Украинский омбудсмен просит власти Грузии пустить его к Саакашвили

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец призывает власти Грузии допустить его к заключенному Михаилу Саакашвили. Об этом сообщило издание «Украинская правда».

«Состояние здоровья Михаила Саакашвили значительно ухудшилось. Считаю необходимым, лично, как омбудсмену Украины, убедиться, что его жизни нет угрозы. Призываю власти Грузии допустить меня к гражданину Украины, который сейчас находится в медицинском центре «Вивамеди» в Тбилиси», – написал Лубинец в телеграм-канале.

По его словам, критическое состояние, в котором сейчас находится украинский гражданин Михаил Саакашвили, «вызывает тревогу и беспокойство».

«Поэтому грузинская сторона должна обеспечить его надлежащей медицинской помощью и надлежащими условиями содержания в медицинском учреждении. Или способствовать переводу в европейские или американские медицинские учреждения», – добавил он.

Лубинец заверил, что Украина будет уделять максимум внимания соблюдению прав и интересов своих граждан, находящихся за рубежом.

После задержания Михаила Саакашвили осенью прошлого года с ним несколько раз встречалась омбудсмен Людмила Денисова. Однако в ноябре власти Грузии не пустили её к голодающему Саакашвили, заявив, что «законодательство Грузии не предусматривает допуска украинского омбудсмена» к заключенному.

В мае текущего года Людмилу Денисову освободили от должности украинского омбудсмена. СМИ тогда писали, что она якобы распространяла недостоверную информацию о фактах сексуальных преступлений солдат российской армии против украинских граждан.