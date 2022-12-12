Как помочь странам Восточноевропейского партнерства на фоне российской агрессии в Украине? Этот вопрос – один из главных в повестке дня министериала в Брюсселе. В нем принял участие глава внешнеполитического ведомства Грузии Илья Дарчиашвили. Также министры иностранных дел ЕС обсуждали вопросы новых санкций против России и Ирана и помощи Украине.

«Это первый министериал Восточного партнерства с тех пор, как началась война в Украине», – напомнил перед началом встречи журналистам глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель. С тех пор, по его словам, многое изменилось. Украина и Молдова получили статус кандидата на вхождение в ЕС, Грузии предоставили перспективы получения такого статуса, одна из шести стран Восточного партнерства – Беларусь – совсем отдалилась.

Боррель несколько раз повторил, что на министериале нужно будет о многом поговорить. И отметил: кроме будущего Восточного партнерства, вызовов безопасности и последствий агрессивной войны России против Украины, министры иностранных дел стран ЕС обсудят новые санкции против России и Ирана и финансовую помощь Украине в размере 18 миллионов евро.

Более подробно на вопросы грузинских журналистов о перспективах получения Грузией статуса кандидата и остается ли Грузия равноправным представителем так называемого Ассоциированного трио, ответил Габриэлюс Ландсбергис, министр иностранных дел Литвы:

«Что касается статуса, то печально видеть, что Грузия и другие страны Восточного партнерства, такие как Молдова и Украина, стоят на разных рельсах. Литва всегда активно поддерживает получение Грузией статуса кандидата, но могу сказать, что ключ к возвращению на ускоренный путь для вас по-прежнему находится в руках правительства Грузии. Хотелось бы видеть более активные его действия для достижения статуса кандидата. Пока мы не видели обнадеживающих шагов. Прогресс, который, как я уже упомянул, переведет поезд присоединения Грузии на более быстрые рельсы, пока не дошел до граждан страны, которые поддерживают стремление в Европу».

Остальные министры иностранных дел больше концентрировались на Молдове и Украине в связи с острой необходимостью помочь этим странам в результате военной агрессии России.

«Мы в шоке из-за отключения электричества в Молдове и в Украине», – сказал министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто. Он, как и другие его коллеги, отмечал важность помощи другим странам Восточного партнерства, но больше концентрировался на Киеве и Кишиневе, – «как о будущих странах ЕС».

«А что же Грузия?» – продолжали настаивать грузинские журналисты, и финский дипломат ответил:

«И Грузия, конечно же, мы поговорим с грузинским министром о шагах, необходимых для внутреннего развития Грузии. Мы ждем выполнения всех требований, оно сделает Грузию ближе к ЕС».

По поводу заявлений министров, грузинских журналистов, ждавших главу грузинской дипломатии Илью Дарчиашвили в здании еврокомиссии, прежде всего интересовало, остается ли Грузия в составе Ассоциированного трио.

«Однозначно», – заявил Илья Дарчиашвили после встречи с Жозепом Боррелем и еврокомиссаром Оливером Вархеем:

«У меня была возможность поговорить о наших усилиях, связанных с выполнением 12 пунктов. Теми ощутимыми результатами, которые у нас есть. Я оптимистично настроен с той точки зрения, что Грузия – часть пакета расширения, мы не в отличном от Киева и Кишинева пространстве, этот настрой был однозначен: Грузия не отделена, Грузия – часть расширения, и именно это отношение мы увидели сегодня от наших партнеров».

В доказательство того, что Грузия близка к ЕС не только политически, но и экономически, министр Дарчиашвили привел решение ЕС выделить 2,3 млрд евро на проект подводного электрокабеля между Грузией и ЕС.

Оппоненты не разделяют оптимизм грузинских властей и их веру в то, что весной ЕС положительно оценит выполнение Грузией 12 рекомендаций. Они обращают внимание на критические заявления западных партнеров об отставании в реформах судебной и избирательной систем, об антизападной риторике «Грузинской мечты» и неосуждении России, а также ее непрекращающемся противостоянии с оппозицией. На этом фоне положительные отзывы на подобных сегодняшнему министериалу встречах конфликтолог, бывший госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Паата Закареишвили объясняет так:

«Запад хочет спасти Грузию. Кроме того, там видят, что у них нет ресурсов как-то повлиять на процессы в Грузии. Потому выход они увидели в реформировании самой власти, чтобы сама власть сменила политику. Очевидно, что пока «Грузинской мечте» нет альтернативы на выборах. Думаю, Запад старается повлиять на «Грузинскую мечту», чтобы та поверила в свои силы, что ей не стоит бояться России. Я этим объясняю заявления о поддержке от НАТО, США и ЕС».

Официальные итоги сегодняшнего министериала в Брюсселе станут известны поздно вечером.

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