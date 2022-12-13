Запад продолжает демонстрировать поддержку Украине. В Париже по приглашению президента Макрона собрались представители десятков стран и организаций, чтобы выработать новые механизмы, которые позволят Киеву противостоять агрессии Москвы. При этом президент Украины Владимир Зеленский призывает Москву закончить войну и уйти с украинских территорий. Кремль же готов завершить конфликт только на своих условиях.

Представители 46 стран и 24 международных организаций собрались в Париже на организованную президентом Франции Эммануэлем Макроном конференцию «Солидарность с народом Украины». Хозяин Елисейского дворца, которого многие упрекали за его контакты с российским лидером Владимиром Путиным, в этот раз в своей оценке действий Москвы оказался довольно жестким, обвинив руководство России в попытке ответить на собственные военные поражения, посеяв ужас среди мирных жителей Украины:

«Поскольку Украина занимает первое место в сегодняшней мировой повестке, Россия, военные слабости которой были выявлены, приняла циничную стратегию, нацеленную на гражданскую инфраструктуру, чтобы поставить Украину на колени. На каждую победу Украины на земле трусливым ответом России является атака на энергетическую, газовую инфраструктуру или систему водоснабжения, необходимую для выживания людей этой зимой, с четкой целью: ответить на военные поражения, посеяв ужас среди мирного населения. Сейчас необходимо поддержать способность украинского народа к сопротивлению. Чтобы позволить Украине пережить эту долгую зиму, мы организовали эту конференцию, и мы бы хотели, чтобы результаты были очень конкретными».

Чего конкретно ждет Киев от своих союзников, сформулировал президент Украины Владимир Зеленский, выступивший с видеообращением к собравшимся в Париже европейским лидерам. По словам Зеленского, Киеву сегодня необходима помощь в решении первоочередных задач, направленных на восстановление и поддержание энергетической инфраструктуры:

«Ключевая задача – сохранить основную энергосистему Украины, гарантировать ее стабильную работу, несмотря на любые российские попытки сделать Украину самым темным местом в Европе… Когда будет гарантирована энергостойкость Украины на весь этот зимний период, когда будет гарантировано, что не появятся новые волны массовой миграции из нашей страны в ваши страны, будет гарантировано и то, что России не помогут никакие удары, никакие блэкауты, никакой поиск оружия где-то там в Иране или в других местах. России придется думать о том, как остановить агрессию. Наконец-то остановить».

Днем ранее Зеленский, выступая перед лидерами «Большой семерки», предложил Москве начать вывод войск с украинских территорий уже на Рождество, продемонстрировав таким образом свою способность отказаться от агрессии:

«Предлагаем России осуществить конкретный, содержательный шаг к дипломатическому урегулированию, о котором в Москве так часто говорят. Впереди отмечаемые миллиардами людей праздники: Рождество по григорианскому календарю, Новый год, Рождество по юлианскому календарю. Это время, когда нормальные люди думают о мире, а не об агрессии. Я предлагаю России хотя бы попытаться доказать, что она способна отказаться от агрессии. Было бы правильно именно на это Рождество начать вывод российских войск с международно-признанной территории Украины».

В Москве, впрочем, дали понять, что предстоящие праздники никак не согласуются с календарем так называемой Специальной военной операции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложения Зеленского означают только одно:

«Это три шага к продолжению боевых действий. Украинской стороне необходимо принимать во внимание те реалии, которые сложились за все это время. Собственно, эти реалии произошли из-за той линии, из-за той политики, которую проводили на протяжении последних лет 15, а то и 20 руководство Украины и сегодняшний украинский режим. А эти реалии говорят о том, что у Российской Федерации появились новые субъекты. Появились они в результате референдумов, которые прошли на этих территориях. Без учета этих новых реалий какое-либо продвижение вперед невозможно».

В подтверждение того, что Кремль не собирается прекращать агрессию, говорят данные американского Института изучения войны. Из аналитического отчета, составленного экспертами института, следует, что российские войска продолжают консолидироваться на востоке Украины, чтобы укрепить оборону в Луганской и Харьковской областях, а также поддержать ограниченные наступательные операции в Донецкой области. На этом направлении сосредоточены 20-я общевойсковая армия, части 1-го и 2-го армейских корпусов 76-й десантно-штурмовой дивизии и 106-й воздушно-десантной дивизии. При этом аналитики оценивают группировку как ослабленную и недостаточно укомплектованную. Основной наступательной силой, особенно в районе Бахмута, остаются подразделения «ЧВК Вагнера».

Не верит в то, что в Москве услышат призыв к завершению боевых действий, и сам президент Украины. Говоря о необходимости продолжать защищаться от российской агрессии, Зеленский попросил G7 предоставить ВСУ реактивную артиллерию и ракеты большой дальности:

«К сожалению, у России до сих пор есть преимущество в артиллерии и ракетах. Это факт. Именно эти возможности армии оккупантов во многом подпитывают наглость Кремля. Но можем и это преодолеть. Украина нуждается в современных танках, и я прошу вас открыть эту оборонную возможность для нас. Это можно сделать уже сейчас. Украина нуждается в постоянной поддержке артиллерией, пушками и снарядами. Это то, что не допустит эскалации с российской стороны. Мы нуждаемся в более реактивной артиллерии и более дальнобойных ракетах. Чем результативнее будем мы с таким оружием, тем короче будет российская агрессия».

При этом, если верить британской разведке, то, несмотря на категоричные заявления Кремля, реальные перспективы продолжения войны для руководства России не слишком радужные. По мнению военных аналитиков Его Величества, отмена большой пресс-конференции президента России может быть связана с опасениями несанкционированного обсуждения войны в Украине.

Итоговая пресс-конференция стала важной частью календаря общественных мероприятий главы Кремля и часто использовалась как демонстрация открытости российского президента. И ее отмена – первый прецедент за последние 10 лет. Британская разведка предполагает, что отмена, вероятно, связана с растущими опасениями по поводу растущих антивоенных настроений в России. И кремлевские чиновники почти наверняка крайне болезненно относятся к возможности того, что любое мероприятие, на котором будет присутствовать Владимир Путин, может быть использовано для даже формально открытого обсуждения российского вторжения в Украину.

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