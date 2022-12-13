Совет Евросоюза подтвердил решения по Украине, Молдове и Грузии

Совет Евросоюза опубликовал заявление с признанием будущего Украины, Молдовы и Грузии в ЕС. В документе отмечается, что Совет вновь вернется к вопросу Украины, Молдовы и Грузии весной 2023 года, после получения обновленной информации от Еврокомиссии.

В Совете Европейского союза призвали Тбилиси продолжать путь реформы, которые необходимы для предоставления стране статуса кандидата на членство в ЕС, пишет агентство «Новости-Грузия».

Одновременно Совет ЕС рекомендовал предоставить статус кандидата Боснии и Герцеговине. Окончательное решение должны принять главы государств на саммите 15 декабря.

Если Боснии и Герцеговине будет предоставлен статус кандидата, она станет восьмой страной, получившей такой статус, наряду с Украиной, Молдовой, Турцией, Сербией, Албанией, Северной Македонией и Черногорией. Сейчас в качестве потенциальных кандидатов остаются только Грузия и Косово.

Косово официально подаст заявку на вступление в Евросоюз в четверг, 15 декабря, сообщило Радио Свобода. Так как независимость Косово не признается некоторыми государствами-членами ЕС, это затрудняет представление о том, как в ближайшем будущем она войдет в состав Евросоюза. А Грузии для получения статуса кандидата нужно выполнить 12 рекомендаций Еврокомиссии.