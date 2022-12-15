«Мертвые души»-пенсионеры, совместители и криптовалюта

Сегодня в Сухуме завершилось заседание сессии парламента Абхазии, начатое позавчера, но отложенное из-за перегруженности повестки дня. Однодневная же пауза в заседании возникла потому, что вчера парламентарии участвовали в мероприятиях, посвященных Дню памяти жертв Латской трагедии.

Осталось 11 вопросов повестки дня, и докладчиком по всем была постоянный представитель президента Абхазии в парламенте Нателла Ломия. Первым депутаты ратифицировали протокол о внесении изменений в «Соглашение между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о пенсионном обеспечении граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Республике Абхазия», от 14 апреля 2015 г.

«Подписание протокола было связано с тем, что было выявлено много случаев, когда пенсию за пенсионеров, которые скончались, получали другие люди. На сегодня объем этих сумм составляет порядка 24 миллионов рублей. Абхазские компетентные органы будут нести за это солидарную ответственность в виде возврата пенсионному фонду России денежных средств, которые были незаконно получены», - сообщила Ломия.

Депутат Леонид Лакербая напомнил, что проблема эта не новая. Еще когда только пенсионеры РФ в Абхазии начали получать эти пенсии, находились недобросовестные люди, которые стали пользоваться пенсиями умерших родственников. Ему вспомнился эпизод, когда восьмерым покойным уже поставили на кладбище памятники с датами рождений и смерти, а за них все еще получали пенсии.

«Очень тяжело было это дело выруливать, но довело до двух миллионов в конечном итоге. С появлением пластиковых карт эта ситуация усугубилась, что и говорить. Этот вопрос российская сторона поднимает очень давно. Я думаю, нам надо понимать и свою ответственность в этом деле. Дело не только в том, как компенсировать эту сумму, но и надо работать с нашими структурами, которые обязаны контролировать этот процесс, давать информацию. Если мы хотим иметь нормальные отношения с российским пенсионным фондом, то обязаны это делать, в том числе через наших избирателей. Ведь когда только начала работать эта пенсионная система, еще до признания Абхазии, представители пенсионного фонда шли на опережение и привозили первые деньги сюда чемоданами. Был такой Валентин Водолазский, который привозил наличность, определенным образом рискуя. Но наши пенсионеры уже с 2004 года начали получать эти деньги».

Парламент внес изменения в соглашение между Абхазией и Россией о порядке и условиях софинансирования за счет средств РФ повышения зарплаты основных категорий работников госучреждений в сферах здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан. Соглашение продлили до 2025 года. Изменен объем финансов, выделяемых Россией на софинансирование зарплаты в рамках соглашения. И здесь, к сожалению, тоже не обошлось без случаев недобросовестного использования получаемых средств. Ломия говорит:

«В ходе проведения контрольных мероприятий были выявлены случаи, когда одно и то же лицо в учреждениях здравоохранения, образования, науки и культуры занимает одновременно несколько штатных единиц. Во избежание таких проблем соглашение предусматривает, что одно лицо может занимать не более полутора штатных единиц… Вводится также новая форма отчетности перед Министерством финансов о денежных средствах, получаемых от Российской Федерации».

Больше всего споров вызвал законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия в сфере борьбы с правонарушениями по добыче криптовалюты». Законопроект был внесен президентом и предусматривал ужесточение мер по борьбе с незаконным майнингом вплоть до изъятия оборудования. Но если одни депутаты предлагали принять законопроект в первом чтении и активно поработать над ним, то другие настаивали на том, что его вообще надо снять с обсуждения. Так, депутат Кан Кварчия возмущался практикой, когда, по его словам, за одно и то же нарушение гражданина наказывают дважды. А депутат Резо Зантария сделал упор на то, что надо добиться прекращения самовольных подключений к энергосети, когда электроэнергия воруется, и это само по себе решит проблему. В ходе полемики между ним и Нателлой Ломия состоялся такой диалог:

«А если вы позволили ему самовольно подключиться и не ограничили его…

- Дело в том, что после того постановления ни одному человеку не было выдано разрешение на подключение к электросетям единого оператора…»

Резо Зантария заметил, что современные технологии позволяют заниматься добычей криптовалюты даже на компьютере и телефоне…

После острых дебатов спикер парламента Лаша Ашуба даже не стал ставить вопрос на голосование: Нателла Ломия согласилась с его предложением снять его с обсуждения.

Депутаты внесли изменения в закон Республики Абхазия «О правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия». Законопроект направлен на установление обязательности учета иностранных граждан и лиц без гражданства по месту пребывания в Абхазии. Принятые поправки восполнят пробел в законодательстве о правовом положении иностранных граждан в части установления обязательности постановки на учет иностранных граждан, временно пребывающих на территории Республики Абхазия, и установят правовые основания для регулирования вышеуказанных отношений кабмином РА. Споры в ходе обсуждения в основном велись вокруг того, как, скажем, определить нахождение иностранного туриста более трех суток в Абхазии, если он остановился в частном секторе.

Парламент Абхазии в первом чтении внес изменения в закон «О праздничных и памятных днях в Республике Абхазия». Согласно документу, 31 декабря, дни с 1 по 6 января и 8 января планируют сделать выходными праздничными днями в Абхазии. Документ предусматривает изменить название праздника «День сотворения мира», отмечаемого 14 января, на «Традиционный религиозный праздник абхазов». Профессиональные праздники, согласно изменениям, будет устанавливать президент.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия.