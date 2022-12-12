Нона Мамулашвили будет участвовать в выборах лидера ЕНД

Бывший депутат парламента Нона Мамулашвили заявила, что выставляет свою кандидатуру на выборах председателя «Единого Национального движения», сообщает агентство «Новости-Грузия». Одновременно с ней свою кандидатуру на пост генерального секретаря ЕНД выставляет Георгий Хведелиани.

В начале ноября Мамулашвили отказалась от депутатского мандата и заявила о выходе из Национального движения «из-за системных проблем в партии». Сейчас она пишет, что в разное время из ЕНД ушли многие по одной и то же причине, не видя пути оздоровления. Но этим путем стали внутрипартийные выборы. Мамулашвили и Хведелиани будут участвовать во внутрипартийных выборах под лозунгом «Вместе выступим за перемены».

Главными задачами они, как и все кандидаты, называют борьбу с олигархическим правлением, освобождение Саакашвили и Ники Гварамия.

Выборы руководства ЕНД назначены на конец января будущего года. На данный момент на пост кандидата претендуют нынешний лидер ЕНД Ника Мелия, депутат Леван Хабеишвили и Георгий Мумладзе.