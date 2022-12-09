Киев призывает Запад не бояться развала России и продолжает делать все для того, чтобы нынешнее российское государство прекратило свое существование. В Москве, в свою очередь, продолжают грозить сверхсовременным оружием и призывать к переговорам. Насколько готовы Киев и Москва перевести противостояние с поля боя за стол переговоров и какую позицию занимают союзники Украины?

Запад не должен бояться распада России – на фоне новой волны публикаций в зарубежных СМИ о том, что Вашингтон и его союзники пытаются усадить Киев за стол переговоров с Москвой в попытке остановить войну в Украине, не допустив при этом полного поражения России, глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба призывает не повторять ошибок прошлого, когда США пытались не допустить развала Советского Союза. Как главный киевский дипломат заявил в интервью влиятельному американскому изданию The Wall Street Journal, колесо истории уже начало движение и остановить его невозможно:

«Я призываю мир не бояться распада России. Если колеса истории начинают вращаться, их не сможет остановить ни один человек. Вместо того чтобы думать о том, как помочь России выжить и стать нормальным членом международного сообщества, пора принять тот факт, что Россия не может быть нормальным членом международного сообщества. Я не думаю, что мир развалится на части, если развалится Россия. Но Россию развалят ее собственные граждане, как это случилось с Российской империей».

Но на Западе, просчитывая риски, явно стараются перестраховаться. Развитие событий, предсказанное господином Кулебой, по мнению американских и европейских политиков, может привести к полной дестабилизации обладающего ядерным оружием российского государства и широкомасштабным гражданским волнениям с непредсказуемыми результатами для всего мира. Поэтому в США и Европе стремятся как можно скорее перевести противостояние с поля боя на дипломатическую арену. Такое мнение в интервью издательскому дому Funke Media Group, в частности, высказал канцлер Германии Олаф Шольц. Причем точка зрения главы немецкого кабмина была опубликована на сайте правительства Германии:

«Приоритет сейчас – это чтобы Россия немедленно закончила войну и вывела войска. Следующий вопрос – как обеспечить безопасность Европы. Конечно, мы готовы, к примеру, обсуждать с Россией контроль над оружием в Европе. Мы предлагали это и до войны».

Но стремление Европы как можно скорее закончить дело миром, судя по всему, лишь раззадоривает главного актора войны. Владимир Путин на пресс-конференции по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке не скрывал удовольствия, хвастаясь арсеналом, которым Москва, по словам главы Кремля, обладает и применением которого не устает угрожать:

«У США есть теория превентивного удара. Они разрабатывают системы обезоруживающего удара – это удар современными высокотехнологичными средствами по пунктам принятия решений. У нас не было крылатых ракет наземного базирования. Мы отказались от них. Разрезали их на кусочки. Американцы были умны в тот момент, когда вели переговоры с Советским Союзом. Они разрезали свои ракеты наземного базирования, но оставили нетронутыми крылатые ракеты водного и воздушного базирования. Потому что договор этого не требовал. И мы остались без защиты. Но теперь они у нас есть. И они более современные. И даже более эффективные».

Правда, все эти самые современные средства поражения не мешают куда менее оснащенной украинской армии проводить операции в глубоком тылу России. Американское издание Politico выяснило, что две российские авиабазы, расположенные в сотнях километров от линии фронта, были атакованы при помощи модифицированных украинскими специалистами беспилотных аппаратов советского производства Ту-141. И то, что Киеву в условиях непрерывных боевых действий удалось модернизировать старые аппараты, причем так, что они сумели преодолеть современную российскую систему ПВО, по мнению западных экспертов, доказывает способность Украины к инновационным решениям, в то время как Россия, несмотря на похвальбу своего президента, по факту вынуждена закупать дешевые дроны для ударов по украинской инфраструктуре у Ирана.

Официальный Киев не признает, что удар был нанесен ВСУ. Тот же Дмитрий Кулеба, комментируя этот вопрос, подчеркнул, что Украина прежде всего сосредоточена на поражении целей на оккупированных Россией территориях. Но вместе с тем дал понять: предполагать, что Украина не имеет права использовать в развязанной Москвой войне все имеющиеся в ее распоряжении технические средства, ошибочно «с концептуальной, моральной и военной точек зрения».

Отвергают в Киеве и саму идею переговоров с Москвой, если последняя не выполнит главное условие – вывести свои войска со всей территории Украины. При этом Владимир Путин продолжает настаивать, что договариваться придется:

«О чем, и можно ли с кем-то договариваться? И где гарантии? Вот это, конечно, вопрос. Но все равно в конечном итоге договариваться придется. Я много раз говорил, что мы к этим договоренностям готовы».

Правда, глава Кремля подчеркивает, что всем участникам процесса урегулирования ситуации в Украине придется согласиться с реалиями «на земле», очевидно, имея в виду провозглашение Москвой четырех украинских областей своими новыми регионами.

Правда, реалии «на земле» за последние месяцы показывают явную неспособность российской армии подтверждать территориальные претензии российского лидера. И в Киеве, несмотря на желание некоторых своих союзников как можно скорее завершить войну, подчеркивают: Украина за последние девять месяцев прошла через слишком много страданий и выучила уроки так называемого Минского процесса, которым ее «пытали в течение восьми лет». И сегодня не готова идти на какие-то уступки в отношении территории и живущих на ней людей.

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