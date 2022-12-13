Власть и оппозиция готовятся к завтрашнему заседанию суда по вопросу отсрочки наказания или освобождения Михаила Саакашвили. По требованию защиты суд должен будет опросить 30 свидетелей. Сторонники экс-президента полагают, что взвешенная позиция суда повлияет не только на его участь, но и на снижение напряженности в стране.

В Тбилиси завтра состоится заседание суда по рассмотрению ходатайства адвокатов об отсрочке наказания и освобождения Саакашвили в связи с критическим состоянием здоровья.

Адвокаты вновь заявляют о катастрофическом ухудшении состояния Михаила Саакашвили. Шалва Хачапуридзе после посещения экс-президента не скрывал тревоги.

«Я застал его в очень тяжелом состоянии. Он был в полуобморочном состоянии, и мне потребовалось некоторое время, чтобы привести его в чувство. Говорил тяжело, с перерывами, иногда он, разговаривая со мной, прерывался на полуслове и больше не продолжал. Что касается завтрашнего процесса, то, конечно, он хочет что-то сказать, если сможет, конечно, хотя, если он будет в таком положении, как сегодня, сделать это будет сложно, но он подключится», – сказал Шалва Хачапуридзе.

Ходатайство подано стороной защиты на основании медицинских заключений – к делу прилагается отчет американских экспертов, где говорится об отравлении тяжелыми металлами, а также заключения консилиума, созванного Народным защитником и Центром «Эмпатия». О тяжелом состоянии здоровья Саакашвили говорится в последнем отчете американского токсиколога Дэвида Смита.

«Он на грани смерти, тело разъедают токсины. Его необходимо перевести в учреждение, где знают, как провести детоксикацию для очистки организма от тяжелых металлов», – заявил «Голосу Америки» врач.

В свою очередь, в заявлении Государственного департамента США говорится, что там «очень внимательно следят» за обращением с бывшим президентом Грузии.

«Защита здоровья господина Саакашвили и защита прав человека является обязанностью правительства Грузии. Основываясь на рекомендациях медицинских экспертов Народного защитника, мы продолжим выступать перед соответствующими лицами для принятия необходимых мер для здоровья и благополучия Саакашвили», – говорится в комментарии Госдепа, направленном «Голосу Америки».

Впрочем, если судить по риторике председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, никакой надобности в подобном напоминании не было, так как власти прекрасно осознают свою степень ответственности:

«Государство очень хорошо знает свои обязанности, в отличие от периода до 2012 года, – в тюрьме есть условия, которые должны быть; в больницах есть условия для заключенных, которые должны быть, и права человека соблюдаются. Это наша ответственность, и наше правительство отличается от предыдущего правительства, эта разница особенно ощутима в отношении к заключенным».

На завтрашнем судебном процессе решающее значение будет иметь позиция судьи, и она может предотвратить рост напряженности в стране, заявила журналистам депутат от «Национального движения» Хатия Деканоидзе.

«Завтра будет суд, на котором, мы надеемся, Саакашвили будет предоставлена возможность предстать хотя бы онлайн, и общественность увидит его здоровье и физическое состояние. Внимание наших международных партнеров сейчас сосредоточено на спасении его жизни. Поэтому важно, чтобы суд принял во внимание имеющиеся доказательства: есть очень конкретное токсикологическое заключение и указано, что в организме Саакашвили были обнаружены мышьяк и ртуть. Поэтому завтрашний суд, выверенная позиция судьи имеют большое значение. Это также было заявление Госдепа, вчерашние слушания семьи в Страсбурге о состоянии здоровья, и я думаю, что такие слушания будут проводиться во многих странах с участием семьи и адвокатов», – сказала Деканоидзе.

На судебном заседании сторона защиты потребует опросить более 30 свидетелей. Впрочем, как уточнил Шалва Хачапуридзе, если Саакашвили будет трудно выдержать заседание, возможно, свидетели представят свои показания в письменном виде. Заседание назначено на 11 часов.

Михаил Саакашвили, находящийся под наблюдением врачей в клинике «Вивамеди», уже седьмой месяц не появляется на публике. По утверждению властей, государство делает все для сохранения его здоровья, однако пациент не соблюдает режим лечения, не принимает пищу и курит электронные сигареты.

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