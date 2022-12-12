Новости
Премьер Грузии: основным инвестором порта Анаклия будет государство
Основным инвестором при строительстве глубоководного порта Анаклия будет государство, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. По его словам, других инвесторов выявит международный конкурс.
«По нашему решению, порт Анаклия будет построен с участием государства, где государству будет принадлежать 51 процент. (По остальной доле) мы объявим международный конкурс и выберем компании–партнеры», – сказал Гарибашвили на заседании правительства.
По его словам, проект сейчас заброшен, Анаклия приведена в запустение, что «категорически неприемлемо».
- Правительство Грузии объявило о разрыве контракта с «Консорциумом развития Анаклия» 9 января 2020 года. Причиной стало невыполнение обязательств по развитию проекта. При этом основатели консорциума Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе в 2019 году были обвинены в отмывании денег. Уголовное преследование они связывали со строительством порта и попыткой изолировать их от политических процессов. Хазарадзе и Джапаридзе позже основали партию «Лело» и на парламентских выборах 2020 года получили 3.15% голосов избирателей.
- В конце ноября текущего года СМИ сообщали, что завладеть портом Анаклия, возможно, пытается проживающий в России бизнесмен грузинского происхождения Давид Хидашели.
Другие новости дня
Перекрыта дорога, связывающая Нагорный Карабах с Арменией
Сегодня с утра перекрыта дорога, связывающая непризнанный Нагорный Карабах с Арменией. Ранее подобный инцидент был зафиксирован 3 декабря – тогда дорога была разблокирована спустя несколько часов.
По версии Баку, представители азербайджанских неправительственных организаций проводят в окрестностях города Шуша (армянское название – Шуши), возле поста российских миротворцев акцию протеста. Представители государственных органов Азербайджана заявляют о «незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых» на территории, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, и хотят, чтобы специалисты были допущены на месторождения для «предварительного мониторинга» ситуации.
Участники сегодняшней акции требуют прибытия на место командующего российскими миротворцами Андрея Волкова, на территории устанавливаются палатки.
По версии Информационного штаба самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики, автомагистраль сегодня перекрыла «группа азербайджанцев в гражданской одежде, вновь ссылаясь на экологические причины». Местные власти считают, что это –«очередная провокация», цель которой – «запугать народ Арцаха (Нагорный Карабах – ред.).
Отметим, что 10 декабря группа азербайджанцев пыталась попасть на территорию медно-молибденового месторождения Демирли (армянское название – Кашен). По информации армянских СМИ, азербайджанцы прибыли на шахту с помощью российских миротворцев, однако «охрана шахты остановила их автоматами, их не пустили, и им не удалось проникнуть на территорию шахты».
МИД Азербайджана передал российской стороне ноту в связи с инцидентом, требуя «обеспечить доступ представителей Азербайджана к указанным месторождениям».
Сегодня же премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на форуме «Против преступления геноцида» в Ереване заявил, что «Лачинский коридор – это коридор для предотвращения геноцида». По его словам, «Азербайджан действительно готовит геноцид в Нагорном Карабахе».
- Конфликт между Баку и Ереваном о принадлежности Нагорного Карабаха длится много лет. В ходе войны начала 90-х годов ХХ века армянские сепаратисты заняли азербайджанские территории, на которых проживает преимущественно армянское население. Тогда погибли около 30 тысяч человек. Дипломатическим путем урегулировать конфликт не удалось, и в сентябре 2020 началась новая война. Она продлилась шесть недель и закончилась подписанием соглашения о прекращении огня при посредничестве России.
- По соглашению, отдельные территории Нагорного Карабаха и семь смежных районов были возвращены Азербайджану. В регионе размещены, по некоторым оценкам, 2000 российских миротворцев.
- Новый маршрут Лачинского коридора, связывающего Армению с Нагорным Карабахом, был задействован в конце августа. На дороге дислоцируются российские миротворцы.
Джо Байден: усиление ПВО Украины является приоритетом США
Укрепление противовоздушной обороны Украины является приоритетным направлением в предоставлении оборонной помощи со стороны США, заявил президент Джо Байден во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, отмечается в заявлении Белого дома.
Кроме этого, американский президент напомнил о выделении Вашингтоном $53 млн на поддержку энергетической инфраструктуры Украины и пообещал в дальнейшем оказывать экономическую и гуманитарную помощь, а также постараться «возложить на Россию все расходы за ее агрессию».
Зеленский во время разговора с президентом Байденом поблагодарил его за «беспрецедентную» помощь, предоставленную Украине после вторжения российских войск.
«Я поблагодарил [Байдена] за беспрецедентную оборонную и финансовую помощь, которую США оказывают Украине, – написал Зеленский в своем телеграм-канале. – Эта помощь не только способствует нашим успехам на поле боя, но и поддерживает стабильность украинской экономики».
Также украинский президент написал, что Киев «скоординировал свои позиции с Америкой» в преддверии саммита «большой семерки». Встреча пройдет 12 декабря в онлайн-формате, Украина примет в ней участие. По словам Зеленского, по итогам саммита «будут новости».
С октября 2022 года российские войска систематически подвергают энергосистему Украины ракетным атакам и ударам беспилотников, что приводит к отключению электричества и тепла у миллионов жителей страны. Поставить Украине ПВО обещали Германия, Великобритания, США и другие страны. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждал, что системы доставят в страну до конца года.
Девятого декабря американская администрация сообщила о выделении дополнительных боеприпасов и оборудования на сумму $275 млн, в том числе на системы для противодействия беспилотным летательным аппаратам.
Зеленский ввёл санкции против семи видных деятелей УПЦ
Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье подписал указ, которым утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против семи видных деятелей Украинской православной церкви.
Среди попавших под санкции - четыре митрополита УПЦ, церкви, которая в мае нынешнего года заявила о своей полной независимости от Московского патриархата, однако ряд представителей которой, как утверждают власти Украины, продолжают вести пророссийскую деятельность.
В санкционный список внесены митрополиты Запорожский и Мелитопольский Лука (Андрей Коваленко), Луганский и Алчевский Пантелеймон (Василий Поворознюк), Бориспольский и Броварской Антоний (Иван Паканич), Черновецкий и Буковинский Мелетий (Валентин Егоренко). Также в нём архиепископ Константиновский Паисий (Виктор Шинкарёв), настоятель Свято-Успенского кафедрального собора в Херсоне Александр Фёдоров и настоятель Мелитопольского Свято-Савинского мужского монастыря Александр Прокопенко.
Митрополит Луганский и Алчевский Пантелеймон, в частности, присутствовал в Москве на церемонии по случаю аннексии четырех украинских областей Россией. УПЦ не осудила эти действия своего иерарха. Там же присутствовал и настоятель собора в Херсоне. Настоятель Мелитопольского монастыря, как утверждается, сотрудничает с назначенными Россией властями в аннексированном Мелитополе.
"Мы делаем все для того, чтобы государство-агрессор не имело ни одной ниточки, за которую оно могло бы дергать украинское общество", – заявил Зеленский в обращении, во время которого было объявлено о введении санкций против иерархов УПЦ.
В последние недели Служба безопасности Украины проводила обыски в различных храмах Украинской православной церкви и Киево-Печерской лавре. Утверждается, что была найдена, в частности, пророссийская литература. В УПЦ тогда призывали "не разжигать внутреннюю войну" и заявляли, что обвинения в коллаборационной деятельности в адрес некоторых священников являются "недоказанными и безосновательными".
Украинская православная церковь (ранее она называлась Украинская православная церковь (Московского патриархата), сокращенно УПЦ (МП) – Прим.РС) после начала войны объявила о своей самостоятельности от Русской православной церкви, однако устав, удостоверяющий это отделение, пока не был одобрен соответствующими регистрирующими органами в Украине. Тем не менее, церковь перестала использовать в своем названии указание на московский патриархат, как это было ранее. Литургическое общение с РПЦ при этом сохранилось.
Еще одна православная церковь, Православная церковь Украины, никак не связанная с Москвой, получила томос об автокефалии в Константинопольском патриархате.
В Верховной раде сейчас рассматриваются законопроекты о запрете деятельности церковных организаций, аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации.
Читинца оштрафовали за пересказ сна с Зеленским в инстаграме
Суд в Чите оштрафовал на 30 тысяч рублей Ивана Лосева за критику мобилизации, а также за пересказ своего сна с участием президента Украины Владимира Зеленского в инстаграме. Об этом сообщили Сибирь.Реалии в пресс-службе суда.
После того, как 21 сентября Владимир Путин объявил мобилизацию, владельцу сауны в Чите приснился сон, который он пересказал в инстаграме. В сторис Лосев написал: "Сегодня приснилось, что меня мобилизовали, привезли в какой-то подготовительный лагерь, и в этот момент туда врывается ВСУ во главе с Зеленским, всех скрутили, собираются расстреливать, и в этот момент Зеленский проходит мимо меня и говорит: "О, я твои сторисы в инсте видел, Слава Украине!". Я ему отвечаю: "Героям Слава!" Зеленский радостно стучит мне по плечу и говорит: "Так, его отпустите, всех остальных расстрелять". И вот мы с ним стоим, смотрим на все это, и я ему говорю: "А можно с вами селфи для инсты сделать?" Зеленский говорит: "Можно".
Суд признал Лосева виновным по статье о дискредитации армии России. Сам читинец не смог попасть на заседание, поскольку не был вовремя уведомлен о дате и начале слушания, уточнил редакции Лосев.
Как следует из копии материалов дела, страницу читинца в инстаграме 23 сентября изучили сотрудники ФСБ из Забайкальска, поселка городского типа в 400 километрах от Читы. В октябре материалы перешли в краевой Центр по противодействию экстремизму , а 7 декабря поступили в суд.
В материалах дела, по словам Лосева, было записано как минимум шесть оснований для возбуждения дела . "Я не представляю этого: эфэсбэшник лет 40 из Забайкальска сидел и с серьезным лицом перепечатывал мою сторис о том, как мне приснился Зеленский?! Это идиотизм, — прокомментировал свое дело Иван Лосев.
После российского военного вторжения в Украину и введения в марте штрафов за дискредитацию действий армии в суды поступило больше 5 тысяч протоколов по этой статье.
Тбилиси к открытию «второго фронта» призывали эмиссары из Польши – Анкваб
Абхазские власти «не теряют бдительности» в отношении Тбилиси, особенно на фоне данных о том, что эмиссары, в том числе из Польши, пытались открыть против России «второй фронт» в Грузии, заявил РИА Новости премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анкваб.
«Бдительность мы никогда не теряем ни в какой ситуации, тем более в сегодняшней. Особенно когда было много информации о том, что эмиссары из разных стран Европы, особенно из Польши, приезжали и инспирировали открывать второй фронт. Но, слава богу, пока этого не происходит», – сказал политик, отвечая на вопрос, наблюдаются ли сейчас какие-либо предпосылки к эскалации отношений с Тбилиси.
Анкваб отметил, что обстановка в регионе «всегда напряженная». В то же время он выразил уверенность, что в Тбилиси «много разумных людей, которые не допустят эскалации».
«Мы следим за теми процессами, которые там происходят в силу разных обстоятельств, и каких-то акций, которые нас бы тревожили, нет», – добавил он.
Анкваб назвал «важным фактором» посещение Грузии российскими туристами.
«Нас вдохновляет, что огромное число туристов из России в этом и прошлых годах посещали Грузию. Это тоже важный фактор. Я не говорю о тех, кто после начала специальной военной операции, решил спрятаться там, я говорю о туристах, которые целенаправленно едут отдыхать в Грузию», – сказал политик.
На вопрос, может ли в обозримой перспективе Абхазия стать частью РФ, Анкваб ответил:
«Разговоры по этому поводу были всегда. В 2008 году состоялось признание республики, и мы этим дорожим. Для РФ это безотзывное решение. Абхазия – маленькая страна, народ которой добился независимости, и хочет быть независимым суверенным государством. У нас это получается. Мы хотим быть лучше, и Россия нам в этом помогает, и будет помогать».
Анкваб прокомментировал планы о реконструкции сухумского аэропорта, добавив, что «транзит – интересная тема».
«Наша мечта – это конец 2024 года. Если дальше все хорошо будет складываться, то будет так. Пока прямых сообщений нет, что будет – посмотрим. Конечно, транзит – это несомненно интересная тема. Если она будет выгодна всем странам, которые могут этим транзитом пользоваться, то надо садиться и вести переговоры по этому поводу», – отметил он.
Анкваб также рассказал, что абхазское законодательство не устраивает российских инвесторов, заинтересованных энергетикой.
«Чтобы российский инвестор пришел, и ему должно быть понятно соответствующее законодательство, которое регулирует правовые отношения в сфере энергетики. Пока это законодательство не устраивает российских инвесторов, и мы работаем над его совершенствованием», – заявил он.
- Некоторые украинские политики призывали Грузию воспользоваться ситуацией в Украине и решить свои территориальные проблемы. Грузинские власти же заявляют, что планируют урегулировать территориальные конфликты лишь мирным путем. Ряд грузинских политиков также утверждает, что к войне Грузию призывает и Запад. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, западные политики и дипломаты это категорически опровергают.
- Абхазские власти при помощи российской стороны планируют восстановить сухумский аэропорт к 2024 году. Международная организация гражданской авиации (ICAO) не признает cухумский аэропорт в качестве международного, поскольку признает территориальную целостность Грузии. Небо над Абхазией не может быть открыто без разрешения грузинских властей, поскольку это нарушает международные нормы. ICAO аннулировала код аэропорта и с 2006 года изъяла информацию о нем из своих документов.
- Грузия и международные партнеры страны считают Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Российской Федерацией. Независимость этих самопровозглашенных государств признают лишь Россия, Никарагуа, Венесуэла, Сирия и Науру.
Мариам Бигвава вошла в тройку лучших на «Детском Евровидении»
Представительница Грузии Мариам Бигвава заняла третье место на конкурсе «Детское Евровидение-2022», сообщает Общественный вещатель.
Грузинская участница набрала 161 балл. Победителем «Евровидения» стал представитель Франции (с 203 баллами), а представительница Армении заняла второе место (с 180 баллами).
Польша и Армения присудили 12 баллов представительнице Грузии.
Сегодня грузинская участница конкурса выступила под номером 8. Победительница проекта «Ранина» Мариам Бигвава от имени Грузии на «Детском Евровидении» исполнила песню Гиги Кухианидзе «I Believe/Я верю».
Слетавший к Луне космический корабль «Орион» вернулся на землю
Американский космический корабль «Орион», слетавший в ходе испытательного полета к Луне, 11 декабря вернулся на Землю и приводнился в Тихом океане неподалеку от побережья Калифорнии в 20:40 по московскому времени. Трансляция велась в YouTube-канале НАСА.
Корабль был отправлен в космос 16 ноября. За три с половиной недели полета он пролетел на минимальном расстоянии у Луны, пройдя над местом посадки космического корабля «Аполлон-11» в 1969 году, облетел вокруг спутника и достиг самой удаленной для возвращаемого корабля расстояния от Земли, 432 тысяч километров.
В полете он передавал на Землю фотографии и видео в высоком разрешении, и вел прямые трансляции через систему дальней космической связи НАСА.
Корабли «Орион», согласно планам НАСА, должны вернуть человечество на Луну. Если миссия первого корабля будет признана успешной, во второй полет вокруг Луны в мае 2024 года корабль отправится уже с четырьмя астронавтами на борту. В третий полет корабль должен будет впервые за 60 лет высадить человека на поверхность спутника.
В Берлине прошла антивоенная конференция с российскими активистами
В Берлине 9-10 декабря состоялась конференция «Российское гражданское общество внутри страны и вне ее против войны, за права человека». Мероприятие было организовано проектом «Европейский правозащитный диалог» при поддержке министерства иностранных дел Германии. Партнерами по организации конференции выступили также проект «Поддержка политзаключенных. Мемориал» и польская ассоциация «O Wolną Rosję» («За свободную Россию»).
В конференции приняли участие около 200 человек. Среди выступавших в подиумных дискуссиях были эксперты фонда «Русь сидящая», проекта «ОВД-Инфо», Сахаровского центра, Пражского антивоенного комитета, проекта «Ковчег», движения «Весна», немецкого НПО «Austausch», а также исследователи Варшавского университета, Ратгерского университета, университетов Карлштадта и Бонна. После выступлений экспертов в дискуссии участвовали как присутствующие в зале гости, так и зрители из России и других стран.
Конференция прошла под знаком начатой 24 февраля полномасштабной войны России в Украине. Эксперты и слушатели обсуждали вопросы российской диаспоры, к которой за месяцы войны, по различным данным, присоединилось до одного миллиона человек, а также возможности организации и объединения гражданских активистов в условиях вынужденной миграции. Руководитель «Европейского правозащитного диалога» Игорь Эйдман подчеркнул в своем выступлении необходимость создавать «горизонтальную платформу» всех гражданских инициатив и движений.
Подиумные дискуссии затрагивали темы прав человека в России и Беларуси, а также на оккупированных территориях Украины, помощи беженцам, ситуации в России в новой реальности, поддержки россиян, бегущих от мобилизации, задач гражданского общества в России и вне ее, статуса россиян в Европе, а также феномена «отмены» русской культуры.
Координатор правозащитных программ «Freies Russland Berlin» Алексей Козлов отметил, что «большая часть российского гражданского общества находится уже вне России». В свою очередь, политолог и директор проектов фонда Freedom House Витис Юрконис критично отозвался о стремлении россиян покинуть Россию, сделав упор на необходимости работать внутри страны «без пиара и паблисити».
Сергей Давидис из «Мемориала» подчеркнул, что «надо воздействовать на общество конкретных людей, живущих в России», у которых недостает антивоенного настроя. По словам Дарьи Беловой из инициативы «InTransit», необходимо обмениваться информацией и данными об инструментах привлечения граждан к работе НКО. Активист движения «Весна» Тимофей Мартыненко отметил «огромную поляризацию, возникшую между гражданскими активистами и народом».
В ходе дискуссий задавались многие острые вопросы, на которые не было готовых ответов. Самым главным из них был: как объединить российское общество вокруг антивоенной идеи. В целом конференция наглядно показала, насколько насущны, разнообразны и трудноразрешимы проблемы гражданского общества в России и за ее пределами.
В европейских городах прошли акции в годовщину начала первой чеченской войны
10 и 11 декабря во Франции, Австрии, Германии и других странах Европы прошли акции, посвященные годовщине начала первой чеченской войны – 11 декабря 1994 года первые подразделения российских войск вошли в объявившую о независимости от Москвы республику, сообщает Кавказ.Реалии.
10 декабря митинг, посвященный годовщине начала войны и международному дню прав человека, прошел перед зданием Совета Европы в Страсбурге. Его организовал президент международной ассоциации «Мир и права человека» Саид-Эмин Ибрагимов. На митинг пришли порядка 20 человек, в том числе почетный консул Чеченской республики Ичкерии во Франции Шамиль Албаков.
«Мы собрались, чтобы напомнить о нарушениях прав нашего народа и нашего государства со стороны России. Принятая резолюция будет направлена в Совет Европы», - рассказал Албаков Кавказ.Реалии.
Представитель Чеченской республики Ичкерии в Австрии Роза Дунаева также сообщила Кавказ.Реалии, что 11 декабря памятные акции «28 непримиримых лет» проходят в Вене и Берлине. К моменту публикации новости они еще не завершились.
18 октября 2022 года Верховная рада Украины приняла постановление о признании Чеченской республики Ичкерии временно оккупированной Россией и осудила геноцид чеченского народа.
- 11 декабря 1994 года три группировки федеральных войск вошли на территорию Чечни с запада через Ингушетию, с северо-запада из приграничного с Чечней Моздокского района Осетии и с востока из Дагестана.
- В середине декабря федеральные войска начали артиллерийские обстрелы пригородов Грозного, а 19 декабря нанесен первый бомбовый удар по центру города. Авианалеты совершались вплоть до новогоднего штурма города федеральными войсками.
- В августе 1996 года были заключены Хасавюртовские соглашения между Российской Федерацией и Чеченской республикой Ичкерией. Подписи под договором поставили начальник штаба вооруженных сил ЧРИ Аслан Масхадов и секретарь Совета безопасности РФ Александр Лебедь. С подписанием этого документа официально завершилась первая чеченская война. В январе 1997 года прошли выборы президента Ичкерии, их выиграл Аслан Масхадов.
Выборы председателя «Нацдвижения» состоятся 28-29 января
Председатель политсовета партии «Единое национальное движение» Коба Накопия заявил, что выборы председателя партии пройдут 28-29 января. По его словам, в этом вопросе был полный консенсус со стороны членов политсовета.
Накопия уточнил, что выборы пройдут по системе блокчейна.
Т.н. блокчейн – это новая платформа, но она уже используется многими странами, политическими союзами и организациями для проведения выборов по всему миру. Система устроена таким образом, что изменить данные практически невозможно, сообщает грузинская служба Радио Свобода.
Крайний срок выдвижения кандидатов на пост председателя партии истекает во вторник, 13 декабря. На данном этапе в выборах председателя партии участвуют Ника Мелия, Леван Хабеишвили и Георгий Мумладзе.
По завершении встречи председатель политсовета партии Коба Накопия заявил, что главной целью этой встречи, помимо решения избирательного вопроса, было состояние здоровья лидера их партии Михаила Саакашвили и его освобождение, а также они обсудили план действий. По словам Накопия, что партия «сделает все», чтобы Саакашвили был на свободе. Он также добавил, что ни у кого не должно быть иллюзий относительно распада «Единого национального движения».
Напомним: кризис в в крупнейшей оппозиционной партии стал очевиден после выступления региональных лидеров ЕНД с требованием перемен.
Действующий председатель партии Ника Мелия был избран на этот пост в 2020 году назад путем онлайн-голосования. Тогда он сменил на посту Григола Вашадзе, неожиданно и безо всяких консультаций покинувшего партию.
Критика в адрес председателя в партии обострилась в последние месяцы, особенно в связи с тюремным заключением экс-президента Михаила Саакашвили. Мелия критиковали, в том числе, и за то, что он распустил масштабные митинги у дверей руставской тюрьмы, за недостаточные усилия для «освобождения Саакашвили из плена», которое он анонсировал на осень.
В США арестован подозреваемый в причастности к взрыву над Локерби
Гражданин Ливии Абу Агила Масуд, подозреваемый в причастности к взрыву на борту пассажирского самолета над шотландским городом Локерби в 1988 году, заключен под стражу и находится в тюрьме в Соединенных Штатах.
Об этом сообщили в воскресенье власти Шотландии - передает Би-би-си.
Два года назад в США в отношении Масуда были выдвинуты официальные обвинения в том, что он соорудил взрывное устройство, сработавшее 21 декабря 1988 года на борту «Боинга-747» авиакомпании Pan American.
Тогда погибли все 259 человек, бывшие на борту самолета, летевшего из Лондона в Нью-Йорк, главным образом граждане США. Еще 11 жителей Локерби погибли на земле.
Масуд - бывший офицер ливийской разведки. Ранее, как утверждается, он сам заявлял о своей причастности к взрыву в 1986 году дискотеки LaBelle в Западном Берлине, Германия, в результате которого погибли два военнослужащих США.
В прошлом месяце стало известно, что Масуд был похищен в Ливии некой вооруженной группировкой. Тогда же появились предположения, что он может быть передан похитителями в США. Как именно он попал в Соединенные Штаты, шотландские власти не сообщили. Они подтвердили, что британские правоохранительные органы сотрудничают с коллегами из США.
Власти США сообщение пока не комментировали.
- В 2001 году ливиец Абдельбасет аль-Меграхи был признан виновным в совершении теракта на борту «Боинга». Его приговорили к пожизненному заключению, однако шотландские власти помиловали его в 2009 году, поскольку он был смертельно болен. Аль-Меграхи умер в 2012 году.
- Аль-Меграхи был сотрудником ливийской службы безопасности. Власти Ливии во главе с тогдашним диктатором Муаммаром Каддафи после долгого периода отрицания в 2003 году признали ответственность официальных лиц государства за взрыв и согласились выплатить компенсации семьям погибших. Вопрос о том, отдавал ли лично Каддафи приказ совершить теракт, остается открытым, хотя существует немало свидетельств того, что это было именно так.
В Твери ёлку украсили гирляндой с фигурками "врагов России"
Новогоднюю ёлку у здания администрации Твери украсили бумажной гирляндой из фигурок с лицами "врагов России" – президентов Украины Владимира Зеленского, США – Джо Байдена и Франции – Эмманюэля Макрона, а также артистов Аллы Пугачёвой, Максима Галкина и Лаймы Вайкуле.
На это обратил внимание телеграм-канал "Закрой за мной Тверь".
Фигурки, изображающие мужчин, дополнены гротескными изображениями гениталий. Кроме того, у всех фигурок пунктирной линией отделены руки и ноги, и на каждой написано: "Оторви мне что-нибудь". Видимо, таким образом тверчанам предлагается выразить своё осуждение представителей чуждой идеологии. Кто именно прикрепил фигурки к ёлке – неясно.
Максим Галкин, Алла Пугачёва и Лайма Вайкуле ранее высказывались против войны России в Украине.
После того, как новости о гирлянде разошлись в интернете и СМИ, тверская администрация удалила её с ёлки, сообщает РБК.
На север Косова введен полицейский спецназ. Сербы перекрыли дороги
На севере частично признанного Косова местные сербы второй день подряд блокируют основные дороги. Представители полиции Косова, подчиняющейся властям в Приштине, заявили о том, что в ночь на воскресенье их позиции несколько раз обстреляли неизвестные. О пострадавших не сообщается.
Полиция Косова перекрыла два основных автомобильных перехода из Косова в Сербию.
Ситуация на севере Косова обострилась после задержания бывшего сербского полицейского Деяна Пантича, которого власти частично признанной республики обвинили в насилии против чиновников, которые, в частности, занимались подготовкой выборов в местные органы власти на севере Косова. Многие косовские сербы протестуют против проведения этих выборов, назначенных после того, как около 600 сербских представителей покинули органы власти Косова в знак протеста против решения правительства о непризнании сербских автомобильных номеров.
На север Косова в последние дни был введен полицейский спецназ, состоящий главным образом из этнических албанцев. Это стало еще одним поводом для протестов местных сербов. Премьер-министр Косова Альбин Курти пригрозил, что установленные на дорогах баррикады при необходимости будут убраны силой.
При этом выборы, первоначально назначенные на 18 декабря, перенесены на апрель будущего года. Их перенос, однако, не остановил протесты сербов.
Президент Сербии Александр Вучич обратился к контингенту НАТО, размещенному в Косове, с призывом одобрить ввод на север Косова сербских военных и полицейских. Вучич утверждает, что такое право Сербия имеет согласно резолюции Совета безопасности ООН от 1999 года об урегулировании косовского конфликта. Ответа НАТО пока нет, Вучич признает, что, скорее всего, он будет отрицательным.
Косово, населенный преимущественно албанцами бывший автономный край Югославии, в 2008 году провозгласило независимость. С 1999 года его территория не под контролем Сербии - сербские войска были выведены в результате бомбардировок НАТО, целью которых называлось спасение албанского населения Косова от геноцида. Около 100 стран-членов ООН признали независимость Косова, однако она не признана Сербией, а также такими странами, как Россия, Китай и несколько государств ЕС.
К Луне отправлен японский модуль с луноходом из ОАЭ
К Луне вперые запущен японский посадочный аппарат. Запуск был осуществлен с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида. В космос аппарат Hakuto-R, построенный частной компанией ispace, вывела ракета Falcon9 производства корпорации SpaceX.
На борту отправленного к Луне аппарата массой около 1 тонны - небольшой луноход Rashid, созданный в Объединенных арабских эмиратах. Его масса всего 10 килограммов, однако он оснащен двумя камерами, микроскопом и тепловизором. Есть на борту и японский мини-луноход еще более миниатюрных размеров. Так называемый лунный робот-трансформер весит всего 250 граммов, однако также способен перемещаться по лунной поверхности и передавать на Землю снимки.
Путь Hakuto-R к Луне займет около 5 месяцев. С целью использовать минимум топлива и сэкономить средства была избрана длинная траектория полета. Для сравнения, недавно запущенный американский космический корабль «Орион» достиг лунной орбиты спустя 5 суток после старта.
Ожидается, что японский модуль совершит посадку на Луну в апреле. В течение 10 дней после посадки луноходы будут передавать на Землю фотографии лунной поверхности и проводить другие исследования.
В случае успеха миссии Hakuto-R станет первым лунным модулем, совершившим мягкую посадку на Луне и при этом созданным полностью на частные средства. В 2019 году к Луне был отправлен частный израильский аппарат «Берешит». Он достиг поверхности спутника Земли, однако разбился при посадке.
В Одессе и области 1,5 млн человек остались без электричества после удара дронов
Около 1,5 млн человек в Одессе и области остались без электричества после атаки российских беспилотников в ночь на субботу, 10 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский вечером у субботу охарактеризовал ситуацию как «очень сложную» и признал, что для восстановления электроснабжения понадобится несколько дней.
Российская атака была направлена на энергетические объекты Одесской области. Компания «Укрэнерго» подтвердила, что была повреждена часть магистральных высоковольтных сетей и оборудования. Из-за этого город оказался обесточен, электроэнергия подается только на объекты критической инфраструктуры: в больницы, роддома, котельные и насосные станции.
Утром в воскресенье украинские СМИ начали сообщать о постепенном возвращении электричества к потребителям в Одессе и области, однако перебои и аварийные отключения продолжаются. По словам представителя областной военной администрации Сергея Братчука, подача энергии в минимальном объеме будет налажена в ближайшие дни, но полное восстановление энергосетей может занять два-три месяца.
Отключения электричества продолжаются и в других регионах Украины, в том числе в Киеве, оно, как правило, подается по графикам. 10 октября Россия нанесла первый массированный ракетный удар по объектам энергетики Украины, с тех пор было нанесено еще несколько таких ударов.
Президент России Владимир Путин на онлайн-встрече с членами Совета по правам человека 7 декабря признал, что Россия наносит ракетные удары по критически важной инфраструктуре Украины, включая электростанции и линии электропередач, и считает такие объекты легитимными целями. Украина расценивает бомбежки гражданской инфраструктуры как военные преступления. В частности, по этой причине Комитет Сената США по международным отношениям принял резолюцию о признании действий России против Украины геноцидом.
Удар по Одессе был нанесен не крылатыми ракетами, а беспилотниками - судя по всему, поставленными из Ирана. Американские и британские СМИ в последние дни сообщали о расширении российско-иранского сотрудничества в военной сфере - утверждается, что Россия заказала у Ирана новую порцию беспилотников и баллистические ракеты, а сама поставит Тегерану самолеты Су-35. Официально это не подтверждено.
В Грузии исключили возобновление прямого авиасообщения с Россией в ближайшее время
Грузия не планирует в ближайшее время возобновлять прямое авиасообщение с Россией, заявил в беседе с ТАСС спецпредставитель премьер-министра страны по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе. Кроме того, Абашидзе прокомментировал недавнее заявление российского МИДа о намерении отменить визовый режим для граждан Грузии.
«Нам известно, что в Москве рассматривают вопрос об упрощении визового режима для граждан ряда стран, в том числе Грузии. В этой связи напомню, что Грузия еще в 2011 году отменила визовые требования для граждан России и этот режим сохраняется по сей день. То есть визы гражданам России для посещения Грузии не требуются. Что касается возобновления прямых авиарейсов, этот вопрос у нас на повестке дня сейчас не стоит», - заявил Абашидзе.
Как сообщает SOVA, директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар в интервью ТАСС не исключил возобновления прямого авиасообщения с Грузией и отмены виз для граждан страны. По словам дипломата, Москва может принять решение о восстановлении авиарейсов и визовой либерализации «в случае формирования нужных предпосылок». «Условия в Тбилиси хорошо известны – не исключаем принятия решений на этот счет», - сказал Гончар.
- Россия прекратила авиасообщение с Грузией 8 июля 2019 года после инцидента с участием депутата Госдумы Сергея Гаврилова. По указу президента России, российским авиакомпаниям временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. Минтранс РФ, в свою очередь, принял решение о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.
- Россия ввела визовый режим для граждан Грузии в 2000 году. Грузия отменила визовый режим для россиян в одностороннем порядке в феврале 2012 года.
Медведев пригрозил Новой Зеландии «мощными средствами поражения»
Бывший президент России, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев написал в телеграме, что Россия наращивает «производство наиболее мощных средств поражения», в том числе «основанных на новых принципах». По его словам, это реакция на то, что «враг», по выражению Медведева, «окопался» не только в Украине (Медведев пишет о «Киевской губернии Малороссии»): «он в Европе, Северной Америке, Японии, Австралии, Новой Зеландии и в целом ряде других присягнувших современным нацистам мест».
К рассуждению о врагах Медведев перешел, комментируя заявления представителей Украины о возможности ударов по российской территории. Он традиционно обрушился на них с оскорблениями. Прежде всего, судя по всему, имеется в виду секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, заявивший, что враг Украины находится за ее границами вплоть до Владивостока.
Какое именно оружие имеет в виду Медведев, он не пояснил. На днях, однако, президент России Владимир Путин, выступая в Бишкеке, заявил, что Москва может «подумать» о том, чтобы взять на вооружение идеи превентивного и обезоруживающего ядерного удара - как он выразился, «наработки наших американских партнеров и их идеи обеспечения своей безопасности». При этом Путин заявил, что у России сейчас есть гиперзвуковое оружие, при помощи которого может быть нанесен такой удар, а у США - нет. Несколькими днями ранее Путин отказался исключить, что Россия может применить ядерное оружие первой. При этом он отметил, что сейчас доктрина предусматривает так называемый ответно-встречный, а не превентивный, удар.
Медведев ранее неоднократно в своем телеграм-канале намекал на возможность применения Россией ядерного оружия, угрожая Западу Апокалипсисом, Армагеддоном и тем, что там будет «гореть земля и плавиться бетон».
При этом заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд и канцлер ФРГ Олаф Шольц недавно заявили, что странам Запада, по их мнению, удалось убедить Россию смягчить ядерную риторику и отказаться от планов применения против Украины тактического ядерного оружия.
Фанаты в Париже устроили беспорядки, празднуя победу Франции и Марокко
Футбольные фанаты устроили беспорядки в Париже, бурно празднуя победу команд Франции и Марокко в четвертьфинале чемпионата мира по футболу. Тысячи людей вышли в центр французской столицы. Некоторые из них пытались нанести ущерб городским объектам и разбивать витрины магазинов на Елисейских полях. Чтобы пресечь беспорядки, полиции пришлось применить слезоточивый газ и другие спецсредства.
В стихийных демонстрациях в Париже участвовало до 20 тысяч человек, сообщает Daily Mail. Порядок обеспечивали около 1200 полицейских. Фанаты устраивали фейерверки и вступали в стычки с полицией. Как минимум 74 человека были задержаны.
Марокко - бывшая французская колония, во Франции проживает множество выходцев из этой страны, поэтому празднование получилось двойным. В следующий раз полиция Парижа будет приведена в режим повышенной готовности в среду, когда сборные Марокко и Франции будут бороться в Катаре за выход в финал чемпионата.
- Сборная Марокко в субботу на чемпионате мира в Катаре обыграла сборную Португалии, 1:0. Французы победили сборную Англии со счетом 2:1. Таким образом, обе команды вышли в полуфинал. Марокко стала первой африканской страной, которой удалось добиться такого успеха в футболе.
В аннексированном Крыму в казарме для мобилизованных произошел пожар
В аннексированном Россией Крыму в поселке Советское в казарме для мобилизованных произошел пожар. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.
Пророссийский телеграм-канал «Крымский», ссылаясь на источники в российском руководстве Крыма, сообщил, что в результате пожара погибли двое военнослужащих. Около двухсот солдат были переселены в другое место. Причиной пожара называют «неосторожное обращение с огнем».
Каких-либо официальных подтверждений происшествия нет.
Телеграм-канал Baza опубликовал видео, на котором, как утверждается, запечатлен пожар в казарме.
В телеграм-канале «Атеш», который ведет проукраинская группировка, утверждающая, что организует партизанские акции в Крыму, взяли на себя ответственность за пожар. «Наши агенты сработали как по нотам. Мы долго работали над этим «проектом» и конечно у нас все получилось» - говорится в телеграм-канале. Каких-либо доказательств причастности группировки к пожару пока не опубликовано.
После начала полномасштабного российского вторжения в Украину в аннексированном Россией Крыму неоднократно происходили взрывы и были слышны звуки выстрелов. Российские власти объясняют это «работой ПВО».
По подсчетам журналистов, на 9 декабря в ходе войны России с Украиной погибли не менее 10 002 российских военнослужащих, 430 из них – это мобилизованные россияне. Речь идет только о тех, чьи имена удалось подтвердить документально.
Мэр Мелитополя сообщил о гибели российских военных после взрывов
В результате взрывов и пожаров в аннексированном Мелитополе Запорожской области убиты и ранены до 200 российских военных - утверждает мэр Мелитополя Иван Федоров. По его данным, пожары произошли на базах российских войск в разных местах города, об их причине он говорит только намеками. Федоров не находится в городе, оккупированном российскими войсками, и не ссылается ни на какие источники.
Официальных заявлений украинского Генштаба об ударах по Мелитополю пока не было.
Ранее представитель российской администрации аннексированной Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в результате обстрела со стороны Украины загорелась база отдыха «Привал охотника». По предварительным данным, два человека погибли, десять ранены. «Пожарные пытаются ликвидировать возгорание и вытащить людей из-под завалов», – написал Рогов в своем телеграм-канале.
Врио российского губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что две ракеты HIMARS были сбиты средствами ПВО, четыре достигли цели. Он отметил, что база отдыха полностью разрушена.
Мелитополь находится в нескольких десятках километров от линии фронта.
- 7 декабря стало известно, что на назначенного Россией замглавы Мелитополя Николая Волыка было совершено покушение. Издание «База» со ссылкой на следователей сообщило, что взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, было установлено на фонаре недалеко от подъезда дома, где живет Волык. В результате взрыва в доме вылетели стекла в окнах вплоть до девятого этажа, уточнило издание Astra. По предварительной оценке, мощность взрывчатки составила около 2,5 килограмма в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва никто не пострадал.
В Твери елку украсили гирляндой с фигурками «врагов России»
Новогоднюю елку у здания администрации Твери украсили бумажной гирляндой из фигурок с лицами «врагов России» - президентов Украины Владимира Зеленского, США - Джо Байдена и Франции - Эмманюэля Макрона, а также артистов Аллы Пугачевой, Максима Галкина и Лаймы Вайкуле. На это обратил внимание телеграм-канал «Закрой за мной Тверь».
Фигурки, изображающие мужчин, дополнены гротескными изображениями гениталий. Кроме того, у всех фигурок пунктирной линией отделены руки и ноги, и на каждой написано: «Оторви мне что-нибудь». Видимо, таким образом тверчанам предлагается выразить свое осуждение представителей чуждой идеологии. Кто именно прикрепил фигурки к елке - неясно.
Максим Галкин, Алла Пугачева и Лайма Вайкуле ранее высказывались против войны России в Украине.
Совет Европы согласовал пакет помощи Украине в размере 18 млрд евро
Совет Европы согласовал пакет помощи Украине на 2023 год в размере 18 миллиардов евро. Это предложение будет представлено в Европейский парламент для возможного принятия на следующей неделе.
«Украина может рассчитывать на ЕС. Мы будем продолжать поддерживать Украину, в том числе финансово, столько, сколько потребуется», – заявил министр финансов Чехии Збынек Станюра.
Кредиты, которые предлагается предоставить Украине в 2023 году, имеют десятилетний льготный период. Государства-члены Евросоюза будут покрывать основную часть процентных расходов. Гарантии по займам будут предоставлены либо бюджетом ЕС, либо государствами-членами.
Этот пакет помощи предназначен в том числе для финансирования неотложных потребностей Украины и для восстановления критически важной инфраструктуры страны.
Редактору подкастов издания «Холод» Алексею Пономареву отказали во въезде в Грузию
Редактору подкастов издания «Холод» Алексею Пономареву отказали во въезде в Грузию.
Журналист возвращался в Грузию из Латвии. Как пишет «Холод», в аэропорту Тбилиси сотрудники пограничной службы около получаса держали Пономарева на границе. После этого ему выдали документ, в котором сообщалось, что во въезде ему отказано «по иным причинам». Затем Пономарева посадили на самолет обратно до Риги.
Издание отмечает, что журналист последние несколько месяцев жил в Тбилиси и арендовал там квартиру.
В июне сотрудники пограничной службы Грузии отказали во въезде в страну участнице группы Pussy Riot Ольге Борисовой, в сентября аналогичная ситуация произошла с основателем фонда «Нужна помощь» и интернет-издания «Такие дела» Митей Алешковским. Оба раза причина отказа не уточнялась.
- После начала войны в Украине из России предпочли уехать, по разным оценкам, до 300 тысяч граждан. Грузия стала одним из наиболее привлекательных мест для переезда несогласных с решениями российских властей, прежде всего из-за географической близости и безвизового режима для россиян.
Команда из Африки впервые вышла в полуфинал ЧМ по футболу
Сборная Марокко вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу, обыграв команду Португалии со счетом 1:0.
Единственный гол забил в конце первого тайма Юссеф Эн-Несири.
Сборная Марокко стала первой в истории африканской командой, которая вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу.
Первыми полуфиналистами ЧМ в Катаре стали Хорватия и Аргентина. Четвертый полуфиналист определится вечером 10 декабря в матче Англия – Франция.
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