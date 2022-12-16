Блогер, обвиненный в Абхазии в госизмене, получил гражданство Грузии

Блогер Даур Буава, которого власти самопровозглашенной республики Абхазия обвинили в государственной измене, получил гражданство Грузии. Об этом он сообщил в социальных сетях.

Буава говорит, что стал гражданином Грузии по упрощенной процедуре, а с января, по его словам, эта форма будет дополнительно упрощена для «людей с оккупированных территорий».

«Официальный Тбилиси считает народ Абхазии своими согражданами, также это относится и к Самачабло. Для получения гражданства (необходимо) собрать небольшой пакет документов, подтверждающий твою личность», – рассказал Буава.

Даур переехал в Тбилиси прошлой осенью. Он стал одним из основателем молодежного движения «Амра».

Буава ведет аккаунт в тиктоке, который и лег в основу предъявленных ему обвинений. В абхазской СГБ считают, что его видео направлены «в ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности, государственной безопасности и обороноспособности» самопровозглашенной республики.

«Автор видеосюжетов, находясь на территории Грузии, в проводимой пропаганде выделяет будущие положительные аспекты присоединения Республики Абхазия к Грузии, тем самым оказывает иностранному государству помощь в проведении враждебной деятельности, с посягательством на суверенитет и безопасность Республики Абхазия», – говорилось в заявлении СГБ.

В Сухуми также заявили, что Буава на территории России был объявлен в федеральный розыск за незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере. Блогер говорит, что это «ложь чистой воды», а в России он учился и свободно пересекал российско-абхазскую де-факто границу.