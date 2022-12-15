Обзор абхазской прессы

В интервью «Нужной газете» депутат шестого созыва парламента Абхазии Гиви Кварчия комментирует некоторые вопросы, которые возникли у него после заседания сессии парламента 13 декабря. Он напоминает, что во время обсуждения постановления о введении моратория на тарифы на электроэнергию возник вопрос «Дорожной карты по выходу якобы из энергокризиса».

«Если ознакомиться с законом об энергетике и планом мероприятий Дорожной карты, то не сложно понять, что в контексте существования абхазской энергетики – это антиабхазский план мероприятий. Там до сих пор содержатся тарифы на добычу криптовалюты в Абхазии», - говорит бывший парламентарий.

Он уточнил, что, согласно закону об энергетике, методология определения тарифа – это прерогатива уполномоченного органа Абхазии и кабинета министров. «Если мы посмотрим Дорожную карту, там есть графа, которая указывает на то, что над этим вопросом работал целый ряд российских ведомств и только наш один кабинет министров. Вот уже противоречие – уполномоченный абхазский орган должен заниматься расчетами тарифов и утверждать их своим постановлением – получилось по-другому. Поэтому тариф и необоснованный», - говорит Гиви Кварчия.

Издание напоминает, что при обсуждении республиканского бюджета снова возник вопрос о выделении бюджетных средств российскому предпринимателю Михаилу Панову. Парламент шестого созыва не раз обсуждал этот вопрос и отклонил его.

Наша власть решила выплатить одной из сторон коммерческого конфликта деньги нашего народа

«В бюджете на 2022 год было заложено 56 миллионов для выплаты господину Панову. У нас возник вопрос: почему из бюджета? Получалось, что наша власть решила выплатить одной из сторон коммерческого конфликта деньги нашего народа, бюджетные деньги. Парламент отклонил предложение исполнительной власти внести в бюджет выплату 56 миллионов рублей», - говорит Гиви Кварчия.

«Нужная газета» уточняет, что министр финансов аргументировал необходимость выделения средств из бюджета неким протоколом Межправкомиссии. Гиви Кварчия напомнил, что в состав Межправкомиссии входят депутаты парламента: «В шестом созыве это были Александр Цишба и Натали Смыр, от которых мы и узнали, что в комиссии данный вопрос не обсуждался. Если же кто-то где-то обсуждал этот вопрос и принял такое решение, то при чем здесь парламент и наши налогоплательщики?»

Гиви Кварчия предполагает, что «те же самые лоббисты решили воспользоваться тем, что новый созыв парламента не владеет информацией, и попытались протащить данное решение на заседании сессии».

Общественный деятель Дмитрий Гварамия на своей странице в Facebook комментирует отставку главы Госкомитета по спорту и молодежной политике Джемала Губаз.

«По имеющейся информации причиной отставки стало его несогласие с фактической продажей крупнейшего спортивного объекта страны в селе Эшера. Государство в разные годы имело различные планы на данный объект. Последним из которых, насколько мне известно, было строительство медицинского центра на части территории. В принципе, ничего криминального не было бы, если в данном случае государство в лице президента или кабмина нашло бы способ возродить данный объект в интересах нашей страны. Однако, судя по всему, речь идет не об интересах государства и общества, а о частной коммерческой инициативе, которая идет вразрез с интересами страны, раз это стало причиной отставки главы Госкомитета. Вызывает множество вопросов и применяемые способы давления на высшее должностное лицо для принятия «правильного» решения», - пишет Дмитрий Гварамия.

Абхазы, по его словам, весьма терпеливый народ, это часто создает иллюзию у руководителей страны, что народ сдался и осталось лишь немного дожать, и тогда все препятствия будут преодолены, и роптать уже будут тихонько на кухне, но никак не публично.

Если абхазы решат, что власть не просто ошибается или неэффективна, а в корне противоречит интересам народа, они начнут воспринимать эту власть не как свою, а как вражескую

«Такое мнение было и у высшего руководства Грузии в начале 90-х. Именно это сподвигло его ввести войска, уверенность в том, что цель уже совсем близка и осталось лишь протянуть руку. Это была стратегическая ошибка. Именно в этот момент просыпается в нашем народе его истинный дух. В моем представлении этот дух напоминает металлический прут, глубоко уходящий в землю. Его можно гнуть, и в какой-то момент кажется, что осталось приложить еще немного усилий, и он навсегда останется в таком согнутом положении или же вовсе сломается. Но именно в этот момент он бьет обратно с такой силой, что крушит все на своем пути. Если абхазы решат, что власть не просто ошибается или неэффективна, а в корне противоречит интересам народа, они начнут воспринимать эту власть не как свою, а как вражескую. И тогда прут начнет распрямляться. И никому не пожелал бы оказаться на его пути в этот момент», - пишет Дмитрий Гварамия.

Telegram-канал «Абхазский портал» сообщает, что аварийность на дорогах столицы вырастает в разы в период веерных отключений электричества и ухудшения погодных условий.

«Только на протяжении одного отрезка магистральной дороги из центра города до остановки «Универсам» на четырех опасных перекрестках сегодня работа светофоров была парализована. Километровые пробки, скопление автотранспорта, снующие между машинами пешеходы. Каждый сам по-своему пытался решить, как правильно преодолеть опасные перекрестки. В темное время суток хаоса на дорогах становится больше. Разве так сложно в нашем маленьком городе хотя бы несколько светофоров на особо опасных участках снабдить источниками бесперебойного питания или же поставить на пути живого дорожного регулировщика», - предлагает «Абхазский портал».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия.