверждения представителей «Грузинской мечты» о том, что Запад толкает Грузию к войне.

Возвращение Кобахидзе к теме войны многих возмутило еще и потому, что всю последнюю неделю представители власти, в том числе и премьер-министр Ираклий Гарибашвили, смягчив риторику, заверяли тех же лидеров ЕС и НАТО, что Грузия будет следовать всем рекомендациям, даже представили график выполнения названных 12 условий ЕС. К тому же было ожидание, что тему заинтересованности Запада, а также оппозиции, которую «Грузинская мечта» называет радикальной, и НПО, которые власть считает аффилированными с оппозицией, будет прерогативой ушедших с этой целью из партии власти депутатов Созара Субари, Михаила Кавелашвили и Дмитрия Хундадзе.

Поразило многих в интервью лидера «Мечты» и то, что в течение часа он ни слова не сказал о солидарности с Украиной и не осудил российскую интервенцию. А пожелания Кобахидзе о конце войны в Украине выглядели цинично:

«Пока продолжается война в Украине, у нас есть определенные неудобства с нашими партнерами, но не буду входить в детали. Как только завершится война в Украине, эти неудобства станут намного меньше. И надеемся, что никто не будет злопамятствовать о том, что Грузия не стала частью этого военного конфликта».

В течение всего дня Ираклия Кобахидзе оппозиционеры обвиняли в дезинформации, а всю правящую партию – в нежелании следовать европейским перспективам Грузии. Один из лидеров «За Грузию» Натия Мезвришвили, следуя также простой логике, заключила:

«На все это есть один простой ответ: Ираклий Кобахидзе ведет обыкновенную российскую пропаганду. Так же, как и те трое депутатов, которые ради этого покинули «Грузинскую мечту». После его заявлений у меня есть ожидания, что очень скоро Кобахидзе примкнет к этим троим, но уже от имени «Грузинской мечты».

Тем не менее в партии «За Грузию», у которой шесть парламентских мандатов, готовы принять участие в запланированной «Грузинской мечтой» встрече по выполнению первого пункта брюссельских рекомендаций о деполяризации. В «Нацдвижении», «Лело» и «Стратегии Агмашенебели» после очередных изречений Кобахидзе еще больше усомнились в смысле этой встречи.

Такие заявления представителей правящей партии делают весьма расплывчатой надежду на то, что «Грузинская мечта» сдержит слово и до конца года выполнит 12 условий для получения статуса кандидата на членство в ЕС, говорит аналитик грузинского Института политики Шота Какабадзе, один из авторов аналитического доклада: «Грузия на перепутье: четыре возможных сценария после решения Евросовета».

Версия о благополучном исходе в документе значится под номером два. Первая – о наихудшем сценарии, который, по словам Какабадзе, заключается в следующем.

«Остается опасность, что существующий политический тупик сохранится и власти не станут исполнять эти рекомендации. В этом случае усилится общественный протест, будут более широкомасштабными акции протеста, а власть будет предпринимать еще более репрессивные шаги для сохранения полномочий. В ответ могут последовать западные санкции, уход в международную изоляцию и поиски альтернативных направлений. Ими могут оказаться в первую очередь Россия, возможно, Китай. В конечном счете, Грузия может оказаться за железным занавесом, который отделит ее от либерального Запада», – сказал Шота Какабадзе в эфире грузинской службы Радио Свободы.

Поскольку грузинская политика не всегда прогнозируема, аналитиками рассматривается также версия, что «Грузинская мечта» все-таки согласится на создание технического правительства, как настаивают организаторы проевропейских акций «Домой, в Европу».

И четвертая: все эти реформы, необходимые для получения статуса кандидата, растянутся до 2024 года и продолжатся после намеченных на это время парламентских выборов. Об этой версии говорил накануне в интервью и лидер «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, предположив, что Грузия в таком случае стала бы членом ЕС в 2032-2034 году, и это при условии, что у власти будет «Грузинская мечта».