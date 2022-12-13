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В Абхазии комиссию по де-факто границе с Россией возглавил глава Минсельхоза
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания утвердил состав комиссии по делимитации де-факто границы и разграничению морских пространств между Абхазией и Россией.
Как сообщили в пресс-службе абхазского лидера, председателем комиссии утвержден первый вице-премьер, глава Минсельхоза Беслан Джопуа, его заместителем – директор Института экологии Академии наук Абхазии Роман Дбар.
Среди членов комиссии – глава абхазского МИДа Инал Ардзинба, глава президентской администрации Джансух Нанба, депутаты Темур Шергелия и Алхас Барциц, представители различных министерств и ведомств.
- В 2019 году российский посол в Сухуми Алексей Двинянин заявил, что Россия предложила Абхазии подписать соглашение по разграничению морских пространств – «из-за того, что пока не удается решить вопрос по сухопутной границе». В интервью «Эху Кавказа» дипломат подтвердил, что неурегулированным остается «вопрос лишь одного села Аибга».
- В ноябре 2020 года строительство пешеходного моста в приграничной территории через реку Псоу, который связал поселок Аибга с Адлерским районом Краснодарского края, в Абхазии расценили как нарушение территориальной целостности.
- Грузинские власти село Аибга называют «одним из наиболее ярких примеров российской аннексии».
Другие новости дня
Ряд стран ЕС выступил против идеи Макрона о гарантиях безопасности для РФ
Как минимум пять стран Евросоюза письменно возразили против предложения президента Франции Эммануэля Макрона предоставить России гарантии безопасности после завершения войны в Украине. Об этом со ссылкой на анонимные источники сообщило агентство Reuters.
По данным агентства, письменные возражения высказали Латвия, Литва, Эстония, Польша и Словакия. Организовать демарш помогла председательствующая в Евросоюзе Чехия, но поддержала ли она его — неизвестно.
Во вторник позицию Литвы в комментарии LRT подтвердил министр иностранных дел страны Габриэлюс Ландсбергис.
«Мы уверены, что в первую очередь в гарантиях безопасности нуждается Украина», — заявил он. Правительства других стран информацию Reuters официально не комментировали.
Макрон выступил с идеей о гарантиях в интервью каналу TF1 3 декабря.
«Эта тема будет одним из факторов мира», — заявил он.
Он упомянул, что российский президент Владимир Путин неоднократно выражал опасения из-за расширения границ НАТО. Позже Елисейский дворец заявил, что слова президента Франции выдернуты из контекста.
- Россия выдвинула требования гарантий безопасности Москве за несколько месяцев до февральского вторжения в Украину. Москва требовала, в частности, отказа от принятия Украины и Грузии в НАТО и размещения в этих странах иностранных военных. Страны НАТО назвали эти требования неприемлемыми, заявив о готовности обсуждать вопросы ограничения вооружений. В начале войны Москва называла отказ одним из поводов для вторжения в Украину.
Великобритания ввела санкции против ряда российских генералов
Великобритания объявила о новом пакете санкций против России в ответ на продолжающиеся удары по украинской инфраструктуре. Об этом говорится на сайте правительства.
В этот раз под ограничения Великобритании попали:
- российские высокопоставленные чиновники, поддерживающие военное вторжение
- командиры воинских частей, причастные к ракетным ударам по городам Украины
- иранских бизнесмены и военные чиновники, которые занимаются производством или поставкой в Россию беспилотников для нанесения ударов по Украине
Их активы на территории Великобритании заморожены, въезд в страну запрещён.
Среди российских военных в санкционном списке 12 человек. В том числе генерал-майор Роберт Баранов. Расследователи из Bellingcat идентифицировали его как командира подразделения, ответственного за программирование и наведение российских крылатых ракет. В списке также – начальник Управления беспилотной авиации Александр Новиков и командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев.
- В начале декабря – в преддверии Дня прав человека – Великобритания внесла в санкционные списки 30 физических лиц из разных стран мира, которых подозревают в причастности к нарушениям прав человека, коррупции и использовании сексуального насилия в ходе вооружённых конфликтов.
- В конце ноября – в рамках очередного пакета санкций против России – Великобритания ввела ограничения против главы Центральной избирательной комиссии России Эллы Памфиловой, а также губернаторов и военных комиссаров ряда российских регионов. Санкционный список опубликован на сайте МИД Великобритании, в нём уже около 1,7 тысячи граждан России – больше, чем какой-либо другой страны.
- Беспилотники играют важную роль в боевых действиях в Украине. Россия в последние месяцы использует для ударов по Украине дроны "Герань-2", которые, как утверждают Украина и страны Запада, являются поставленными из Ирана беспилотниками "Шахед-136". Иранские власти признали, что поставляли Москве ударные беспилотники, хотя и утверждают, что это было до начала войны.
Михаилу Саакашвили запретили курить электронные сигареты
Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили запретили курить электронные сигареты. Об этом агентству «Интерпрессньюс» сообщили в Министерстве юстиции Грузии.
«Обвиняемый/осужденный Михаил Саакашвили употреблял большое количество электронных сигарет, что стало основанием для принятия группой врачей, лечивших его в медицинском учреждении, а также соответствующим подразделением Департамента исполнения наказаний решения об ограничении использования им электронных сигарет по состоянию здоровья», — говорится в сообщении Минюста.
Адвокат экс-президента Шалва Хачапуридзе назвал запрет еще одним «примером бесчеловечного обращения», так как Саакашвили, по его словам, использовал электронные сигареты без никотина.
Ранее о том, что Михаил Саакашвили, имеющий проблемы со здоровьем, курит электронные сигареты, заявил глава Минюста Грузии Рати Брегадзе.
В Тбилиси в среду, 14 декабря, состоится заседание суда по рассмотрению ходатайства адвокатов об отсрочке наказания и освобождении Саакашвили в связи с критическим состоянием здоровья.
В Беларуси началась внезапная проверка боеготовности армии
Министерство обороны Беларуси объявило о проведении 13 декабря внезапной проверки боевой готовности Вооруженных сил страны. Проверка начата по поручению Александра Лукашенко.
Как сообщает пресс-служба ведомства, в рамках проверки "войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина".
В стране планируют временно ограничить движение транспорта по отдельным дорогам.
На минувшей неделе в Беларуси провели проверку государственной системы реагирования на акты терроризма.
- В конце февраля часть российских войск, участвовавших во вторжении на территорию Украины, атаковала украинские города с территории Беларуси. Также территория этой страны используется российским военным командованием как плацдарм для ракетных и авиационных ударов по Украине. Кроме того, в данный момент на белорусской территории происходит накопление российских войск: по разным оценкам, речь идёт о десяти-пятнадцати тысячах военнослужащих РФ.
- При этом белорусская армия в боевых действиях против ВСУ не участвует.
- Власти Украины заявляют, что пока не видят угроз как нового вторжения российских военных с территории Беларуси, так и участия в войне белорусской армии, но при этом начали строительство на границе с Беларусью железобетонного забора с колючей проволокой.
- Эксперты американского Института изучения войны (ISW) также считают, что вторжение Беларуси в Украину в обозримом будущем маловероятно "из-за внутренней динамики в стране".
Армянская сторона заявляет о «фактической блокаде» Нагорного Карабаха
Автомагистраль, связывающая непризнанный Нагорный Карабах с Арменией, остается закрытой с обеих сторон. В Информационном штабе Нагорного Карабаха заявляют, что регион «находится в фактической блокаде, а права тысяч граждан нарушаются в результате очередной провокации со стороны Азербайджана».
Со вчерашнего утра в окрестностях города Шуша (армянское название – Шуши), возле поста российских миротворцев проходит акция протеста. Азербайджанская сторона заявляет, что организаторы митинга – неправительственные организации, выступающие против «незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых» на территории, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент.
В Баку, в частности, требуют, чтобы азербайджанские специалисты были допущены на месторождения для «предварительного мониторинга» ситуации. Участники акции хотят встретиться с руководителем российских миротворцев. Они развернули на месте палатки.
Как пишет Радио Азатутюн, в связи со сложившейся ситуацией граждане, которые ехали в Нагорный Карабах из Армении, вынуждены были заночевать в Горисе, часть из них, в том числе женщины и дети, в общине Лисагор (Туршсу – азер.).
Пресс-служба карабахского лидера сообщила, что 13 декабря под председательством Араика Арутюняна было проведено расширенное заседание Совета безопасности, в ходе которого была обсуждена «военно-политическая ситуация, создавшаяся в результате блокирования Азербайджаном коридора, соединяющего Арцах [Нагорный Карабах – ред.] с внешним миром».
«Было подчеркнуто, что бесперебойная работа коридора гарантируется трехсторонним Заявлением от 9 ноября 2020 года, положения которого в очередной раз нарушаются азербайджанской стороной. Совет безопасности принял решение направить письмо командованию российских миротворческих войск, дислоцированных в Республике Арцах, считая недопустимым закрытие коридора, что приведет к гуманитарной катастрофе в республике. Президент подчеркнул, что власти Республики Арцах принимают все возможные меры для решения проблем безопасности и нормальной жизнедеятельности населения», – говорится в сообщении.
События, происходящие в регионе, обсудили и на внеочередном заседании Совета безопасности Армении под руководством премьер-министра Никола Пашиняна.
Отметим, что накануне президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с лидерами Армении и Азербайджана. Переговоры пока не принесли никаких результатов.
- Конфликт между Баку и Ереваном о принадлежности Нагорного Карабаха длится много лет. В ходе войны начала 90-х годов ХХ века армянские сепаратисты заняли азербайджанские территории, на которых проживает преимущественно армянское население. Тогда погибли около 30 тысяч человек. Дипломатическим путем урегулировать конфликт не удалось, и в сентябре 2020 началась новая война. Она продлилась шесть недель и закончилась подписанием соглашения о прекращении огня при посредничестве России.
- По соглашению, отдельные территории Нагорного Карабаха и семь смежных районов были возвращены Азербайджану. В регионе размещены, по некоторым оценкам, 2000 российских миротворцев.
- Новый маршрут Лачинского коридора, связывающего Армению с Нагорным Карабахом, был задействован в конце августа. На дороге дислоцируются российские миротворцы.
Китай запретил поставки в Россию современных процессоров Loongson
Правительство Китая запретило поставки в Россию процессоров Loongson на собственной архитектуре LoongArch. Они созданы по относительно современным технологиям и ряд российских производителей электроники считает, что они могли бы заменить Intel и AMD в случае блокировки каналов параллельного импорта, сообщил "Коммерсантъ".
Решение китайских властей, как утверждается, вызвано тем, что технология признана стратегически важной и используется в военно-промышленном комплексе Китая. Со ссылкой на источник, близкий к российскому правительству, издание пишет, что сейчас приобрести партию этих чипов официально невозможно.
После начала войны в Украине ведущие мировые производители чипов остановили поставки в Россию. Москва не производит современную электронику.
- Корпорация Loongson основана в 2002 году Академией наук Китая для создания альтернативы американским процессорам Intel и AMD. Весной 2021 года корпорация представила собственную архитектуру Loongson Instruction Set Architecture (LoongArch), она совместима с программами, написанными под архитектуру Intel (X86) и AMD (ARM).
На Багамах задержан основатель криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид
Экс-главу объявившей о банкротстве криптовалютной биржи FTX – Сэма Бэнкмана-Фрида – задержали 12 декабря на Багамах по запросу США, сообщает Reuters. Генеральная прокуратура Багамских островов заявила, что ожидает его экстрадиции в Соединенные Штаты.
Бэнкмана-Фрида обвиняют в мошенничестве с ценными бумагами и отмывании денег, пишет The New York Times. Сэм Бэнкмана-Фрид 13 декабря должен был дать показания в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США. Он написал в твиттере, что до сих пор не имеет доступа к нужной информации, но постарается быть полезным на слушаниях. Бэнкман-Фрид обещал разъяснить ситуацию с FTX и предложить способы возврата средств пользователям в других странах.
- Биржа FTX, запущенная в 2019 году и расположенная на Багамах, 11 ноября инициировала банкротство. Оценочная стоимость бизнеса за неделю сократилась с 32 миллиардов до ноля долларов. Накануне в издании Coindesk было опубликовано расследование о бизнесе Сэма Бэнкмана-Фрида. В тексте утверждалось, что активы владельца FTX в основном состоят из криптовалюты, выпущенной его же биржей. Статья спровоцировала бегство клиентов и кризис ликвидности.
- 13 декабря Сэм Бэнкмана-Фрид должен был дать показания в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США. Он написал в твиттере, что до сих пор не имеет доступа к нужной информации, но постарается быть полезным на слушаниях, обратила внимание русская служба BBC.
В Абхазии надеются на открытие объектов «Вкусно – и точка» в 2023 году
Торговый представитель самопровозглашенной республики Абхазия в России Олег Барциц заявил РИА Новости, что франшиза компании «Вкусно — и точка», заменившей в России «Макдоналдс», уже приобретена и сеть ресторанов может быть открыта в Абхазии уже в 2023 году.
Накануне генеральный директор сети «Вкусно – и точка» Олег Пароев рассказал, что компания хочет выйти на рынок Абхазии, но этому пока мешает соглашение с американской корпорацией. Согласно договору с McDonald’s, «Вкусно – и точка» не может работать на тех рынках, где присутствует американский бренд, а Абхазия для американской корпорации – часть Грузии.
Торговый представитель Абхазии Олег Барциц при этом говорит об отсутствии «правовых и иных противопоказаний».
«В Абхазии уже приобретена франшиза компании, мы ожидаем оперативного развертывания этого объекта в Республике Абхазия. Никаких противопоказаний правовых и иных к этому нет. Все жители, эксперты, обозреватели с глубоким удовлетворением воспринимаем такие новости, думаю, это будет не единичный пример.... Пока есть принятое решение, дальше начнутся инфраструктурные вещи. Это не вопрос одного месяца, но, я уверен, в 2023 году это произойдет», – сказал Барциц.
Он назвал логичным решение российской компании об открытии объектов в «дружественных странах на постсоветском пространстве».
«Многие компании после ухода определенных западных структур – им ничего не мешает осваивать этот инвестиционный рынок, в том числе абхазский, который достаточно либерален в плане законодательства и гибок в плане налоговой политики», – добавил Барциц.
Отметим, что в 2014 году грузинский бизнесмен Темур Чкония заявлял, что хочет открыть в Абхазии рестораны быстрого питания McDonald’s. Именно Чкония владеет франшизой McDonald’s в Грузии.
В 2022 году Чкония рассказал, что ищет пути для легального ввоза в Абхазию продукции Coca-Cola, которая, по его словам, сейчас поступает туда контрабандным путем из России.
- Сеть McDonald's ушла из России из-за войны с Украиной. Российский бизнес компании купил предприниматель из Новокузнецка Александр Говор. Сеть новых ресторанов называется «Вкусно – и точка». Планировалось, что под таким же брендом будут работать и рестораны McDonald's в Беларуси, но американская сеть пока остается в этой стране.
- По информации российских СМИ, «Вкусно – и точка» представлена в 63 субъектах РФ. В настоящее время открыты уже более 840 точек сети из 850, входивших в сеть McDonald’s.
- Грузия и международные партнеры страны считают Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Российской Федерацией. Независимость этих самопровозглашенных государств признают лишь Россия, Никарагуа, Венесуэла, Сирия и Науру.
В банках Грузии взяты под особый контроль транзакции, связанные с Ираном
Национальный банк Грузии накануне, 12 декабря сообщил, что все коммерческие банки страны получили указание усилить проверки транзакций, связанных с Ираном.
«В условиях полномасштабных санкций США против Ирана, банковские операции, прямо/косвенно связанные с Исламской Республикой Иран и/или товарами иранского происхождения, могут рассматриваться как нарушение международных санкций, введенных США», – говорится в заявлении Нацбанка.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», речь идет также об операциях, связанных с перевозкой грузов через территорию Ирана и/или транспортными средствами, зарегистрированными в Иране.
«В целях соблюдения требований международных санкций, введенных США, коммерческие банки обязаны применять усиленные превентивные меры в отношении лиц, связанных с Ираном, а также осуществлять усиленный мониторинг операций, связанных с Ираном, и в случае риска нарушения санкций, не пропускать подобные сделки», – предупредил Нацбанк.
На данный момент разработан регламент, в котором детально определены требования, соблюдение которых значительно снизит риски нарушения требований международных санкций. Регламент обязателен для всех банков, работающих в Грузии.
Кроме регламента, коммерческие банки могут, исходя из собственной политики, использовать еще более жесткие механизмы контроля, — говорится в сообщении Нацбанка.
- Ранее министры иностранных дел стран ЕС обсудили новые санкции в отношении иранских граждан и организаций в связи с нарушениями Тегераном прав человека в ходе подавления протестов и поставкой дронов в Россию.
- Осенью США ввели санкции против иранских компаний, связанных с производством дронов, которые российская армия использовала против Украины.
Госдеп США «очень внимательно следит» за ситуацией с Саакашвили
Государственный департамент США «очень внимательно следит» за обращением с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили и напоминает, что ответственность за достойное обращение несет правительство Грузии.
«Защита здоровья господина Саакашвили и защита прав человека является обязанностью правительства Грузии. Основываясь на рекомендациях медицинских экспертов общественного защитника, мы продолжим выступать перед соответствующими лицами для принятия необходимых мер для здоровья и благополучия Саакашвили», – говорится в комментарии Госдепа, направленном «Голосу Америки».
В Тбилиси в среду, 14 декабря, состоится заседание суда по рассмотрению ходатайства адвокатов об отсрочке наказания и освобождении Саакашвили в связи с критическим состоянием здоровья.
Адвокаты и независимая экспертиза заявляют о катастрофическом ухудшении состояния Михаила Саакашвили, что может привести к коме и летальному исходу, власти это отрицают.
Агентство «Новости-Грузия» напоминает, что третий президент Грузии Михаил Саакашвили находится в заключении с 1 октября прошлого года, он тайно прибыл в страну из Украины и был арестован по делам, решение по которым было вынесено заочно. Полгода назад Саакашвили был переведен из тюрьмы в клинику «Вивамеди».
По данным врачей, третий президент со дня ареста похудел на 42 килограмма и речь идет о 20 диагнозах, которые в совокупности создают угрожающую картину.
Wizz Air открывает пять новых рейсов из Кутаиси в страны ЕС
Европейский лоукостер Wizz Air анонсировал пять новых рейсов из Кутаиси в страны ЕС. Третий самолет (Airbus A321) в аэропорт Кутаиси авиакомпания добавит летом будущего года.
В Wizz Air сообщили о начале полетов с июня 2023 года в Брюссель (Бельгия), Гамбург (Германия), Франкфурт (Германия), Мадрид (Испания) и Познань (Польша). Рейсы будут выполняться дважды в неделю.
Кроме того, по одному рейсу в неделю Wizz Air добавит на действующие направления – в Париж, Милан, Прагу и Мемминген.
Wizz Air оперирует в Грузии с 2012 года и является лидером авиационного рынка страны. К лету 2023 году авиакомпания будет выполнять рейсы в 27 городов Европы и Ближнего Востока.
Власти Ирана ввели санкции против Иранской службы Радио Свобода
Правительство Ирана внесло Радио Фарда – Иранскую службу Радио Свобода – в список организаций, на которые распространяются санкции за поддержку международного терроризма или подстрекательство к насилию.
Радио Фарда освещает протесты в Иране, которые начались после смерти 22-летней Махсы Амини, арестованной полицией нравов за "неправильное" ношение хиджаба. Власти жестоко подавляют протесты. Правозащитники сообщают о гибели более 500 человек, в том числе более 400 участников протестов и нескольких десятков сотрудников силовых структур, около 18 тысяч были задержаны.
"Внесение в этот список – это абсурдная манипуляция правдой. Реальность такова, что каждый день иранский режим убивает мужчин, женщин и детей, протестующих за лучшее будущее. Он обвиняет жертв и жестоко обращается с их семьями. Несмотря на все это, источники и аудитория доверяют Радио Фарда как источнику информации о том, что происходит на самом деле", – заявил президент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай.
Несмотря на государственную цензуру, аудитория Радио Фарда растет. С начала протестов 16 сентября и по 30 ноября количество просмотров видео Радио Фарда на YouTube увеличилось на 408%, в Instagram – на 619% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
В ЮНИСЕФ поступили 103,5 млн долларов от Дмитрия Муратова
Детский фонд ООН ЮНИСЕФ получил 103,5 млн долларов, пожертвованные главным редактором "Новой газеты" и лауреатом Нобелевской премии мира 2021 года Дмитрием Муратовым. За эту сумму на аукционе Heritage Auctions в июне была продана его нобелевская медаль. Ещё до аукциона Муратов заявил, что потратит все вырученные деньги на благотворительность.
"Новая газета" рассказала о том, как были распределены деньги. Согласно отчёту, 70% транша ЮНИСЕФ направил на нужды украинских детей-беженцев и их семей. "Нобелевская" сумма стала частью общей программы поддержки беженцев. Около 150 тысяч детей и их родителей получили доступ к первичной медицинской помощи в странах, которые принимают беженцев из Украины.
30% суммы были направлены на помощь детям в беднейших странах мира - в первую очередь Йемена и стран восточной Африки, где население страдает от голода, инфекционных болезней и нехватки чистой воды. На эти деньги были закуплены питьевая вода, детские вакцины против полиомиелита и гепатита B, тесты на Covid-19, а также оплачена медицинская помощь.
Как заявил директор ЮНИСЕФ по чрезвычайным программам Мануэль Фонтейн, этой зимой фонд ждёт новой волны беженцев из Украины, которые будут вынуждены покинуть свои дома из-за разрушения российскими бомбёжками энергетической инфраструктуры. В то же время, подчеркнул он, за 10 месяцев войны фонд смог наладить структуру помощи украинцам не только за пределами страны, но и в ней самой. Миссии ЮНИСЕФ отправляются в Украину, включая её отдалённые и труднодоступные районы, два-три раза в неделю. Фонтейн выразил озабоченность тем, что если украинские власти охотно принимают помощь ЮНИСЕФ, то большинство попыток фонда работать на территориях, контролируемых Россией, оказываются безуспешны.
12 декабря также стало известно о ещё одной премии, вручённой Дмитрию Муратову: он стал лауреатом медали Альбера Лондра - одной из самых престижных журналистских премий мира. За 90 лет существования премии она впервые вручается не франкоязычным авторам: помимо Муратова, её обладателями в этом году стали украинские журналисты Севгиль Мусаева и Андрей Цаплиенко.
- Дмитрий Муратов был награждён Нобелевской премией мира в 2021 году с формулировкой "за усилия по защите свободы мнений, которая является условием для демократии и мира". Премию он разделил со второй лауреаткой - филиппинской журналисткой Марией Ресса.
- "Новая газета", главным редактором которой является Муратов - общественно-политическое издание, выходившее в России с 1993 года. В марте 2022 года редакция приостановила работу, объяснив это невозможностью освещать события в России в условиях введённой в стране военной цензуры; в сентябре лицензии на выпуск в России печатной газеты и на её сайт были аннулированы по требованию Роскомнадзора. Часть сотрудников редакции покинула страну и начала за границей выпуск "Новой газеты - Европа".
Reuters: Россия использует снаряды, произведенные более 40 лет назад
По мере истощения запасов вооружений Россия вынуждена использовать боеприпасы, произведенные более сорока лет назад, надежность которых крайне низка, утверждает высокопоставленный источник информационного агентства Reuters в Пентагоне.
По словам собеседника Reuters, Россия начала поставлять в войска боеприпасы из старых арсеналов, многие из этих боеприпасов были произведены десятилетия назад и их использование сопряжено с риском. "Когда вы заряжаете такой снаряд, вы держите пальцы скрещенными, надеясь, что орудие выстрелит и снаряд, попав в цель, взорвется", - говорит источник Reuters.
В последние месяцы американские разведслужбы сообщали о том, что Россия обратилась за помощью к Северной Корее из-за неспособности ее военно-промышленного комплекса произвести достаточное количество боеприпасов для ведения масштабной военной кампании. В частности, по разным данным, Россия резко уменьшила использование высокоточного вооружения, производство которого должно быть сильно затруднено из-за запрета на экспорт в Россию ключевых компонентов такого оружия. Но проблемы не ограничиваются высокоточным оружием. Как пишет Reuters, по оценке Пентагона, при сохранении нынешнего уровня интенсивности использования ракет и снарядов, российская армия исчерпает свой арсенал сравнительно недавно произведенных боеприпасов в начале 2023 года.
Согласно американским и британским официальным лицам, в дополнение к поставкам иранских самолетов-беспилотников, Россия пытается приобрести сотни баллистических ракет у Ирана, предлагая Тегерану масштабное военно-техническое сотрудничество.
В СМИ появились сообщения о взрывах в двух местах в Брянской области
По сообщениям СМИ со ссылкой на местных жителей, в городе Клинцы и посёлке Климово Брянской области в ночь на 13 декабря произошли взрывы.
Власти Брянской области пока никак не комментировали информацию о взрывах. В местных пабликах администраторы удаляли свидетельства очевидцев о произошедшем.
Клинцы находятся примерно в 60 километрах от границы с Украиной. Согласно данным из открытых источников, в городе дислоцирован мотострелковый полк.
Телеграм-канал "Новости Брянска" пишет об обстреле со стороны ВСУ. По словам жителей Клинцов, взрывы были такой силы, что разбудили весь город.
В посёлке Климово, по сообщениям телеграм-канала, перед взрывами произошёл пожар . Посёлок находится в 30 километрах от границы с Украиной и там также расположена воинская часть и военный аэродром.
- После начала военного вторжения России в Украину регулярно сообщается о напряжённой обстановке в российских регионах, граничащих с зоной боевых действий. Власти Брянской, Белгородской и Курской областей неоднократно сообщали об обстрелах, как они утверждали, с украинской стороны. Министерство обороны Украины обстрелы не комментирует.
Зеленский предложил России начать к Рождеству вывод войск из Украины
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия могла бы начать вывод своих войск с территории Украины на Рождество и показать, таким образом, свою способность отказаться от агрессии.
«Предлагаем России осуществить конкретный, содержательный шаг к дипломатическому урегулированию, о котором в Москве так часто говорят», – сказал Зеленский, выступая по видеосвязи перед лидерами «Группы семи» (G7).
По словам Зеленского, если Россия осуществит вывод войск, то этим будет обеспечено и надежное прекращение боевых действий.
«Ответ из Москвы покажет, чего там действительно хотят», – добавил президент Украины и призвал лидеров G7 поддержать этот призыв.
Обращаясь к участникам онлайн-саммита G7, Зеленский вновь попросил предоставить Украине реактивную артиллерию и ракеты большой дальности для защиты от российской агрессии.
При этом Зеленский заявил, что чувствует «возможность использовать дипломатию, чтобы приблизить освобождение» украинцев и украинских территорий. Он предложил созвать Глобальный саммит мира (Global Peace Formula Summit), чтобы определиться, как именно и когда страны смогут реализовать украинскую формулу мира. Она состоит из 10 пунктов и включает в себя, в том числе вывод российских войск и возврат под контроль Украины всех аннексированных Россией территорий.
Страны G7 на онлайн-саммите в понедельник пообещали продолжать помощь Украине, прежде всего, средствами ПВО для защиты от российских ракетных ударов.
В итоговом документе лидеры «Группы семи» заявили, что будут добиваться того, чтобы президент России был привлечен к ответственности за вторжение в Украину, а Россия заплатила за причиненный войной ущерб.
Какие конкретные шаги в этом направлении намерены сделать страны G7, в заявлении не уточняется.
Брюссель не будет продлевать мандат наблюдательной миссии ЕС в Армении
Брюссель не будет продлевать мандат наблюдательной миссии Евросоюза в Армении, который заканчивается на следующей неделе, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, отметив, что такое решение было принято на состоявшейся сегодня в Брюсселе встрече министров иностранных дел государств-членов Евросоюза, сообщает Радио Азатутюн.
По оценке Борреля, работа миссии была «эффективной», но он не стал говорить о причинах непродления срока миссии, лишь отметил, что, «согласно договоренности как с Арменией, так и с Азербайджаном», миссия должна завершить свою деятельность 19 декабря.
«Однако для сохранения нашей репутации посредника в диалоге между Арменией и Азербайджаном в Армению будет направлена группа для планирования возможного направления гражданской миссии, если такая договоренность будет достигнута в следующем году», - заявил Боррель.
В Черногории массовые протесты, полиция применяет слезоточивый газ
В столице Черногории Подгорице в понедельник проходят массовые выступления граждан у здания парламента. Демонстранты протестуют против нового закона, ограничивающего полномочия президента. Полиция разгоняет протестующих, применяя слезоточивый газ; те в ответ бросают в полицейских камни и пиротехнику.
Парламент был вынужден остановить заседание. Как сообщает местной издание Vjesti, к демонстрантам присоединились депутаты Предраг Бошкович, Милош Николич и Андрия Николич, а также мэр Подгорицы Иван Вукович. Представитель гражданского движения «Има Нас» Предраг Вушурович заявил, что сегодняшние выступления - это «блокада Подгорицы», и если требования демонстрантов не будут удовлетворены, протесты ждут и другие черногорские города. Протестующие пообещали перекрыть дороги в стране и назначили следующую крупную акцию на конец недели.
Политический кризис в Черногории длится c конца лета, когда из Конституционного суда страны уволились четыре из шести судей, и парламент оказался неспособен выбрать новый состав суда, что фактически прекратило его работу. 12 декабря парламент страны принял поправки к закону о полномочиях президента, значительно ограничивающие его власть. В парламенте противостоят друг другу прочерногорские и просербские группировки, причем та чаcть политиков, что представляет сербское население, выступает против независимости Черногории, считая страну частью Сербии.
- Черногория, население которой составляет всего 625 тыс. человек, является членом НАТО и кандидатом на вступление в Евросоюз.
Нона Мамулашвили будет участвовать в выборах лидера ЕНД
Бывший депутат парламента Нона Мамулашвили заявила, что выставляет свою кандидатуру на выборах председателя «Единого Национального движения», сообщает агентство «Новости-Грузия». Одновременно с ней свою кандидатуру на пост генерального секретаря ЕНД выставляет Георгий Хведелиани.
В начале ноября Мамулашвили отказалась от депутатского мандата и заявила о выходе из Национального движения «из-за системных проблем в партии». Сейчас она пишет, что в разное время из ЕНД ушли многие по одной и то же причине, не видя пути оздоровления. Но этим путем стали внутрипартийные выборы. Мамулашвили и Хведелиани будут участвовать во внутрипартийных выборах под лозунгом «Вместе выступим за перемены».
Главными задачами они, как и все кандидаты, называют борьбу с олигархическим правлением, освобождение Саакашвили и Ники Гварамия.
Выборы руководства ЕНД назначены на конец января будущего года. На данный момент на пост кандидата претендуют нынешний лидер ЕНД Ника Мелия, депутат Леван Хабеишвили и Георгий Мумладзе.
Взорван автомобиль назначенного Россией замглавы Херсонской области
В городе Скадовск на аннексированной Россией территории Херсонской области Украины в понедельник был взорван автомобиль, в котором находился назначенный российскими властями первый вице-губернатор области Виталий Булюк. Как сообщает Интерфакс, водитель автомобиля погиб на месте. Булюк получил травмы и находится в больнице в состоянии средней тяжести. Автомобиль сгорел.
Министр здравоохранения региона Вадим Ильмиев, рассказавший журналистам о состоянии Булюка, также сообщил, что, по его сведениям, автомобиль взорвался на мине направленного действия. Украинское издание «Суспильне» уточняет со ссылкой на очевидцев, что взрыв произошел у дома Булюка, когда тот сидел в автомобиле вместе с водителем.
Как указано на сайте администрации Херсонской области, Виталий Булюк курирует вопросы экономики, финансово-бюджетной политики, сельского хозяйства, доходов и сборов. До 2015 года он был руководителем херсонской таможенной службы, позже был уволен в связи с люстрацией. На должность замглавы продконтрольной российским войскам части Херсонской области он был назначен в мае.
- Россия объявила о вхождении в ее состав Донецкой, Луганской, части Запорожской и части Херсонской областей, однако сам Херсон сейчас находится под контролем Украины.
- На контролируемых Россией территориях Украины регулярно происходят покушения на назначенных Москвой чиновников, многие из них были убиты. Россия обвиняет в этом Украину, Киев официально на себя ответственности не берет.
ЕС одобрил увеличение Европейского фонда мира на 2 млрд евро
Европейский совет одобрил увеличение Европейского фонда мира на два миллиарда евро в 2023 году. Этот фонд использовался странами ЕС для финансирования закупок оружия для Киева, но был в значительной степени израсходован за почти 10 месяцев войны в Украине.
«Сегодняшнее решение обеспечит нам финансирование для продолжения конкретной военной поддержки вооруженным силам наших партнеров. Менее чем за два года Европейский фонд мира доказал свою состоятельность. Это полностью изменило то, как мы поддерживаем наших партнеров по обороне. Это делает ЕС и его партнеров сильнее», – заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.
Европейский совет также одобрил возможность дальнейшего увеличения фонда. Общее увеличение финансового объема фонда до 2027 года составит до 5,5 млрд евро.
- Европейский фонд мира был создан Европейским советом в марте 2021 года. Финансирование фонда осуществляется за счет взносов стран-членов ЕС.
Дорога, связывающая Нагорный Карабах с Арменией, по-прежнему закрыта
Дорога Степанакерт-Шуши (Ханкенди-Шуша – азер.) перекрыта уже в течение шести часов, переговоры все еще продолжаются, сообщает МВД непризнанного Нагорного Карабаха.
Согласно сообщению, доставка в Карабах предметов медицинского назначения, лекарств и пациентов с серьезными проблемами со здоровьем стала невозможна, пишет Радио Азатутюн.
Сотни граждан, в том числе и несовершеннолетние дети, остались на дороге. Некоторые возвратились в Горис, граждане, часами ожидавшие на дороге Степанакерт-Шуши, в сопровождении сотрудников дорожной полиции были доставлены в Степанакерт, сообщает ведомство.
«Нарушая международные гуманитарные права, Азербайджан пытается привести Арцах [Нагорный Карабах – ред.] к гуманитарной катастрофе», - говорится в сообщении.
Утром азербайджанцы снова перекрыли единственную дорогу, соединяющую Армению с Нагорным Карабахом, поставили палатки посреди дороги и стали пить чай. Азербайджанцы, заблокировавшие коридор, называют себя независимыми экологами и требуют встречи с командующим российскими миротворческими силами, дислоцированными в Карабахе, Андреем Волковым.
Здание парламента Грузии в Кутаиси правительство передает под IT-хаб
Заброшенное здание парламента в Кутаиси, которое было построено при прошлых властях, правительство Грузии собирается передать под IT-хаб. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что переговоры об этом проекте уже ведутся с компанией в Израиле и речь идет об инвестициях в несколько десятков миллионов долларов.
«Здание парламента в Кутаиси практически не функционирует. Наша цель – максимально способствовать развитию IT-направления в регионе. Мы уже работаем с еврейской компанией, которая изъявляет желание создать на базе здания IT-хаб, это больше чем технопарк, и проект будет привлекать и трудоустраивать студентов и молодых людей, работающих в этой сфере», - сказал Гарибашвили.
Агентство «Новости-Грузия» напоминает, что перевод парламента в Кутаиси был амбициозным проектом властей в период президентства Михаила Саакашвили, целью была объявлена децентрализация и развитие региона. Здание строилось несколько лет и было торжественно открыто в мае 2012 года, за несколько месяцев до того, как ЕНД уступило «Грузинской мечте» позиции правящей партии. Стоимость строительства шестиэтажного здания со стеклянным куполом составила 326 миллионов лари, по курсу тех лет около 110 млн долларов.
«Грузинская мечта» после прихода к власти сочла идею существования парламента в Кутаиси неэффективной и вернула его в Тбилиси. Для этого пришлось снова вносить поправки в Конституцию. Затем здание сначала планировали передать МВД, потом сделать университет. Этой весной правительство Грузии говорило о планах обустроить в здании технопарк.
Грузинская комиссия по энергетике оставила прежними тарифы на газ
Национальная комиссия Грузии по регулированию энергетики и водоснабжения оставила на прежнем уровне потребительские тарифы на природный газ, пишет агентство «Новости-Грузия».
«На фоне энергетического кризиса в Европе нам удалось не повысить тарифы. Сохранение тарифов было вызвано участием государства в финансировании социального газа, а также стабильностью курса лари», - сказал председатель комиссии Давид Нармания.
В большинстве районов Грузии тариф на природный газ для населения составляет 57 тетри за кубометр. В Тбилиси тариф бытовых потребителей Тбилисской газораспределительной компании Tbilisi Energy установлен в размере около 54 тетри за кубометр.
Последний раз тариф на газ в Тбилиси для населения повышался в июне прошлого года, для коммерческих потребителей - летом этого года. 99% потребления газа в Грузии удовлетворяется за счет газа, поступающего из Азербайджана, поставка которого обеспечена долгосрочным соглашением.
Нармания отметил, что тариф для населения сохраняется на одном уровне несколько лет. По его словам, инвестиционная составляющая уже включена в тарифы, а это значит, что восстановление и развитие газораспределительной сети будет продолжаться, и в ближайшие годы у населения не возникнет проблем с обеспечением природным газом.
Комиссия увеличила период регулирования тарифов с трех до пяти лет для нескольких газораспределительных компаний: ООО «СОКАР Джорджия Газ», АО «Сакорггаз», ООО «Телавгаз», ООО «ДИ-В-ЭС», ООО «Чирагдани», ООО «Гама», ООО «Гогочури и Компания», ООО «Энергия+». В этом списке не упоминается Tbilisi Energy, распределяющая газ в Тбилиси.
На открытом заседании 12 декабря комиссия также обсудила тариф ООО «Грузинская газотранспортная компания» на 2023-2027 годы. Тариф на транспортировку газа снижен с 1,895 тетри/м3 до 1,583 тетри/м3.
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