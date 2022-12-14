Саакашвили нарушил связь между тюрьмой и судом

Несмотря на заверения властей, дистанционное участие в суде Михаила Саакашвили не состоялось – якобы по техническим причинам. Между тем, комментируя происходящее, председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе назвал его «убийцей». Сам Саакашвили вновь требует своего присутствия на суде.

У сегодняшнего заседания тбилисского городского суда лишь один итог – следующее заседание перенесено на 22 декабря, на следующий день после дня рождения Михаила Саакашвили. Однако даже его виртуальное присутствие по видеосвязи под вопросом – техническая служба пенитенциарной системы запросила месяц для наладки связи.

В правящей команде заняли как никогда жесткую позицию: заключенный Саакашвили покинет тюрьму после шести лет отсидки, сказал журналистам председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе:

«Надоело это обсуждать! Почему вы хотите заинтересовать меня этим Саакашвили-убийцей? Меня он не интересует. В Грузии 9 200 заключенных, а мы так долго обсуждаем одного. Сегодня он должен быть в тюрьме, но он в больнице. И никакой он не третий президент, а первый убийца и диктатор. Он убивал в одних только тюрьмах по 100 человек в год, поэтому он заслуживает того, чтобы отбыть шестилетний срок, который он получил. Пусть отбывает наказание».

В аналогичном ключе высказались спикер парламента Шалва Папуашвили и генсек партии Каха Каладзе. Последний допустил, что если освобождение Саакашвили является одним из пропусков в Евросоюз, то «пусть оставят себе этот никчемный статус». Саакашвили он окрестил симулянтом.

«Когда человек находится в режиме самоповреждения, здоровье зависит от него... он симулирует. Делается все для того, чтобы донести до общественности мысль о том, что Саакашвили должен быть освобожден. Но этого не произойдет. Это вполне конкретные преступления, за которые любой должен отвечать. Потеря веса? Пусть питается, и не будет потери веса. Пусть пьет жидкость, и не будет терять вес. Очень просто, да?!» – заявил журналистам генеральный секретарь правящей партии.

Из происходящего сторона защиты Михаила Саакашвили сделала вывод, что их подзащитному вынесен смертный приговор. Как заявил Шалва Хачапуридзе, Саакашвили объявил голодовку и не прекратит ее до тех пор, пока ему не позволят хотя бы виртуально присутствовать на собственном суде:

«Минюст не захотел, чтобы общественность воочию увидела умирающего Саакашвили. Конечно, были все средства связи, но ни специалист пенитенциарной системы, ни представитель суда не соизволил прийти к нему. Мы обратимся к суду, к министерствам и дипломатическому корпусу, чтобы обеспечить его присутствие на суде. Такого не встретишь в мировой практике, даже Сталину в голову не могло прийти, чтобы подсудимому запретить присутствовать на своем же суде».

На происходящее отреагировала посол США Келли Дегнан: чрезмерное затягивание этого процесса вызывает вопросы, заявила она журналистам.

«Разумеется, мы и наши партнеры внимательно следим за развитием событий, и в такой ситуации перенос судебного разбирательства был неожиданным, особенно когда речь идет о здоровье и самочувствии человека. Слишком сильное затягивание этого процесса, безусловно, вызывает опасения по поводу его психологического и физического здоровья, порождая дополнительные вопросы», – сказала Келли Дегнан.

Ближе к вечеру Михаил Саакашвили распространил письменное заявление, в котором говорится об отмене голодовки.

«Только что пришло сообщение от депутатов Европарламента, в котором они категорически просят прекратить голодовку, чтобы не давать повода соответствующим службам, будто я сам наношу себе вред. При этом депутаты обещают мобилизовать все дипломатические усилия, чтобы обеспечить защиту моих минимальных прав. Я болен не потому, что не ел насильно, а потому, что я отравлен неправильным лечением в течение месяцев, что подтверждено лучшими специалистами мира, в том числе нобелевскими лауреатами», – написал Саакашвили в письме, отправленном из клиники «Вивамеди».

В оппозиции пока не определились с планом действий. По мнению лидера «Нацдвижения» Ники Мелия, депутатам от оппозиции придется определиться, имеет ли смысл посещать заседания парламента, в случае если Саакашвили не освободят.

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